Már félmillióba kerül meghalni Magyarországon: rakétáznak az árak, sokkban a gyászolók

A koporsós temetés országos átlagára átlépte a félmillió forintot: a KSH friss adatai szerint szeptemberben már 501 800 forintot kellett fizetni egy ilyen temetésért. Ez egy év alatt több mint 12 százalékos drágulást jelent, ami jóval meghaladja a 4,3 százalékos inflációt. A hamvasztásos temetések költségei is meredeken nőttek, immár 355 880 forintra emelkedtek, ami közel 11 százalékos éves áremelkedés. A temetési költségek növekedése meghaladja a bérek emelkedésének ütemét is.

A koporsós temetés országos átlagára szeptemberre átlépte a félmillió forintot: egy ilyen temetésért átlagosan 501 800 forintot kellett fizetni, szemben az egy évvel korábbi 446 400 forinttal - derült ki a KSH friss adataiból. Ez közel 12,4 százalékos drágulást jelent egy év alatt. Az emelkedés üteme különösen az év elején gyorsult fel, ez minden bizonnyal az éves átárazásoknak tudható be, januárban ugyanis már majdnem 470 ezer forintot kellett fizetni az alapszolgáltatásért - és azóta folyamatosan nőtt az ár.

A hamvasztásos temetések költsége is számottevően emelkedett: az országos átlagár 2024 szeptemberében még 321 460 forint volt, míg 2025 szeptemberére 355 880 forintra nőtt, ami 10,7 százalékos éves drágulásnak felel meg.

A két temetési forma közötti árkülönbség az elmúlt egy évben folyamatosan nőtt: míg 2024 szeptemberében 124 940 forinttal került többe egy koporsós temetés a hamvasztásosnál, addig 2025 szeptemberére ez az eltérés már 145 920 forintra emelkedett. Ez több mint 16 százalékos növekedést jelent egy év alatt. A különbség különösen az év elején ugrott meg, amikor a koporsós temetések ára gyorsabban drágult, így az eltérés mára már közel másfél százezer forintot tesz ki az országos átlagok alapján.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy közben 2025. szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat - azaz a temetés az általános országos infláció majdnem triplájával drágult meg.

Egy hónap alatt - azaz 2025. augusztus és szeptember között - a fogyasztói árak átlagosan nem változtak Magyarországon, ezzel szemben a koporsós temetés 0,4, a hamvasztásos pedig majdnem 0,5 százalékkal drágult.

Bár a hamvasztás továbbra is olcsóbb, mint a koporsós temetés, de azt érdemes hozzátenni, hogy a KSH legfrissebb adatai szerint 2025 júliusában az országos nettó mediánkereset (tehát az az összeg, aminél pont ugyannyian keresnek többet, mint ahányan kevesebbet) 399 000 forint volt. Azaz majdnem egy jellemző magyar havi bér. És az is szemléletes, hogy a nettó mediánkereset egy év alatt 10,7 százalékkal emelkedett. Azaz a koporsós temetés ennél jobban drágult, és a hamvasztásos is épphogy kijön nullára.

Nagyobb időtávon még sokkolóbb az áremelkedés

Ha hosszabb intervallumot vizsgálunk (a KSH 2021-től kezdődő adatbázist adott közre), a drágulás még drasztikusabb. A koporsós temetések országos átlagára 2021 januárjában még 274 640 forint volt, azaz több mint 82 százalékos a drágulás négy év alatt. Ha a 2023. szeptemberi adatokat (409 700 forint) vesszük alapul, akkor két év alatt is mintegy 22,5 százalékos emelkedés látható.

A hamvasztásos temetések költségei is hasonló ütemben emelkedtek: 2021 elején egy ilyen temetés átlagosan 192 790 forintba került, azaz több mint 84 százalékos volt az áremelkedés. Két év alatt ez 21 százalékot drágult.

Valójában még ennél is drágább

Fontos hangsúlyozni, hogy a fenti adatok országos átlagárakat tükröznek, vagyis a valós költségek temetésenként jelentősen eltérhetnek. Az 500 ezer forint körüli átlagos koporsós temetési ár csak az alapvető szolgáltatásokat – például a sírásást, a ravatalozást és a gyászkocsi használatát – tartalmazza. Az ehhez kapcsolódó további tételek, mint a koporsó minősége, a koszorúk, a zenei szolgáltatás, a temetési ruha, illetve az egyházi szertartás külön költséget jelentenek, így a végösszeg akár a duplájára is nőhet.

Jelentős árkülönbségek figyelhetők meg területi szinten is: Budapesten és a nagyvárosokban általában jóval magasabbak a temetkezési díjak, mint a kisebb településeken. A fővárosi temetőkben például a sírhelyárak, a szolgáltatási díjak és a logisztikai költségek miatt a temetés akár több százezer forinttal is többe kerülhet, mint vidéken.

Emellett az is befolyásolja az árat, hogy melyik temetkezési vállalkozást választja a család, hiszen az árképzésben nagy különbségek vannak. A prémiumszolgáltatásokat, külön ravatalozótermet vagy egyedi búcsúztatást biztosító cégeknél a temetés végösszege könnyedén meghaladhatja az egymillió forintot is, míg más szolgáltatók kifejezetten az alacsony költségvetésű megoldásokra szakosodtak.

