2025. október 9. csütörtök Dénes
15 °C Budapest
Új magyar Nobel-díjast ünnepelhetünk: Krasznahorkai László bezsebelte a díjat ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kolozsvár, 2024. november 1.Mécsesek és virágok egy síron a Házsongárdi temetõben mindenszentek napján Kolozsváron 2024. november 1-jén.MTI/Kiss Gábor
Vásárlás

Már félmillióba kerül meghalni Magyarországon: rakétáznak az árak, sokkban a gyászolók

Pénzcentrum
2025. október 9. 14:33

A koporsós temetés országos átlagára átlépte a félmillió forintot: a KSH friss adatai szerint szeptemberben már 501 800 forintot kellett fizetni egy ilyen temetésért. Ez egy év alatt több mint 12 százalékos drágulást jelent, ami jóval meghaladja a 4,3 százalékos inflációt. A hamvasztásos temetések költségei is meredeken nőttek, immár 355 880 forintra emelkedtek, ami közel 11 százalékos éves áremelkedés. A temetési költségek növekedése meghaladja a bérek emelkedésének ütemét is.

A koporsós temetés országos átlagára szeptemberre átlépte a félmillió forintot: egy ilyen temetésért átlagosan 501 800 forintot kellett fizetni, szemben az egy évvel korábbi 446 400 forinttal - derült ki a KSH friss adataiból. Ez közel 12,4 százalékos drágulást jelent egy év alatt. Az emelkedés üteme különösen az év elején gyorsult fel, ez minden bizonnyal az éves átárazásoknak tudható be, januárban ugyanis már majdnem 470 ezer forintot kellett fizetni az alapszolgáltatásért - és azóta folyamatosan nőtt az ár.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hamvasztásos temetések költsége is számottevően emelkedett: az országos átlagár 2024 szeptemberében még 321 460 forint volt, míg 2025 szeptemberére 355 880 forintra nőtt, ami 10,7 százalékos éves drágulásnak felel meg.

Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
EZ IS ÉRDEKELHET
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
Magyarországon két nagy probléma van a végrendeletekkel. Az első, hogy tíz magyarból kilencnek nincs. A másik pedig az, hogy...

A két temetési forma közötti árkülönbség az elmúlt egy évben folyamatosan nőtt: míg 2024 szeptemberében 124 940 forinttal került többe egy koporsós temetés a hamvasztásosnál, addig 2025 szeptemberére ez az eltérés már 145 920 forintra emelkedett. Ez több mint 16 százalékos növekedést jelent egy év alatt. A különbség különösen az év elején ugrott meg, amikor a koporsós temetések ára gyorsabban drágult, így az eltérés mára már közel másfél százezer forintot tesz ki az országos átlagok alapján.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy közben 2025. szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat - azaz a temetés az általános országos infláció majdnem triplájával drágult meg.

Egy hónap alatt - azaz 2025. augusztus és szeptember között - a fogyasztói árak átlagosan nem változtak Magyarországon, ezzel szemben a koporsós temetés 0,4, a hamvasztásos pedig majdnem 0,5 százalékkal drágult.

Bár a hamvasztás továbbra is olcsóbb, mint a koporsós temetés, de azt érdemes hozzátenni, hogy a KSH legfrissebb adatai szerint 2025 júliusában az országos nettó mediánkereset (tehát az az összeg, aminél pont ugyannyian keresnek többet, mint ahányan kevesebbet) 399 000 forint volt. Azaz majdnem egy jellemző magyar havi bér. És az is szemléletes, hogy a nettó mediánkereset egy év alatt 10,7 százalékkal emelkedett. Azaz a koporsós temetés ennél jobban drágult, és a hamvasztásos is épphogy kijön nullára.

Nagyobb időtávon még sokkolóbb az áremelkedés

Ha hosszabb intervallumot vizsgálunk (a KSH 2021-től kezdődő adatbázist adott közre), a drágulás még drasztikusabb. A koporsós temetések országos átlagára 2021 januárjában még 274 640 forint volt, azaz több mint 82 százalékos a drágulás négy év alatt. Ha a 2023. szeptemberi adatokat (409 700 forint) vesszük alapul, akkor két év alatt is mintegy 22,5 százalékos emelkedés látható.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A hamvasztásos temetések költségei is hasonló ütemben emelkedtek: 2021 elején egy ilyen temetés átlagosan 192 790 forintba került, azaz több mint 84 százalékos volt az áremelkedés. Két év alatt ez 21 százalékot drágult.

