Szokatlanul enyhe és száraz volt 2025 decembere Magyarországon, derül ki a HungaroMet Zrt. szerdán közzétett elemzéséből.
Óriási bajra figyelmeztetnek a szakértők: veszélyben Magyarország különleges természeti értékei
Európai szinten is pótolhatatlan élőhelyek tűnhetnek el Magyarországon. A szikes tavak – amelyek szinte teljes európai állománya hazánkban található – folyamatosan kiszáradnak, ezzel súlyosan veszélyeztetve több, kizárólag ezekhez az extrém körülményekhez kötődő madárfajt.
A szikes tavak a legkülönlegesebb élőhelyek közé tartoznak az Európai Unióban. Teljes európai kiterjedésük mindössze 230 ezer hektár, ebből 206 ezer hektár Magyarországon található. Vagyis ezeknek az élőhelyeknek gyakorlatilag a teljes európai állománya hazánkban koncentrálódik. Derült ki az InfoRádió cikkéből, amiben Tokody Bélát, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) fajmegőrzési osztályának munkatársát, egy átfogó természetvédelmi projekt vezetőjét kérdezték.
Tokody Béla szerint ez nemcsak különleges felelősséget, hanem kiemelt veszélyt is jelent. „Ha valaki ilyen élőhelyet szeretne látni, minimum Belső-Ázsiáig, Kelet-Oroszországig, Kazahsztánig vagy Mongóliáig kellene utaznia. Ez mutatja, mennyire egyediek és mennyire veszélyeztetettek” – fogalmazott az InfoRádióban.
Folyamatos kiszáradás, csökkenő talajvíz
A szikes tavak eltűnésének egyik fő oka a talajvízszint évtizedek óta tartó csökkenése. Magyarországon az 1950-es évektől kezdve folyamatosan apad a talajvíz, ami különösen súlyosan érinti ezeket az érzékeny geológiai formákat.
A szikes élőhelyek úgynevezett feláramlási zónákban alakulnak ki, ahol a mélyebb rétegekből érkező vizek hozzák létre a sóban gazdag talajfelszínt. A csökkenő talajvízszint miatt ezek a vizek egyre nehezebben jutnak el a felszínre.
A helyzetet tovább rontják az emberi beavatkozások is
„Az Alföldön közel 46 ezer kilométernyi csatorna található, főként belvízlevezető rendszerek. Ezek az elmúlt 50–60 évben folyamatosan húzták lefelé a talajvizet, amit a klímaváltozás hatásai csak tovább erősítenek” – mondta Tokody Béla.
A szikes tavak nemcsak geológiai, hanem biológiai szempontból is különlegesek. Vizük rendkívül magas sótartalmú: míg a tengerek átlagos sótartalma 35 gramm literenként, addig egyes magyarországi szikes tavak – például a Szappan-szék Fülöpháza térségében – elérték a 70 gramm/literes értéket is.
Ezekhez az extrém körülményekhez kizárólag kevés, de annál értékesebb madárfaj alkalmazkodott. A legveszélyeztetettebbek közé tartozik:
- a nagy goda (Magyarország jelenleg legveszélyeztetettebb madárfaja),
- a piroslábú cankó,
- a bíbic,
- a széki lile,
- a kis lile,
- valamint a gólyatöcs.
Ezek a fajok kifejezetten a szikes tavakhoz kötődnek, és eltűnésük közvetlenül az élőhelyek zsugorodásával függ össze.
Projekt indul a költési siker növelésére
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által vezetett projekt célja, hogy mintaterületeken, több mint ezer hektáron lassítsa az élőhelyek pusztulását, és javítsa az érintett madárfajok költési sikerét.
A szakemberek szerint csak célzott beavatkozásokkal, vízvisszatartással és élőhely-kezeléssel van esély arra, hogy ezek a fajok hosszú távon fennmaradjanak Magyarországon – és Európában.
