Természetvédelmi okokból határozatlan időre újra lezárták a Balaton-felvidék egyik legnépszerűbb kirándulóhelyét.
Iható a balatonfüredi Kossuth Lajos-forrás vize? Itt az ÁNTSZ döntése a híres savanyúvizről!
Két éve nem iható a balatonfüredi Kossuth Lajos-forrás vize egy felszín alatti szennyeződés miatt. A megoldás azonban már körvonalazódik: egy közeli, tiszta vizű forrást vezetnének át az ikonikus kútházba. A város híres savanyúvize az uniós előírások miatt elvesztette hivatalos gyógyvíz minősítését. A helyiek és a látogatók a szigorú egészségügyi figyelmeztetések ellenére mégis előszeretettel hordják a vizet a ma is működő kutakból - tudósított az Infostart.
A balatonfüredi Gyógy téren található történelmi Kossuth-kútnál immár két éve figyelmeztet tábla arra, hogy a víz emberi fogyasztásra nem alkalmas. A közkútként nyilvántartott forrás vizét a hatóság évente kétszer vizsgálja. A legutóbbi eredmények is megerősítették a korábbi problémát. A felszín alatti víztest szennyeződése miatt az eddigi tisztítási kísérletek nem hoztak eredményt, és a természetes tisztulás sem indult meg. A város ezért áthidaló megoldást talált. A tervek szerint egy alig 15-20 méterre lévő másik forrás vizét vezetik át a Kossuth-kútra. Így az épület három kifolyóján hamarosan újra tiszta víz csörgedezhet.
A füredi savanyúvíz évekkel ezelőtt elvesztette a hivatalos gyógyvíz minősítést. Ennek oka, hogy egyes összetevőinek mennyisége meghaladja a szigorú európai uniós határértékeket. A helyiek bizalma azonban töretlen. A magas vastartalom miatt jellegzetes vöröses nyomot hagyó vizet sokan ma is műanyag palackokban és demizsonokban viszik haza, mivel meg vannak győződve annak jótékony hatásáról. Azonban
az ÁNTSZ legutóbbi vizsgálatai alapján azonban a víz nem iható.
A városban a Berzsenyi-kútnál, a Szekér Ernő-forrásnál és a Schneider-kútnál jelenleg is gond nélkül hozzáférhető a savanyúvíz. Fogyasztásuk ugyanakkor körültekintést igényel. A kemping közelében lévő Berzsenyi-kútnál például egy részletes tájékoztató hívja fel a figyelmet a veszélyekre. A víz magas arzén- és ásványianyag-tartalma miatt kizárólagos ivóvízként nem használható. Várandós nők és három év alatti gyermekek számára a fogyasztása egyáltalán nem ajánlott. A korlátozások és figyelmeztetések ellenére a füredi források továbbra is folyamatosan vonzzák az embereket.
