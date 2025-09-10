Ősi titkok tárulnak fel a Balaton-Felvidéken: most te is bepillanthatsz egy ásatás kulisszái mögé

Ritka lehetőség nyílik a Balaton-felvidéken: a szentbékkállai Töttöskáli templomromnál zajló régészeti ásatást most bárki testközelből is megfigyelheti.

A Balaton-felvidéken nem mindennapi élményben lehet része most a turistáknak: szeptember 8. és 12. között nyilvános régészeti feltárás zajlik a szentbékkállai Töttöskáli templomromnál. A közönség nemcsak a romot, hanem a szakemberek munkáját is testközelből figyelheti meg.

A kutatást a Tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum, a Templomdomb Egyesület és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézete végzi közösen. A szervezők minden nap 10 és 15 óra között várják az érdeklődőket, akik így első kézből láthatják, hogyan tárják fel a múlt emlékeit a szakemberek - írta a We Love Balaton.

Mit rejt a Töttöskáli templomrom?

A néhai Töttöskál falu egyetlen látható nyoma a román stílusú templomrom, amelyet a kutatók a 12–13. századra datálnak. Bár korát ismerjük, pontos történetéről kevés adat maradt fenn. Az 1531-es török támadás után a település elnéptelenedett, a templom romba dőlt, majd rövid ideig helyreállították. 1876-ban azonban ismét romként említették, és azóta is így áll.

Figyelem! Az ásatás tehát szeptember 8. és 12. között szabadon látogatható, minden történelem és régészet iránt érdeklődőt szeretettel várnak: hétfőtől csütörtökig 10:00-15:00 között.