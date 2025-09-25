A Gerendás vendéglő azon kevés, hagyományos helyek egyike volt, ahol délidőben igényes, kétfogásos menüt kínáltak 2500 forint alatti áron, most ennek is vége - egy...
Az őrségi olajütő mester elárulta: így készül a vidék legnagyobb kincse, a tökmagolaj
Az Őrségben régóta vallják: a tökmagolaj mindenre jó. Ez a különleges, sötétzöld olaj ma már igazi gasztronómiai kincs, ám eredetileg melléktermék volt – a gazdák a tököt állati takarmányként termesztették, a magokat csak később kezdték hasznosítani.
A tökmagolaj készítésének hagyományai évszázadokra nyúlnak vissza az Őrségben, nem csoda, hogy ez a különleges élelmiszer oltalom alá is került. A vasi őrvidéken a gyenge talajok nem kedveztek a gabonának, viszont a kukorica közé vetett tök kiváló takarmányt adott a háztáji állatoknak. A mag, amelyet ma már az „Őrség aranyának” neveznek, sokáig csupán mellékterméknek számított. Batha Pál, helyi olajütő mester a DW Magyar riportjában így emlékezett vissza erre a hagyományra:
"Hol teheneket, hol disznókat etettek vele, még a karácsonyi időszakra is biztosított takarmány volt a tök. A melléktermék volt a mag – ma már éppen fordítva van: a mag a fő érték, a tökhús pedig a melléktermék."
Családi örökségből így lett hivatás
Ahogy a riportból kiderül, Batha Pál születése óta Őriszentpéteren él. Gyermekkorában a nagyszüleitől tanulta el az olajütés fortélyait, amely egykor minden családban jelen volt – közösségi munka keretében. A szomszédok és rokonok összejártak, hogy a héjas tökmagot „köpesztve” előkészítsék, majd közösen vitték az olajütőbe.
Pál húsz évvel ezelőtt döntötte el, hogy hivatásszerűen is folytatja ezt a hagyományt: "Egyik reggel úgy keltem fel, hogy őrölt tökmagot kellene sajtolni. Így indult a mai olajütőm története."
Lépésről-lépésre: így készül a hagyományos tökmagolaj
Az Őrségben hagyományos eljárást melegen sajtolásnak vagy olajütésnek is nevezik (Magyarországon ez az eljárás állítólag már a XV. század óta dívik.). Először is alaposan megtisztítják a magvakat.
Ma már a héj nélküli tökmag megkönnyíti a munkát, de az eljárás lényege változatlan:
- Darálás: a tökmagot finomra őrlik.
- Massza készítése: kevés sóval és vízzel összegyúrják, amíg formázható lesz.
- Pörkölés: a masszát lassan, folyamatos kevergetés mellett pirítják, míg el nem párolog belőle a nedvesség, és száraz, morzsás állagúvá válik.
- Préselés: a forró massza a préskosárba kerül, ahol mechanikus erővel kisajtolják belőle az olajat.
A frissen ütött tökmagolaj sűrű, mélyzöld színű és jellegzetesen diós ízű. Nem csupán salátákhoz és hideg ételekhez kiváló, hanem számos gyógyhatást is tulajdonítanak neki – nem véletlenül tartják az Őrségben „mindenre jónak”.
Batha Pál ma már nemcsak a helyieknek, hanem a turistáknak is bemutatja az olajkészítés folyamatát. Az olajütés így nemcsak gazdasági tevékenység, hanem élő hagyomány, amely összeköti a múltat és a jelent.
– Ez az Őrség aranya – vallja Pál. És valóban: a tökmagolaj nemcsak az asztalon, hanem a helyi kultúra szerves részeként is különleges kincs.
A másik eljárás, a magvak hidegen sajtolása
A szakértők szerint a melegen sajtolt tökmagolaj ugyan gazdagabb ízvilágú, de a hőkezelés miatt veszít a vitamin- és ásványianyag-tartalmából. Ezért egyre többen választják a hidegen sajtolt változatot, amelyet mindenféle adalékanyag nélkül, kíméletesen préselnek ki a magvakból. A folyamat kulcsa, hogy a prés hőmérséklete nem emelkedhet 40 °C fölé – ellenkező esetben változna az olaj íze és beltartalma. A préselést ezért folyamatosan ellenőrzik: a keletkező szárazanyag hőmérséklete alapján szabályozzák a nyomást és a sajtolás sebességét.
A frissen préselt olajat textilszűrőkön tisztítják át, majd sötét üvegekben zárják le, hogy se fény, se levegő ne károsítsa. Otthon is érdemes hűvös, fénytől védett helyen tárolni. A hidegsajtolás másik előnye, hogy szinte semmi sem vész kárba: a visszamaradó olajpogácsa felhasználható tökmagliszt, takarmány vagy akár halcsali készítéséhez is.
De lássuk csak, mire jó a tökmagolaj?
A tökmagolaj igazi szuperélelmiszer: gazdag B-, C-, D- és E-vitaminokban, valamint olyan értékes ásványi anyagokban, mint a kálium, folsav, magnézium, cink, szelén, réz és vas. Emellett jelentős mennyiségben tartalmaz természetes gyulladáscsökkentő összetevőket is. Kiemelt előnye, hogy zsírsavprofiljának mintegy 80%-át telítetlen zsírsavak alkotják, amelyek az egészséges étrend alapját jelentik. Ha tudatosan beépítjük a mindennapi étkezésbe, segíthet csökkenteni a telített- és transzzsírok arányát, támogatva a szív- és érrendszer védelmét, valamint a szervezet általános jóllétét.
Felsorolni is nehéz, hogy mi mindenre jó még ez a magocska:
- Régóta alkalmazzák a prosztata egészségének védelmében, mivel a benne lévő fitoszterolok enyhíthetik a vizelési panaszokat.
- Gyulladáscsökkentő hatása a húgyutak és a hólyag működését is segítheti, valamint jótékony lehet ízületi vagy bélrendszeri gyulladások esetén.
- Fogyasztása hozzájárulhat a koleszterinszint szabályozásához, ezáltal a szív- és érrendszer védelméhez.
- Az idegrendszered is olajozottabban fog működni, javul a memóriád, ha nem felejtesz el napi egy- két evőkanál tökmagolajat magadba diktálni.
- A terhesség korai szakaszában a vetélés ellen szokták javasolni a tökmagolajat, a második és harmadik trimeszterben pedig a magzat idegrendszerének egészséges fejlődéséért.
- Fitoösztrogén tartalmának hála csökkennek a hőhullámok, enyhébb lesz a fejfájás, elviselhetőbb a menopauza.
- Segít az alvászavarok kezelésében, a depresszió elűzésében és az emésztés működésében.
- Nem utolsósorban a bőr és a haj egészségére is kedvezően hat: táplál, hidratál, és segíti a rugalmasság megőrzését.
A hidegen sajtolt tökmagolaj sütésre és főzésre nem alkalmas, hiszen a hő hatására éppen azokat a tápanyagokat veszítené el, amelyeket a kíméletes sajtolással sikerült megőrizni. Helyette kiválóan használható salátákhoz, krémlevesekhez, kencékhez, de akár önmagában, kúraszerűen fogyasztva is jótékony hatású. Rendszeres, tudatos beépítése az étrendbe – például napi 1–2 evőkanál formájában – természetes támogatást nyújthat a mindennapi jólléthez és vitalitáshoz.
