Légifelvétel a hévízi gyógytóról, amely a világ legnagyobb biológiailag aktív, gyógyhatású természetes gyógytója.
HelloVidék

Figyelem, teljesen megváltozik a Hévízi Tófürdő működése: itt van minden info, amit tudni kell!

HelloVidék
2025. október 21. 09:15

Novembertől komoly változások várják a vendégeket Európa legnagyobb termáltavánál.Átalakul a belépési rend, megszűnnek a napijegyek, és a nyitvatartás is módosul a felújítási munkálatok miatt.

Jelentős átalakulás kezdődik Európa legnagyobb természetes meleg vizű gyógytavánál, a Hévízi Tófürdőnél – számolt be róla a Termálonline.hu. A népszerű fürdőhely megújulása több ütemben zajlik, a változások pedig már november 3-tól érezhetők lesznek a látogatók számára: módosul a belépési rend, megváltoznak a jegyárak, és rövidebb lesz a nyitvatartás is.

A felújítási munkák miatt a fürdő központi épületének két szárnyát már korábban lezárták, most pedig november 3-tól kizárólag az Ady utca felől, a Festetics Fürdőház bejáratán keresztül lehet majd belépni a Tófürdő területére.

A terápiás és wellness-részleg, a Kinesio-lab, a Vitál Bár és a Medio Büfé továbbra is elérhetők maradnak, akárcsak a Festetics Fürdőház és a Vitál Bár közötti fedett pihenőterek. Időszakosan megnyitják majd a főbejárat és a Festetics Fürdőház közötti szabadtéri partszakaszt is, ám több terület – köztük a Dr. Schulhof Vilmos sétány és a Deák tér felőli bejárat – zárva marad.

Napijegyek helyett 2 órás belépők jönnek

A legnagyobb változást a jegyrendszer teljes megújítása jelenti. November 3-tól megszűnnek a napijegyek, helyettük 2 órás belépőket vezetnek be, amelyek plusz egy órával meghosszabbíthatók.

Új jegyárak:

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

  • Felnőtt: 3000 Ft
  • Diák és nyugdíjas: 2500 Ft
  • Gyermek: 1500 Ft
  • Extra 1 óra hosszabbítás: 1500 Ft
  • Időtúllépés pótdíja: 1000 Ft / megkezdett félóra
  • A jegyek tartalmazzák a wellness-részleg használatát is, és az új árak 2026. március 31-ig maradnak érvényben.

Rövidebb fürdési idő, korábbi zárás

A téli időszakban a Tófürdő rövidebb nyitvatartással működik:

  • Fürdőzés: minden nap 8:30–16:00 között lehetséges.
  • A Fedett Fürdő és Terápiás Centrum ugyanakkor hosszabb időben várja a vendégeket: Hétköznap: 7:00–17:30. Hétvégén: 8:00–17:30.

A Hévízi Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház tájékoztatása szerint a cél az, hogy a felújítás ideje alatt is megőrizzék a vendégek kényelmét, miközben elindul a Tófürdő hosszú távú megújulása.

Mint kiderült, a munkálatok várhatóan több ütemben zajlanak, és a cél egy modernebb, kényelmesebb és fenntarthatóbb fürdőkomplexum kialakítása. A változások tehát nemcsak a belépőket és a nyitvatartást érintik, hanem egy új korszak kezdetét is jelentik a magyar gyógyturizmus egyik legfontosabb helyszínén.
Címlapkép: Getty Images
