A gesztenyés fesztiválok hétvégéje jön: 3 szuper program országszerte, amit kár lenne kihagyni

Október elején járunk, így a szelídgesztenye szezonja még egy jó hónapig kitart. A piacokon és a szupermarketekben ilyenkor még normálisabb áron juthatunk hozzá a magyar terméshez. Az idei ősz azonban nemcsak az ízekről, hanem a közös gasztroélményekről is szól, ezért érdemes kihasználni a hazai gesztenyeszezont, és ellátogatni valamelyik vidéki fesztiválra! Most hétvégén mindjár hármat is tartanak, de mutatjuk!

Október közepén újra elérkezik az a hétvége, amikor a sült gesztenye illata bejárja a dunántúli piacokat. A hétvégi fesztiválok is ízorgiát kínálnak: a helyben, parázson sült gesztenyén túl kóstolhatunk gesztenyemézet, gesztenyés rétest, sőt gesztenyés palacsintát is. A vidéki programok között kézműves foglalkozások, tánc és zene, valamint családi játékok várják a látogatókat, így minden korosztály megtalálja a kedvére valót.

Mindjárt soroljuk a gesztenyés fesztiválokat és programokat is, de lássuk addig, hol terem a magyar gesztenye, és míg szezonja van, miért is érdemes minél többet elraktározni belőle?!

Még jó egy hónapig kitarthat a hazai szelídgesztenye szezonja

A szombathelyi piacokon a szép, nagy szemű vasi és zalai gesztenyét még tavalyi áron, 2500 forint/kilóért elcsíphetjük. Online piactereken ennél is jóval kedvezőbb árakat találunk: itt több gazda 1500 Ft/kg-ért árulja a termést, és egyes kistermelők 2000 Ft/kg-ért a frissen szedett gesztenyét házhoz is szállítják a környékbeli vásárlóknak.

Érdemes hát időben lépni, és Facebook-oldalakon, helyi kistermelőknél vagy gesztenyés kertekben keresni a termést, mert a szezon későbbi szakaszában már jellemzően csak olasz, kínai vagy erdélyi gesztenyével találkozhatunk.

A TERA adatbázis szerint Magyarországon összesen 279 hektár szelídgesztenye-ültevényt tartanak nyilván, ennek túlnyomó többsége, csaknem 90%-a a Dunántúlon található: 76 hektár Somogy, 68 hektár Vas, 55 hektár Zala, 28 hektár Győr-Moson-Sopron, 18 hektár Komárom-Esztergom, 13 hektár pedig Baranya megyében. A gesztenye hagyományos hazai termőterülete a Dunakanyar, a csapadékos Nyugat-Dunántúl (Vas, Zala és Somogy megye), illetve és Pécs és környéke. Az 1970-es években telepített, összesen mintegy 450 hektár felületű áruültetvények mára szinte teljesen kipusztultak. Az éves termés nagy részét ma is főként a ligetes szórványgesztenyések és a vad állományok adják. Hazánkban a mogyoróhoz hasonlóan jellemzően kisüzemi növény, a nagyobb árutermelő ültetvények száma igen csekély - írta korábban a HelloVidék

A hazai szelídgesztenye, amelyet nyersen, sütve, lisztté őrölve vagy péksüteményekbe keverve fogyaszthatunk, nemcsak ínycsiklandó csemege, hanem igazi vitamin- és rostbomba is: gazdag C-vitaminban, antioxidánsokban, és a szív- és érrendszerre, valamint az emésztésre is jótékony hatással van. Gluténmentes és alacsony glikémiás indexű, így a vércukorszint egyensúlyban tartásában is segít - ezért is ajánlott minél többet fogyaztani belőle.

1. Velemi Gesztenyenapok (Vas megye)

Október 11–12-én Velem főutcáját ismét sült gesztenye illata lengi be, miközben a település hatalmas vásártérré alakul. A színpadon helyi és környékbeli egyesületek, zenekarok lépnek fel, a könnyűzenei hangulatról pedig a TNT Track és a vasi Sons Left Behind gondoskodik. A fesztivál különlegessége a Fradi Kamion, amely minden korosztály számára látványos élményt nyújt.

A rendezvény legnagyobb attrakciója természetesen a gesztenyesütés: az ősöktől ellesett módszerrel, gyertyán és bükkfa lángján, különleges serpenyőkben pirulnak a gesztenyeszemek. A látogatók a sült gesztenyén kívül kóstolhatnak mézes és kürtőskalácsot, lángost, langallót, pecsenyét, házi rétest, őszi gyümölcsöket, szőlőt, frissen préselt mustot és helyi borokat. Mindezt népzenei előadások és vidám vásári komédiák színesítik, így garantált a hangulatos, őszi kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

2. Pécsbányai Gesztenye Liget Fesztivál (Baranya megye)

Ismét színes őszi programokkal várják a családokat a Pécsbányai Közösségi Házban is: a gyerekek minikertkészítéssel, tánccal, zenével, szénabála-labirintussal és -gurítással, gesztenyetotóval, zsákbamacskával, valamint tombolasorsolással szórakozhatnak.

Október 10–11-én megnyitja kapuit a pécsbányai Gesztenye Liget Fesztivál, az őszi művészetek és gasztronómia ünnepe. Színházi, zenei és táncos produkciók, kézműves foglalkozások és helyi finomságok várják a látogatókat, miközben az ősz színei és különleges közösségi élmények garantálják a tartalmas, színes hétvégét Pécsbányán – a festői Mecsek északi lejtőin fekvő városrészben, amely könnyen megközelíthető Pécs belvárosából.

3. Keszthelyi Gesztenye Fesztivál (Zala megye)

A hétvégén Keszthely is gesztenyés illatban úszik majd: október 11–12-én a Tavirózsa Kalandparkban idén tizedik alkalommal rendezik meg a Gesztenye Fesztivált. Két nap, amikor minden a gesztenyéről, az ősz színeiről és a közös élményekről szól.

A fesztivál gerincét természetesen a gasztronómia adja. A vállalkozó kedvűek gasztro workshopokon sajátíthatják el a házi gesztenyemassza készítésének fortélyait, emellett különleges desszerteket is kóstolhatnak Jakabfi Dávid mestercukrásztól. A Mándó család egész nap látványos bemutatóval várja a gesztenyemassza rajongóit.

De nemcsak az ínyencek találják meg a számításukat. A gyerekek rajzversenyen, tökfaragáson és kézműves foglalkozásokon élhetik ki kreativitásukat, a bátrabbak pedig akár gesztenyevadszatra is indulhatnak a kötélpályán. A legkisebbek sem maradnak élmények nélkül: a Cserszegtomaji Pilikáni madárpark jóvoltából törpe kecskéket és nyuszikat simogathatnak.

A fesztivál színpadán könnyed zenei programok váltják egymást: énekesek, népdalkör és még senior örömtánc is gondoskodik arról, hogy minden korosztály megtalálja a kedvére valót. Vasárnap szakmai előadás is színesíti a programot a gesztenyéről, amely nemcsak ízletes, hanem természetes gyógyírként és gluténmentes csemegéként is csodálatos.