Különleges temetés 2025-ben: ennyibe kerül a hajós temetés, légi temetés, erdei temetés
EZ IS ÉRDEKELHET
Különleges temetés 2025-ben: ennyibe kerül a hajós temetés, légi temetés, erdei temetés
Különleges temetés fajták Magyarországon: hogy működik a zöld temetés erdőben, a hajós temetés és a légi temetés, milyen organikus temetés lehetőségek vannak? Mennyibe kerülnek?

Valójában még ennél is drágább

Fontos hangsúlyozni, hogy a fenti adatok országos átlagárakat tükröznek, vagyis a valós költségek temetésenként jelentősen eltérhetnek. Az 500 ezer forint körüli átlagos koporsós temetési ár csak az alapvető szolgáltatásokat – például a sírásást, a ravatalozást és a gyászkocsi használatát – tartalmazza. Az ehhez kapcsolódó további tételek, mint a koporsó minősége, a koszorúk, a zenei szolgáltatás, a temetési ruha, illetve az egyházi szertartás külön költséget jelentenek, így a végösszeg akár a duplájára is nőhet.

Jelentős árkülönbségek figyelhetők meg területi szinten is: Budapesten és a nagyvárosokban általában jóval magasabbak a temetkezési díjak, mint a kisebb településeken. A fővárosi temetőkben például a sírhelyárak, a szolgáltatási díjak és a logisztikai költségek miatt a temetés akár több százezer forinttal is többe kerülhet, mint vidéken.

Emellett az is befolyásolja az árat, hogy melyik temetkezési vállalkozást választja a család, hiszen az árképzésben nagy különbségek vannak. A prémiumszolgáltatásokat, külön ravatalozótermet vagy egyedi búcsúztatást biztosító cégeknél a temetés végösszege könnyedén meghaladhatja az egymillió forintot is, míg más szolgáltatók kifejezetten az alacsony költségvetésű megoldásokra szakosodtak.

Címlapkép: Kiss Gábor, MTI/MTVA
#vásárlás #ksh #drágulás #áremelés #infláció #temetés #temető #áremelkedés #költségek #temetkezés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:46
15:31
15:22
15:14
15:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 9.
Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben
2025. október 9.
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
2025. október 9.
Új magyar Nobel-díjast ünnepelhetünk: Krasznahorkai László bezsebelte a díjat
2025. október 9.
Így utazhatsz potom pénzért hideg őszből a nyárba: még októberben sem késő lépni
2025. október 9.
Felfedte csodafegyverét a Media Markt: ezzel tarolnának itthon, készülhetnek a magyar vásárlók
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 9. csütörtök
Dénes
41. hét
Október 9.
A tojás világnapja
Október 9.
Postai világnap
Október 9.
A látás világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2
3 hete
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
3
3 hete
Újjáéled a legendás magyar sörmárka: 1949 óta először lehet majd kapni, Budafokon főzik
4
3 hete
Újabb multi tarolna Magyarországon: odavannak érte a vásárlók, retteghet DM, Rossmann, Douglas?
5
3 hete
A magyar háziasszonyok igazi álomeszközét akciózza a Lidl: ilyet akar mindenki még a tél előtt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aukció
A Magyar államkötvényeket aukciókon kezdik el forgalmazni, de itt még mi nem vásárolhatunk közvetlenül, hiszen a zárt kibocsátáson csak az Elsődleges Forgalmazók jegyezhetnek kötvényeket. A kisbefektetők ez után, az Elsődleges forgalmazókon keresztül juthatnak hozzá az értékpapírokhoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 15:46
Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 15:11
Kiszállítási gondokkal küzd az év végi hajrá előtt az IKEA: a kis méretű csomagokat érinti
Agrárszektor  |  2025. október 9. 15:36
Elhalasztották a sokakat érintő szabályozás alkalmazását: itt az új dátum