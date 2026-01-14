2026. január 14. szerda Bódog
Daru, Hortobágyi Nemzeti Park, UNESCO Világörökség, a Puszta Európa egyik legnagyobb rét és sztyepp ökoszisztémája, Magyarország
HelloVidék

Óriási bajra figyelmeztetnek a szakértők: veszélyben Magyarország különleges természeti értékei

HelloVidék
2026. január 14. 17:15

Európai szinten is pótolhatatlan élőhelyek tűnhetnek el Magyarországon. A szikes tavak – amelyek szinte teljes európai állománya hazánkban található – folyamatosan kiszáradnak, ezzel súlyosan veszélyeztetve több, kizárólag ezekhez az extrém körülményekhez kötődő madárfajt.

A szikes tavak a legkülönlegesebb élőhelyek közé tartoznak az Európai Unióban. Teljes európai kiterjedésük mindössze 230 ezer hektár, ebből 206 ezer hektár Magyarországon található. Vagyis ezeknek az élőhelyeknek gyakorlatilag a teljes európai állománya hazánkban koncentrálódik. Derült ki az InfoRádió cikkéből,  amiben Tokody Bélát, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) fajmegőrzési osztályának munkatársát, egy átfogó természetvédelmi projekt vezetőjét kérdezték.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Tokody Béla szerint ez nemcsak különleges felelősséget, hanem kiemelt veszélyt is jelent. „Ha valaki ilyen élőhelyet szeretne látni, minimum Belső-Ázsiáig, Kelet-Oroszországig, Kazahsztánig vagy Mongóliáig kellene utaznia. Ez mutatja, mennyire egyediek és mennyire veszélyeztetettek” – fogalmazott az InfoRádióban.

Folyamatos kiszáradás, csökkenő talajvíz

A szikes tavak eltűnésének egyik fő oka a talajvízszint évtizedek óta tartó csökkenése. Magyarországon az 1950-es évektől kezdve folyamatosan apad a talajvíz, ami különösen súlyosan érinti ezeket az érzékeny geológiai formákat.

A szikes élőhelyek úgynevezett feláramlási zónákban alakulnak ki, ahol a mélyebb rétegekből érkező vizek hozzák létre a sóban gazdag talajfelszínt. A csökkenő talajvízszint miatt ezek a vizek egyre nehezebben jutnak el a felszínre.

A helyzetet tovább rontják az emberi beavatkozások is

„Az Alföldön közel 46 ezer kilométernyi csatorna található, főként belvízlevezető rendszerek. Ezek az elmúlt 50–60 évben folyamatosan húzták lefelé a talajvizet, amit a klímaváltozás hatásai csak tovább erősítenek” – mondta Tokody Béla.

A szikes tavak nemcsak geológiai, hanem biológiai szempontból is különlegesek. Vizük rendkívül magas sótartalmú: míg a tengerek átlagos sótartalma 35 gramm literenként, addig egyes magyarországi szikes tavak – például a Szappan-szék Fülöpháza térségében – elérték a 70 gramm/literes értéket is.

Ezekhez az extrém körülményekhez kizárólag kevés, de annál értékesebb madárfaj alkalmazkodott. A legveszélyeztetettebbek közé tartozik:

  • a nagy goda (Magyarország jelenleg legveszélyeztetettebb madárfaja),
  • a piroslábú cankó,
  • a bíbic,
  • a széki lile,
  • a kis lile,
  • valamint a gólyatöcs.

Ezek a fajok kifejezetten a szikes tavakhoz kötődnek, és eltűnésük közvetlenül az élőhelyek zsugorodásával függ össze.

Projekt indul a költési siker növelésére

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által vezetett projekt célja, hogy mintaterületeken, több mint ezer hektáron lassítsa az élőhelyek pusztulását, és javítsa az érintett madárfajok költési sikerét.

A szakemberek szerint csak célzott beavatkozásokkal, vízvisszatartással és élőhely-kezeléssel van esély arra, hogy ezek a fajok hosszú távon fennmaradjanak Magyarországon – és Európában.
Címlapkép: Getty Images
