Figyelem, teljesen megváltozik a Hévízi Tófürdő működése: itt van minden info, amit tudni kell!
Novembertől komoly változások várják a vendégeket Európa legnagyobb termáltavánál.Átalakul a belépési rend, megszűnnek a napijegyek, és a nyitvatartás is módosul a felújítási munkálatok miatt.
Jelentős átalakulás kezdődik Európa legnagyobb természetes meleg vizű gyógytavánál, a Hévízi Tófürdőnél – számolt be róla a Termálonline.hu. A népszerű fürdőhely megújulása több ütemben zajlik, a változások pedig már november 3-tól érezhetők lesznek a látogatók számára: módosul a belépési rend, megváltoznak a jegyárak, és rövidebb lesz a nyitvatartás is.
A felújítási munkák miatt a fürdő központi épületének két szárnyát már korábban lezárták, most pedig november 3-tól kizárólag az Ady utca felől, a Festetics Fürdőház bejáratán keresztül lehet majd belépni a Tófürdő területére.
A terápiás és wellness-részleg, a Kinesio-lab, a Vitál Bár és a Medio Büfé továbbra is elérhetők maradnak, akárcsak a Festetics Fürdőház és a Vitál Bár közötti fedett pihenőterek. Időszakosan megnyitják majd a főbejárat és a Festetics Fürdőház közötti szabadtéri partszakaszt is, ám több terület – köztük a Dr. Schulhof Vilmos sétány és a Deák tér felőli bejárat – zárva marad.
Napijegyek helyett 2 órás belépők jönnek
A legnagyobb változást a jegyrendszer teljes megújítása jelenti. November 3-tól megszűnnek a napijegyek, helyettük 2 órás belépőket vezetnek be, amelyek plusz egy órával meghosszabbíthatók.
Új jegyárak:
- Felnőtt: 3000 Ft
- Diák és nyugdíjas: 2500 Ft
- Gyermek: 1500 Ft
- Extra 1 óra hosszabbítás: 1500 Ft
- Időtúllépés pótdíja: 1000 Ft / megkezdett félóra
- A jegyek tartalmazzák a wellness-részleg használatát is, és az új árak 2026. március 31-ig maradnak érvényben.
Rövidebb fürdési idő, korábbi zárás
A téli időszakban a Tófürdő rövidebb nyitvatartással működik:
- Fürdőzés: minden nap 8:30–16:00 között lehetséges.
- A Fedett Fürdő és Terápiás Centrum ugyanakkor hosszabb időben várja a vendégeket: Hétköznap: 7:00–17:30. Hétvégén: 8:00–17:30.
A Hévízi Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház tájékoztatása szerint a cél az, hogy a felújítás ideje alatt is megőrizzék a vendégek kényelmét, miközben elindul a Tófürdő hosszú távú megújulása.
Mint kiderült, a munkálatok várhatóan több ütemben zajlanak, és a cél egy modernebb, kényelmesebb és fenntarthatóbb fürdőkomplexum kialakítása. A változások tehát nemcsak a belépőket és a nyitvatartást érintik, hanem egy új korszak kezdetét is jelentik a magyar gyógyturizmus egyik legfontosabb helyszínén.
