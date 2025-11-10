Fontos határidő közeleg: durva bírságra számíthat a Balatonnál, aki ezt elmulasztja

Keszthely önkormányzata ismét ebösszeírást tart a város közigazgatási területén, a törvényi előírásoknak megfelelően. A kutyatartók számára ez nem csupán formaság – aki nem tesz eleget a kötelezettségének, akár bírságra is számíthat.

A háromévente kötelező összeírás célja, hogy a hatóságok naprakész képet kapjanak a városban tartott ebek számáról, állapotáról és oltottságáról. Keszthelyen legutóbb 2022-ben történt hasonló felmérés, akkor mintegy 4200 kutyát regisztráltak - írta a Hírbalaton.

Az idei ebösszeírás önbevallásos alapon történik – vagyis a gazdiknak kell kitölteniük az adatlapokat, kutyánként külön. A dokumentum beszerezhető a város honlapjáról, a hirdetőtáblákról, illetve az önkormányzat portáján is.

Az adatlapra többek között fel kell vezetni:

az eb nevét, ivarát és születési idejét,

az oltási könyv adatait,

valamint azt, hogy a kutya veszélyesnek minősül-e, vagy rendelkezik-e útlevéllel.

Dr. Gábor Hajnalka, Keszthely jegyzője a cikkben kiemelte, hogy az összeírásnak gyakorlati haszna is van: „A beérkezett adatok alapján fel tudjuk hívni a figyelmet a hiányzó veszettség elleni oltások pótlására, ezzel is növelve az állatok és az emberek biztonságát.”

A kitöltött adatlapok leadási határideje 2025. december 10.

Aki eddig nem adja le a szükséges információkat, szabálysértési eljárásra és bírságra is számíthat.