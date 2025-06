Ennyiért toboroznak a balatoni büfék, szállodák: akár 600 ezret is kereshetsz, bárkinek megéri

Az idei, 2025‑ös balatoni strandszezonra többféle strandbüfés és vendéglátós álláslehetőség van meghirdetve: pultos‑felszolgáló, konyhai kisegítő, szakács valamint fagylaltpultos pozíciók. A fizetések általában 2 400–3 000 Ft/óra körül alakulnak, de egyes konyhai/szakács pozícióknál – különösen konyhafőnökök vagy éves munkalehetőséget kínáló hirdetéseknél – ennél magasabbak, akár nettó 500–600 ezer Ft/hónap szintjén is megjelenhetnek.

A legtöbb munkahely nyelvismeretet (angol vagy német) és – főleg a pultosnál – tapasztalatot is elvár. Juttatások tekintetében gyakori a bejelentett munkaviszony, sok helyen biztosított a szállás és gyakran az étkezés is. A hirdetések alapján többnyire diákmunkásokat is szívesen alkalmaznak, de a szakmai tapasztalattal érkezők aránya is visszaköszön, ahogy az elvárás is, hogy megfelelő kommunikációra képesek legyenek a turistákkal.

A Balaton-part számos településén – például Balatonudvariban, Balatonvilágoson, Tihanyban, Gyenesdiáson – keresnek dolgozókat pultos, felszolgáló, fagylaltárus és konyhai kisegítő pozícióba. A hirdetésekben havi nettó 500–600 ezer Ft-os fizetések szerepelnek, szállás biztosításával, bejelentett munkaviszonnyal. A konyhai kisegítőket és fagylaltosokat főleg 2 400–2 800 Ft/óráért keresik, pihenési idő és csapat dinamikus feltételekkel. Az ilyen típusú munkák esetén elég gyakori, hogy a szállás és étkezés benne van a csomagban.

A szakács pozíciók kifejezetten keresettek, és gyakran éves állás formájában kínálják őket. A népszerű gépek közé tartozik a Gyenesdiás környéki NABOO Bistro, ahol 3 000 Ft/óra fizetés jár-. Ugyanez a tartomány jelenik meg a balatonvilágosi Tópart Hotel szakács állásánál is, 2 500–3 000 Ft/óra nettóval, plusz lakhatási és munkába járási támogatással. Az éves munkavállalás előnye, hogy nem csak nyári hónapokra korlátozódik, viszont így nagyobb elvárásokkal és hosszabb időtartammal jár.

A bérek 2024-es alapon is már csábítóak voltak a büfék esetében (havi 391–400 ezer Ft nettó), és bár a szakácsok, pultosok pozíciója rugalmasabb feltételekkel bír, ma is stabil fizetési szintek jellemzik, márciusi hirdetések szerint. Érdekes adalék, hogy a Reddit-felhasználók 2024‑ben 1 500–2 500 Ft/óra közötti értékeléseket jeleztek (nagyvárosként Siófoknál akár 2 500 Ft) , ami jól mutatja, hogy a jelenlegi 2 400–3 000 Ft/óra meghirdetett bérek reálisak, esetleg kissé emelkedettek is az elmúlt évekhez képest.

A fizetés mellett a juttatások is vonzóak: a legtöbb hely kínál bejelentett munkaviszonyt, gyakori a szállás és étkezés biztosítása, valamint előfordul, hogy cafeteriát vagy munkahelyi támogatást is adnak . A diákmunkásokat különösen akkor célozzák, ha nyelvtudásuk van: a német vagy angol ismerete szinte elvárás, tekintettel a vendégkör változatosságára.

Összegzésként elmondható, hogy a balatoni strandszezon ideális lehetőséget kínál elsősorban nyelvet beszélőknek és diákoknak pultosnak, fagylaltosnak vagy konyhai segítőnek, 2 400–3 000 Ft/órás bérekkel, nettó 500–600 ezer Ft/hó jövedelemre is esély van, különösen, ha egész szezont vállal valaki. A szakács és beugró szakács pozícióknál a fizetés még kedvezőbb, kiemelt szakmai hozzáállással éves elköteleződés esetén. Minden hirdetésnél előny a nyelvtudás, a korábbi vendéglátós tapasztalat és az, ha a jelölt rugalmasan vállal pultos‑felszolgálói szerepet is.

A szezonális foglalkoztatás jól működő rendszer a Balatonon: a szállás és étkezés alapvető juttatások, és a nyelvtudás alapfeltétel. A bérek és juttatások az elmúlt évekhez mérten kitűnőnek mondhatók, a junior pozíciók is jól fizetnek. Aki vállalja a nyári – akár 10–12 óra napi műszakokkal járó – munkát, az jelenleg kedvező feltételek mellett dolgozhat a magyar tenger partján.

Diákként különösen megéri

Diákként nyári munkát vállalni a Balatonnál nemcsak élmény, de pénzügyi szempontból is kifejezetten megéri, különösen a jelenlegi bérszintek mellett. A KSH legfrissebb, 2025. márciusi adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlagkeresete 490 400 forint volt, míg a bruttó átlag 714 400 forintot tett ki. Ezzel szemben egy balatoni szezonmunkás – például fagylaltárus vagy pultos – akár 2 400–3 000 Ft/óra közötti nettó bért is hazavihet.

Ha valaki heti hat napot dolgozik napi 10 órában 2 700 Ft-os átlagórabérrel, az havonta közel nettó 648 000 forintot jelent (2 700 Ft × 10 óra × 6 nap × 4 hét).

Ez jóval meghaladja az országos nettó átlagkeresetet is, miközben a diákmunkásnak szállással és étkezéssel már alig akad költsége, így a kereset nagy része megtakarítható vagy célzottan felhasználható például tanulmányokra, jogosítványra, utazásra.

Még érdekesebb az összkép, ha azt nézzük, hogy egy két és fél hónapos balatoni munkaszezon (június közepétől augusztus végéig) alatt akár nettó 1,5–1,7 millió forintot is megkereshet egy diák, ami egyetemi tandíjra, albérleti költségekre vagy komolyabb befektetésre is elég lehet. Ráadásul ez a munkatípus nemcsak pénzt jelent, hanem fejlődési lehetőséget is kínál: nyelvtudás gyakorlása, ügyfélkezelési rutin, csapatmunkában való jártasság, mind-mind értékes tapasztalat a későbbi karrierhez. A balatoni munka így nem csupán rövid távon lehet vonzó, hanem hosszú távú előnyökkel is jár, hiszen a fiatal már 18–22 évesen megtanulhatja, hogyan kell gazdálkodni a saját jövedelmével, és kialakíthat magának egy pénzügyileg tudatos életkezdést.