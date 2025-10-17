Magyarország egyik legkülönlegesebb ártéri erdejében, a Gemencben új fejezet kezdődik: több mint 799,9 millió forintos beruházás indul a Gemenci Ökoturisztikai Központ és az Erdei Vasút...
Kígyóészlelések borzolják a kaposváriak idegeit: mit tegyünk, ha saját kertünkben bukkan fel egy ilyen állat?
Különös látogató bukkant fel Kaposváron, a Donner városrész egyik családi házának udvarán: egy helyi nő kígyót talált a kertjében. A váratlan felfedezésről fotót is készített, amit megosztott egy helyi közösségi csoportban, hogy segítséget kérjen a faj azonosításához.
Mint később kiderült, a fotó nem most készült, hanem még két évvel ezelőtt, amikor először találkozott a kaposvári nő kígyóval a saját udvarában. A hölgy elmondása szerint azóta is előfordult, hogy nyáron újra felbukkant egy hasonló példány, ezért döntött úgy, hogy újra megosztja a történetet. A bejegyzés rövid idő alatt nagy visszhangot váltott ki a helyiek körében, hiszen az utóbbi időben több kígyóészlelésről is érkezett hír Somogy megyéből - írta a megyei lap.
Bár a legtöbben azonnal megijednek, ha kígyót látnak, a szakértők szerint erre a legtöbb esetben semmi ok. Magyarországon hét kígyófaj él, ezek közül mindössze kettő – a keresztes vipera és a rákosi vipera – mérges. A többi, köztük az erdei sikló vagy a vízisikló, teljesen ártalmatlan az emberre. Somogy megyében leggyakrabban az erdei sikló és a rézsikló kerül elő, mindkettő védett faj. A Duna–Dráva Nemzeti Park szakemberei korábban is hangsúlyozták: ezek az állatok nem támadóak, és csak akkor marják meg az embert, ha sarokba szorítják őket. „A legtöbb sikló inkább menekül, mintsem támadna. Ha békén hagyjuk, pár perc múlva el is tűnik” – mondta korábban a sonline.hu-nak egy természetvédelmi szakértő.
Egyre több észlelés Kaposvár környékén
Az utóbbi években több hasonló eset is történt a városban és környékén. Néhány éve például egy másfél méteres erdei sikló keltett riadalmat Kaposvár belvárosában, amikor átsiklott az úton, és egy benzinkútnál pihent meg, mielőtt a természetvédelmi őrök biztonságosan elszállították volna. Ecsenyben pedig tavaly egy padláson találtak két siklót, amelyeket szintén a természetvédők engedtek vissza élőhelyükre.
A szakértők szerint a hüllők mostanában gyakrabban húzódnak be a lakott területek közelébe, részben az enyhébb telek, részben pedig a természetes élőhelyek beszűkülése miatt. A dús növényzetű kertek, komposzthalmazok, kerti tavak vagy vízparti ingatlanok ideális búvóhelyet jelenthetnek számukra.
Mit érdemes tenni, ha kígyót látunk?
Ha valaki kígyót lát a saját udvarán, a legfontosabb, hogy ne essen pánikba, és semmiképp se próbálja meg elkapni. A Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság azt javasolja: ha bizonytalanok vagyunk a faj beazonosításában, érdemes fotót készíteni, majd felvenni a kapcsolatot a park munkatársaival vagy egy helyi állatmentő szervezettel. A szakemberek szerint az udvar rendszeres rendben tartása – a gazos részek kiirtása, a kövek és farakások elrendezése – sokat segít abban, hogy a siklók ne találjanak tartós búvóhelyet a lakóterületeken.
Nem kell félni tőlük, inkább vigyázzunk rájuk! A kígyók ugyanis kulcsszerepet játszanak az ökoszisztémában, hiszen elsősorban rágcsálókkal táplálkoznak, így természetes módon csökkentik azok számát. Bár a látványuk sokak számára ijesztő, a legtöbbjük teljesen ártalmatlan, és inkább a mi jelenlétünket kerüli, mint fordítva.
