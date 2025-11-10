Eddig azt hittük, hogy a birsalma nyersen ehetetlen — erre jön Bűdi Zsolt, a kecskeméti Bács-Zöldért vezérigazgatója, és a kamera előtt bizonyítja be, mekkorát tévedtünk!...
Fontos határidő közeleg: durva bírságra számíthat a Balatonnál, aki ezt elmulasztja
Keszthely önkormányzata ismét ebösszeírást tart a város közigazgatási területén, a törvényi előírásoknak megfelelően. A kutyatartók számára ez nem csupán formaság – aki nem tesz eleget a kötelezettségének, akár bírságra is számíthat.
A háromévente kötelező összeírás célja, hogy a hatóságok naprakész képet kapjanak a városban tartott ebek számáról, állapotáról és oltottságáról. Keszthelyen legutóbb 2022-ben történt hasonló felmérés, akkor mintegy 4200 kutyát regisztráltak - írta a Hírbalaton.
Az idei ebösszeírás önbevallásos alapon történik – vagyis a gazdiknak kell kitölteniük az adatlapokat, kutyánként külön. A dokumentum beszerezhető a város honlapjáról, a hirdetőtáblákról, illetve az önkormányzat portáján is.
Az adatlapra többek között fel kell vezetni:
- az eb nevét, ivarát és születési idejét,
- az oltási könyv adatait,
- valamint azt, hogy a kutya veszélyesnek minősül-e, vagy rendelkezik-e útlevéllel.
Dr. Gábor Hajnalka, Keszthely jegyzője a cikkben kiemelte, hogy az összeírásnak gyakorlati haszna is van: „A beérkezett adatok alapján fel tudjuk hívni a figyelmet a hiányzó veszettség elleni oltások pótlására, ezzel is növelve az állatok és az emberek biztonságát.”
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A kitöltött adatlapok leadási határideje 2025. december 10.
Aki eddig nem adja le a szükséges információkat, szabálysértési eljárásra és bírságra is számíthat.
Magyarország számos olyan kulturális és természeti értéket őriz, amelyek az UNESCO világörökség listáján is helyet kaptak. Melyek ezek a világörökségi helyszínek? Nézzük is!
Egyre kevesebb magyar eszi így a libamájat: nagyanyáink szerint nincs ennél jobb recept Márton-napra
Nálatok sem maradhat el a Márton-napi libalakoma? Ne csak a mellét, combját vásárold, a pecsenye libamájnál nincs finomabb hideg vendégváró, reggeli. Mutatjuk, hogyan készítsd.
A 80-as években még lovas turisták járták a Hortobágyot – ma már csak néhány csárda őrzi a múlt emlékét. Megnéztük, melyikük maradt talpon.
Az Alföldön tovább súlyosbodik a szárazság, mivel a szeptemberi esők óta a talaj felső rétege is kiszáradt, így az őszi vetések vízhiánnyal küzdenek.
Íme, a Miskolci Állatkert legifjabb lakója: egy egészséges bivalyborjú, aki két héttel ezelőtt látta meg a napvilágot.
Az ősz utolsó nagy fesztiválja jön: 5 szuper Márton-napi libás program, amit kár kihagyni a hétvégén
Szent Márton napja körül az ország minden szegletében ünnepelnek: sül a libacomb, kortyoljuk az újbort. De tudjátok, mit ünneplünk Márton napján?
Hallottad a jó hírt? Decembertől újranyitnak a tűzben megsérült tiszaújvárosi gyógyfürdő beltéri medencéi!
Agárdon épül fel Magyarország legnagyobb szaunafaluja, amely a hírek szerint már Mikulásra megnyitja kapuit.
Nem mindennap zárják le a Tisza-hidat bivalyok miatt! Több száz állat vonult át a minap Tiszaugon, miközben a hídról és az út mellől is sokan...
Kemény razzia a magyar horgásztavaknál: nem fogod elhinni, mi került elő!
Fények, zene és forralt bor – Szombathely karácsonyi vására 2025-ben garantáltan ünnepi hangulatba hoz. Minden fontos dátum, helyszín és program egy helyen!
Leomlott az egri vár falának egy része csütörtök hajnalban. A biztonság érdekében a várfalsétányt azonnal lezárták, és megkezdődött a terület biztosítása.
Zsúfolt utcák, kaotikus nyári közlekedés – Balatonalmádi most fizetős parkolással tenné élhetőbbé a várost. De vajon segít ez a helyieken, vagy újabb vita robban ki...
Itt a bejelentés: 42 milliárdos papírgyár épül a vidéki nagyvárosban - saját erőművel zöldítenék a gyárat
Zöld fordulatot vehet a Tisza-parti város: egy 42 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően új papírgyár épül Szolnokon, amely saját biomassza-erőművel működik majd.
Madárlesre fel! A természetvédők szerint a mostani 13100-as állomány még csak a kezdet, november második felére akár 50–60 ezer vadlúd is Tatán telelhet.
Mézédes szirup, ami orvosságként is bevált, ez a gledícsia. Csak fel kell ismerni – és mi most nemcsak ebben segítünk, hanem azt is megmutatjuk, hogyan...
Az egyik legértékesebb hazai ártéri élőhely is küzd a kiszáradással. Gemencen a 90–100 éves kocsányos tölgyek nagy része a 2022-es aszály óta elpusztult, és a...
Eldőlt, bezár a vidéki nagyváros legrégebbi étterme a Fő téren: kínai nyílik a patinás vendéglő helyén
A legendás, Fő téri étterem 1776 óta a szombathelyi gasztronómia egyik meghatározó helyszíne, amely most ismét változás előtt áll.