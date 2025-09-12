2025. szeptember 12. péntek Mária
Érett és elszáradt búzaszárak. Kiszáradt talaj, vízhiány, aszály az éghajlatváltozás miatt.
HelloVidék

Sokkoló fotó a Balatonról: eltűnt a víz a népszerű strandról

HelloVidék
2025. szeptember 12. 10:15

Hiába hoztak némi enyhülést az elmúlt napok zivatarai, az aszály súlyos nyomot hagyott a Balatonnál: Balatonbogláron készült fotók mutatják, mennyire visszahúzódott a tó, a part mentén pedig már száraz lábbal lehet sétálni ott, ahol két hónapja még víz hullámzott.

2022 után idén ismét rendkívüli aszály sújtotta Magyarországot. Bár a Dunántúl több részén kevésbé volt feltűnő a csapadékhiány, a Balaton nem kerülhette el a következményeket. A vízszint a nyár eleji álláshoz képest több tíz centiméterrel alacsonyabb, a tó partjain pedig egyre látványosabb a visszahúzódás.

A naphire.hu által közölt képen jól látszik a változás: míg júniusban még a megszokott balatoni látvány fogadta a strandolókat, augusztus végére a víz visszahúzódott, a strand egy része teljesen kiszáradt:

Forás: FacebookForás: Facebook

A szakértők szerint a vízszint csökkenésének üteme is aggasztó: a nyári hőség és a csapadékhiány két hét alatt 8 centiméter apadást okozott, miközben a mostani esőzések csupán 2-3 centiméterrel növelték meg a tó vízállását. Ez azt jelenti, hogy a helyzet javulása lassú és bizonytalan.

A jelenleg 71 centiméteres átlag vízállás következtében a déli parton a vitorlások az iszapba ragadtak, az ATV Híradó riportjából pedig az is kiderül, hogy a Balaton szabályozási vízszintjéhez képest legalább 50 centiméter hiányzik:

A Balaton vízszintje évek óta visszatérő téma: a turizmus és a helyi gazdaság szempontjából létfontosságú, hogy a tó megőrizze vonzerejét, ugyanakkor a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban kell számítani szélsőségesen száraz időszakokra.

A következő napok előrejelzését tekintve további csapadék várható a Dunántúlon, így a Balaton vízszintje is emelkedhet, ám tartós javulást csak egy csapadékban gazdag őszi, illetve téli időszaktól lehet várni – ez a tavalyi évben elmaradt.

 
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #víz #aszály

