Páros korcsolyázás a téli szezonban
HelloVidék

Indul az karácsonyi szezon a Balaton-parton: hamarosan nyit a műjégpálya és a Téli Csodavilág Fonyódon

HelloVidék
2025. november 28. 17:41

Idén még nagyobb jégpályával, új attrakciókkal és egy teljes Téli Csodavilággal indul Fonyód 2025. karácsonyi ünnepi szezonja. Szombattól a Balaton partján is beköszönt a varázslatos adventi hangulat.

Szombat délutántól újra korcsolyacipőt húzhatnak a téli sport szerelmesei, ugyanis megnyílik a fonyódi műjégpálya a kikötőnél. A pálya tavaly hatalmas sikert aratott, hiszen 79 napon át fogadta a látogatókat – idén pedig még nagyobb, még látványosabb élményekkel készülnek a szervezők. A műjégpálya 30 százalékkal nagyobb, és számos új szolgáltatással bővül, így garantáltan minden korosztály megtalálja a kedvenc téli programját.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pálya közepén külön kis gyakorlóterület segíti a kezdőket, emellett jégfolyosó és egy hangulatos melegedő iglu is várja a kicsiket és nagyokat. A bővülő téli kínálat részeként idén először megnyílik a Fonyódi Téli Csodavilág, amely külföldi minták alapján készült, és közel 20 különleges attrakciót sorakoztat fel. Az óriás diótörőtől az életnagyságú, restaurált lovasszánon át a fényalagútig és fényfotófalig minden adott egy hangulatos, adventi balatoni sétához.

Látványos megnyitó és egész télen tartó programok Fonyódon is

A hivatalos megnyitóra november 29-én, szombaton kerül sor. A vendégeket nemcsak a műjégpálya 2,5 méteres kabala jegesmedvéje köszönti, hanem élőzene, a polgármester ünnepi beszéde és a fonyódi Örömtánc nyugdíjas táncklub vidám műsora is színesíti a délutánt.

A családbarát hangulatot tovább erősítik az igazán kedvező árak:

  • 0–6 éves korig: 600 Ft / fő
  • 6 éves kortól egységesen: 1 200 Ft / fő

A helyszínen lehetőség van korcsolyabérlésre, fakutya használatára és korcsolyázást segítő pingvinbérlésre is.

Adventi programok Fonyódon 2025-ben: karácsonyi vásár, Mikulás és szilveszteri buli

A fonyódi téli szezonban minden hétvégére jut valami különlegesség:

  • Adventi vasárnapokon gyertyagyújtás,
  • karácsonyi vásár,
  • Mikulás-látogatás,
  • szilveszteri buli,
  • valamint kulturális és sportprogramok várják a látogatókat.

A tervek szerint – ha az időjárás is úgy akarja – a pálya és a Téli Csodavilág 2025. február 28-ig nyitva marad, így hosszú heteken át biztosít felejthetetlen élményeket a Balaton partján.

Hamarosan az ország számos pontján beindul a karácsonyi őrület

Ahogy korábban beszámoltunk róla, sosem látott jégvirágkarnevál és fényerdő dobja fel az idei debreceni adventet. Robog a fényvonat, díjnyertes ízek és szuper koncertek várnak Székesfehérváron. Igazi sztárhangulatot hoz Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába, Győrbe is az idei advent. Pécs is újra felkerül a téli bakancslistákra: a Zsolnay Kulturális Negyed esténként valódi fényerdővé változik. Egerben a a Csík Zenekar mellett extra olcsó, 1552 Ft-os menüvel is készülnek. Nyit a Zamárdi Téli Korzó 2025 is a Balaton partján, Szolnok pedig adventi csodafaluval, manóműhellyel és gőzölgő forralt borral várja a látogatókat. Szegeden sosem látott fényözön, óriáskerék és kétszintes körhinta kelti életre a Dóm teret. És persze Szombathelyen sem marad el a karácsonyi varázslat: az adventi Fő téren idén pörög az óriáskerék, Caramel koncertje és a Fradi-kamion is garantálja a jó hangulatot.

Ne feledjük hát: az adventi időszak nem csak a vásárlásról szól. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves foglalkozások és forralt bor mellett a városok közösségi tereiben való együttlét is a legnagyobb élményt nyújtja. Idén is érdemes hát előre tervezni, hogy minden eseményből a lehető legtöbbet ki tudjuk élvezni.
Címlapkép: Getty Images
