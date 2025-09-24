2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
Terített asztal, edényekkel és poharakkal egy olasz étteremben, tipikus piros-fehér kockás terítővel. Fa asztal és székek. Üres asztal, ahol nem várnak asztalfoglalásra.
HelloVidék

Vége a kockás abroszos időknek? Újabb legendás magyaros étterem húzza le a rolót vidéken

HelloVidék
2025. szeptember 24. 17:15

Most érkezett a hír: Szombathely egyik legismertebb magyaros vendéglője, a Gerendás ideiglenesen bezárja kapuit. A bejelentést a tulajdonosok a vendéglő Facebook-oldalán tették közzé. A Gerendás azon kevés, hagyományos kisvendéglők egyike volt, ahol délidőben igényes, kétfogásos menüt kínáltak 2500 forint alatti áron, most ennek is vége - egy időre legalábbis.

Nem túl szerencsés időszak ez a nyugat-magyarországi nagyváros életében.... Alig egy hete írtunk róla, hogy véget ért egy korszak Szombathelyen, a város egyik legismertebb magyaros étterme, a Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája október 19-én végleg bezárja kapuit a Petőfi-telep szélén. Most Szombathely másik ismert vendéglője, a Gerendás is bejelentette: ha ideiglenesen is, de lehúzza a rolót. A vezetőség közösségi oldalukon közölte a hírt, amelyben „technikai okokra” hivatkoztak - vette észre a Vaol.

A rövid bejegyzésben a dolgozók azt ígérték, mindent megtesznek a mielőbbi újranyitás érdekében: „Dolgozunk azon, hogy mihamarabb újra nyithassunk! Köszönjük megértésüket, és várjuk Önöket szeretettel a visszatéréskor!” – olvasható a posztban.

A megyei lap több alkalommal próbálta telefonon elérni a vendéglőt, hogy kiderítse, pontosan mi áll a bezárás hátterében, illetve mennyi ideig tart majd a szünet, ám eddig nem jártak sikerrel. Így egyelőre nem tudni, mikor nyithat újra a szombathelyi vendéglő. A mostani bizonytalanságot tovább erősíti, hogy idén júliusban elhunyt az étterem vezetője, Bödei István, aki hosszabb betegség után távozott. 

„A betegsége sem tudta eltávolítani attól, amit egy életen át szeretett. Minden nap bejött, néha fájdalommal, fáradtan, de mindig ugyanazzal a hittel: hogy ott a helye” – írták róla akkor.
Címlapkép: Getty Images
