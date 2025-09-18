Vége a legendának, Józsi bácsi is feladta: lehúzza a rolót a vidék ikonikus magyaros vendéglője

2025. szeptember 18. csütörtök Diána
2025. szeptember 18. 15:15

Egy korszak ér véget Szombathelyen. A város egyik legismertebb étterme és szállodája, a Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája október 19-én végleg bezárja kapuit. A hírt a tulajdonosok a vendéglő Facebook-oldalán osztották meg.

A Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája hosszú éveken át biztos pontnak számított Szombathely és környéke életében. A Petőfi-telepen, a forgalmas 84-es út mellett álló, csárdahangulatú, magyaros étteremre mindig lehetett számítani – legyen szó egy hagyományos ebédről, családi vacsoráról vagy nagyobb rendezvényről. Bőséges adagokat kínáltak, megfizethető áron. Ennek hamarosan vége: a vendéglő a Facebookon jelentette be a szomorú hírt.

„Ezúton sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy a Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája hosszas megfontolás és egy nagyon nehéz, fájdalmas döntés után 2025. október 19-én, vasárnap bezárja a kapuit.”

A bejegyzés alatt máris sorra érkeztek a megható üzenetek: a vendégek köszönetet mondtak az elmúlt évtizedekért, és nosztalgiával idézték fel a családi vacsorák, lakodalmak és baráti összejövetelek emlékeit. A hely népszerűségét jól mutatja, hogy a poszt alatt már most több mint 100 hozzászólás – egészen pontosan 107 – olvasható.

Több mint két évtizedes történet ér véget

A vendéglő 1999-ben nyílt meg Szombathely déli szélén. Nemcsak étteremként, hanem szálláshelyként és rendezvényközpontként is működött. A házias magyaros ízek, a vendégszeretet, valamint a különleges, lovagkori hangulatú rendezvényterem miatt sokan választották esküvők, céges programok és családi ünnepek helyszínéül.

Mi is csak azzal búcsúzhatunk, amivel egy hozzászóló: "Nagyon-nagyon sajnáljuk! Itt volt az esküvőnk 2022-ben! A Covid időszak nehézségei ellenére mindenki nagyon rugalmas volt amikor az egészet át kellett szerveznünk rövid idő alatt!  Nagyon szuper hely, kedves kiszolgálás, bőséges és finom ételek! Sosem felejtjük el azt a napot, köszönjük Nektek!"

 
Címlapkép: Getty Images
