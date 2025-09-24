A Bárka Fesztiválon idén is előkerült a sokat emlegetett történet: állítólag füstölt csülökkel főzik a híres tolnai halászlét. De vajon igaz ez, vagy csak egy...
Vége a kockás abroszos időknek? Újabb legendás magyaros étterem húzza le a rolót vidéken
Most érkezett a hír: Szombathely egyik legismertebb magyaros vendéglője, a Gerendás ideiglenesen bezárja kapuit. A bejelentést a tulajdonosok a vendéglő Facebook-oldalán tették közzé. A Gerendás azon kevés, hagyományos kisvendéglők egyike volt, ahol délidőben igényes, kétfogásos menüt kínáltak 2500 forint alatti áron, most ennek is vége - egy időre legalábbis.
Nem túl szerencsés időszak ez a nyugat-magyarországi nagyváros életében.... Alig egy hete írtunk róla, hogy véget ért egy korszak Szombathelyen, a város egyik legismertebb magyaros étterme, a Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája október 19-én végleg bezárja kapuit a Petőfi-telep szélén. Most Szombathely másik ismert vendéglője, a Gerendás is bejelentette: ha ideiglenesen is, de lehúzza a rolót. A vezetőség közösségi oldalukon közölte a hírt, amelyben „technikai okokra” hivatkoztak - vette észre a Vaol.
A rövid bejegyzésben a dolgozók azt ígérték, mindent megtesznek a mielőbbi újranyitás érdekében: „Dolgozunk azon, hogy mihamarabb újra nyithassunk! Köszönjük megértésüket, és várjuk Önöket szeretettel a visszatéréskor!” – olvasható a posztban.
A megyei lap több alkalommal próbálta telefonon elérni a vendéglőt, hogy kiderítse, pontosan mi áll a bezárás hátterében, illetve mennyi ideig tart majd a szünet, ám eddig nem jártak sikerrel. Így egyelőre nem tudni, mikor nyithat újra a szombathelyi vendéglő. A mostani bizonytalanságot tovább erősíti, hogy idén júliusban elhunyt az étterem vezetője, Bödei István, aki hosszabb betegség után távozott.
„A betegsége sem tudta eltávolítani attól, amit egy életen át szeretett. Minden nap bejött, néha fájdalommal, fáradtan, de mindig ugyanazzal a hittel: hogy ott a helye” – írták róla akkor.
Pár éve úgy döntöttek, barátaikkal közösen összepakolnak, hátat fordítanak a budapesti agglomerációnak. Nem keveset vállaltak magukra: vettek 44 hektárnyt, vele egy marhagulyát.
Minden eddigi rekord megdőlt a KEMHESZ nagyhalfogó versenyén, ahol 31 csapat hétfőtől szombatig megszakítás nélkül horgászva a tavalyi súly közel háromszorosát, összesen 1800 kilogramm feletti...
A „Új lehetőségek kapujában” című panelbeszélgetés Debrecen gazdasági fejlődésének ingatlanpiacra gyakorolt hatásait vizsgálta.
Hazánk tíz nemzeti parkja közül a Balaton-felvidékit tartják a legszebbnek a magyarok –– derül ki a Csodásmagyarország.hu online felméréséből.
Szinte teljesen eltűnt a víz a tatabányai Síkvölgyi Horgásztavakból. Az önkormányzat 6,5 millió forinttal segíti a horgászegyesületet, hogy megkezdődhessen a vízpótlás.
Újabb legendás vendéglátóhely zárja be kapuit: Pici bácsi lángosozója a csongrádi Körös-torokban eddig baráti árakkal és óriási, bőségesen feltételt lángosokkal várta a vendégeket.
Idén nyáron egy apró, de annál jelentősebb esemény történt a Miskolci Állatkertben. A Liszt-majmocskák népes családja 9 tagúra bővült.
Szabadfi Szabolcs, ismertebb nevén Szabi a Pék, a kézműves kenyér mellett egyre több időt szentel saját kertjének is. Most megmutatta saját kertjét, és azt is...
Rekordközeli mélypontra süllyedt a Maros vízállása, több helyen gyalogosan is át lehet kelni a folyón + Videó!
Az elmúlt napok párás, ködös időjárása nem kedvezett. Bár a termés egy része kárba veszett a Kőszegi-hegyen, az idei bor még így is ígéretesebbnek tűnik...
Milyen ősszel ültethető zöldségek magjait érdemes már szeptemberben, októberben elvetnünk a konyhakertünkben? Mutatjuk, mit szüretelünk ősszel, mit ültetünk ősszel.
A szüret a régi időkben zajkeltéssel indult: pisztolydurrogtatás és riogatás jelezte, hogy elérkezett az idő. Nekünk gyerekként a 80-90-es évekre már csak a vödrök csörömpölése...
Mit ültessünk ősszel a kertbe, magaságyásba, balkonládába? Itt az ültethető gyümölcsök, zöldségek, virágok listája
Mit ültessünk ősszel a kertbe, hogyan zajlik az ültetés ősszel? Milyen gyümölcsfát ültessünk ősszel és milyen virágot ültessünk ősszel, mit ültessünk ősszel a balkonládába?
Messzire elkerülöd a menzák évtizedek óta változatlan főzelékeit? Ne temesd őket! Mutatjuk, hogyan készítsd el ezeket házilag, fillérekből – így tényleg finomak lesznek.
Mi van ma? Szurikátacsalád kóbor Érd utcáin, közben pedig Kesztölcön nyoma vész egy jeladós vadmacskának.
Szurikáták bandáztak a parkvárosi utcákon. Az Érdi Civil Állatmentők által közzétett fotók tanúsága szerint a kíváncsi kis ragadozók már egy rőt macskával is összefutottak.
Vége a strandszezonnak, de a Balatoni Szövetség munkája nem állt le. A mostani konferenciáján a strandok fejlesztése állt a fókuszban.
Több mint ötezer kék vércse gyűlt össze Hortobágyon egy éjszakázóhelyen, ez a valaha ismert legnagyobb éjszakázóhely a Kárpát-medencében - közölte a Hortobágyi Nemzeti Park (HNP).
