Komoly kihívások előtt a Balaton: nektek mi hiányzik leginkább a hazai strandokról?

A Balatoni Szövetség szerdai konferenciáján a strandok fejlesztése állt a fókuszban. A 121 éves civil szervezet célja az volt, hogy a balatoni települések vezetői és strandüzemeltetői megoszthassák egymással tapasztalataikat, és közösen dolgozzanak a minőségi fürdőhelyek kialakításán.
A Balaton körül számos strand található. Mindegyiknek megvan a maga célközönsége, a fejlesztések is ezeknek megfelelően alakulnak. Van olyan, amelyik a sportolási lehetőségek sokaságát, más a családbarát-szemléletet vagy éppen a csendesebb zöldkörnyezetet képviseli. A közös cél azonban az, hogy minőségileg mindegyik megfeleljen a pihenni vágyóknak. A strandokat számos szempont alapján lehet fejleszteni. Ezekről tartottak több előadást a Balatoni Szövetség konferenciáján.
Kiemelt téma volt az akadálymentesítés is, amely 1998 óta kötelező minden fürdőhelyen. Erről dr. Laki Tamás, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége szakértője beszélt: „Az üzemeltetőknek úgy kell működniük, hogy mindenki, aki oda szeretne jönni, az tudjon jönni. Ez nem pusztán kedvesség, hanem törvényi kötelesség.”
A balatoni strandok többféle minősítésben is részt vehetnek, mint például a Kék Hullám Zászló vagy a „Magyarország kincsei – Vízparti strand” védjegy. A Kék Hullám Zászlót évente szakmai gárda értékeli, ami fontos visszajelzést ad a településeknek és a látogatóknak egyaránt. Keszthely mindhárom strandja évek óta részt vesz ezen a minősítésen.
Cziráki László, a VÜZ Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a városi strand fejlesztésére már nyert támogatást a város, a tervek 2026 végére elkészülnek, az építési engedélyek megszerzését követően pedig 2029 februárjáig valósulhat meg a beruházás. A Libás és a Helikon strandokon is folyamatos fejlesztésekre van szükség a rendelkezésre álló források figyelembevételével.
A Balatoni Szövetség kiemelte a fenntartható fejlesztések fontosságát, és arra törekszik, hogy a szezont követően már a következő évre is felkészülhessenek a települések. Pali Róbert, a szervezet elnöke hangsúlyozta: „Fontos, hogy a jó és rossz tapasztalatokat is megosszák egymással. Ez verseny-együttműködés, amely a vendégek elégedettségét szolgálja.”
A konferencián szó esett a családbarát fejlesztésekről, a digitális megoldások lehetőségeiről és az ökológiai szemléletű beruházásokról. A tapasztalatok megosztása és az együttműködés segíti a balatoni strandok hosszú távú minőségének biztosítását – tudósított a Keszthelyi TV.
