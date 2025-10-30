Tallinn karácsonyi vásár 2025: ezek a tallinni karácsonyi vásár 2025 évi tudnivalói, mutatjuk, mikor kezdődik a karácsonyi vásár Tallinnban és hol lesz a tallinni adventi...
Bevallotta a szakértő: elkerülhetetlen a parajdi sóbánya összeomlása + legfrisebb felvételek a bányáról
A parajdi sóbánya napjai meg vannak számlálva – figyelmeztetett dr. Deák György, az Országos Környezetvédelmi Kutató és Fejlesztő Intézet vezetője az Erdély TV #24plusz című műsorában. A szakember szerint a Korond-patak elvezetése nélkül továbbra is fennáll a veszély, hogy a bánya bármikor beomlik. A mélyben felgyülemlett 4–6 millió köbméternyi sós víz már most is komoly kockázatot jelent a szerkezetre és a környezetre.
Az erdélyi Parajdon fekvő híres sóbánya évtizedek óta turisztikai látványosság és gyógyhely volt. 2025 májusában azonban súlyos vízbetörés történt: a rendkívül heves esőzések felduzzasztották a közeli Korond-patakot, amely április 18. óta fokozatosan átszivárgott a bányába, majd május elején olyan mértékű árvíz tört be, hogy biztonsági okokból lezárták mind a bányát, mind a látogatóközpontot. Azóta megállt az élet Parajdon. Közben a mélyben felgyülemlett sólé miatt a bánya szerkezete instabillá vált. A szakértők szerint a katasztrófa nemcsak elkerülhetetlennek tűnik, de bármikor bekövetkezhet – és az is kérdés, milyen hatással lesz a térségre, ha a bánya beomlik.
Az Erdély TV #24plusz című műsorának október 28-i adásában dr. Deák György, az Országos Környezetvédelmi Kutató és Fejlesztő Intézet vezetője nyíltan beszélt arról, hogy a helyzet immár visszafordíthatatlan. Elmondása szerint a Korond-patak elvezetése nélkül továbbra is fennáll a veszély, hogy a sóbánya bármikor beszakad. A szakember már korábban is figyelmeztetett: a víz beáramlása és a 4–6 millió köbméternyi sóoldat hatalmas terhet ró a bányára, amelyet jelenleg sem monitoring-, sem riasztórendszer nem ellenőriz.
„Most már azt hittem, hogy meg lehet még menteni valamit a parajdi sóbányából, de ez a lehetőség már nem létezik. A probléma az, hogy ez be fog szakadni – vagy így, vagy úgy. A kérdés most az, ha beszakad, és a sólé kiömlik, akkor mi történik? Mennyi sólé jön ki? Ezt meg kell érteni, ki kell számolni. Nem akarok vészhelyzetet hangoztatni, de ez egy komoly veszély” – fogalmazott Deák György a műsorban.
A kutató szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy senki sem tudja megmondani, mikor következhet be az omlás, hiszen hiányzik a pontos mérő- és figyelőrendszer. Más bányák példáját idézve hozzátette: már kisebb mennyiségű sólé is súlyos beomlásokat okozott máshol, így a parajdi bánya esetében is számolni kell ezzel a forgatókönyvvel.
A Maszol.ro információi szerint a bánya védelmét célzó beruházási terv előrehaladott állapotban van, ám a kivitelezéshez nincs meg a szükséges finanszírozás. A dokumentumok ideiglenes tározók létrehozását és a Korond-patak elterelését tartalmazzák, de ezek a munkálatok még nem kezdődtek el. Dr. Deák György szerint ugyanakkor nem fejlesztésekre, hanem azonnali vészhelyzeti beavatkozásra lenne szükség: „Előbb a veszélyt kell kezelni, csak azután lehet fejlesztésekről beszélni.”
A szakember nem lát reális esélyt arra sem, hogy új kitermelési részleget nyissanak a térségben. Bár korábban felmerült az Erzsébet-bánya újjáépítése mint lehetséges megoldás, Deák szerint a jelenlegi állapotban ez is kockázatos és pénzügyileg kivitelezhetetlen.
Címlapkép: MTI/Kiss Gábor
