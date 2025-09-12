Évek óta bolt nélkül élnek Szátok lakói, és hiába reménykedtek a Magyar Falu Program támogatásában, ma már csak egy romos épület és szeméthalom emlékeztet az...
Sokkoló fotó a Balatonról: eltűnt a víz a népszerű strandról
Hiába hoztak némi enyhülést az elmúlt napok zivatarai, az aszály súlyos nyomot hagyott a Balatonnál: Balatonbogláron készült fotók mutatják, mennyire visszahúzódott a tó, a part mentén pedig már száraz lábbal lehet sétálni ott, ahol két hónapja még víz hullámzott.
2022 után idén ismét rendkívüli aszály sújtotta Magyarországot. Bár a Dunántúl több részén kevésbé volt feltűnő a csapadékhiány, a Balaton nem kerülhette el a következményeket. A vízszint a nyár eleji álláshoz képest több tíz centiméterrel alacsonyabb, a tó partjain pedig egyre látványosabb a visszahúzódás.
A naphire.hu által közölt képen jól látszik a változás: míg júniusban még a megszokott balatoni látvány fogadta a strandolókat, augusztus végére a víz visszahúzódott, a strand egy része teljesen kiszáradt:
A szakértők szerint a vízszint csökkenésének üteme is aggasztó: a nyári hőség és a csapadékhiány két hét alatt 8 centiméter apadást okozott, miközben a mostani esőzések csupán 2-3 centiméterrel növelték meg a tó vízállását. Ez azt jelenti, hogy a helyzet javulása lassú és bizonytalan.
A jelenleg 71 centiméteres átlag vízállás következtében a déli parton a vitorlások az iszapba ragadtak, az ATV Híradó riportjából pedig az is kiderül, hogy a Balaton szabályozási vízszintjéhez képest legalább 50 centiméter hiányzik:
A Balaton vízszintje évek óta visszatérő téma: a turizmus és a helyi gazdaság szempontjából létfontosságú, hogy a tó megőrizze vonzerejét, ugyanakkor a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban kell számítani szélsőségesen száraz időszakokra.
A következő napok előrejelzését tekintve további csapadék várható a Dunántúlon, így a Balaton vízszintje is emelkedhet, ám tartós javulást csak egy csapadékban gazdag őszi, illetve téli időszaktól lehet várni – ez a tavalyi évben elmaradt.
A Zemplén erdejében rejtőzik egy titokzatos rom, amely több évszázadig őrizte titkait. Most azonban az ÉSZAKERDŐ Zrt. szakemberei nekiláttak a 600 éves pálos kolostor felújításának.
Komoly veszély fenyegeti a természetjárókat a Farkas-erdőben: felbolydult lódarazsak jelentettek közvetlen kockázatot a Kéktúra egyik szakaszán.
Tudjátok, miért volt régen tilos a csalánmag fogyasztása a papoknak és apácáknak? Nem azért, mert finom, ropogós, tele van egészséges olajokkal és többszörösen telítetlen zsírsavakkal,...
Vége a nyárnak… de ne csüggedjetek! Mert máris itt van az ősz egyik legjobb programja, a Csabai Kolbászfesztivál, ahol a disznóságok mellett igazi zenei csemegék...
Megújul a fonyódi kikötő: a 600 milliós beruházással új korszak kezdődik a Balaton egyik legforgalmasabb kikötőjének életében.
Most bárki átélheti ezt a varázslatos pillanatot: a Csömödéri Állami Erdei Vasút különjárata szeptemberben nyitott kocsikkal indul útnak.
Bár az Őrségben nem ritka a vaddisznó, ekkora csapat egyszerre való felbukkanása igazi különlegesség.
A csopaki lakosok és civilek tiltakoznak a Balaton egyik legértékesebb nádasának áttelepítése ellen, amelyet a kikötőhelyek bővítése miatt terveznek.
Hajdan Szolnok ékköve volt, ma már tolvajok, hajléktalanok és omladozó falak jelzik a Tisza Szálló szomorú végóráit.
„Mozi a strandon? Most a keszthelyiek is beleszólhatnak abba, hogyan újuljon meg a Városi Strand. Nézzük, mit terveznének a helyiek az uniós milliárdokból!
A kertészkedés messze nem ér véget ősszel, sőt mi több: ekkor kezdődik az ősszel ültethető virágok szezonja, mutatjuk, milyen évelőket és kétnyári növényeket ültess ilyenkor.
Indul az ősszel szedhető gombák szezonja: mutatjuk, melyek a legfinomabb ehető gombák ősszel, mit ír az őszi gomba lelőhelyek térképe és milyen őszi mérges gombákkal...
Ezek az ősöreg fák nemcsak a természet, hanem a történelem csendes szemtanúi is. Íme az 5 legnagyobb hazai famatuzsálem, amelyhez ősszel is érdemes elzarándokolni!
Vasárnap este mi is megcsodálhatjuk a vérholdat. Ez a különleges égi jelenség már régóta foglalkoztatja az emberi képzeletet, de különleges jelentőséggel bír a magyar néphitben...
Fellapoztuk Bornemisza Anna fejedelemasszony 1680-as szakácskönyvét: így főztek a legnagyobb uraknak akkoriban, mutatjuk, milyen különleges ételek kerültek az asztalra.
A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma Vas vármegyében is megjelent, ami jelentős fenyegetést jelent a hazai borvidékekre.
Milyen szomorú látvány egy üresen álló katedra! Egy urbexes most bemerészkedett az elhagyatott iskolába – elkeserítő, amit látott. Öt év telt el azóta, hogy utoljára...
A 4 milliárd forintos beruházás közel 70 új munkahelyet teremt, modern üzletekkel bővíti a város kínálatát, és jelentősen élénkíti a helyi gazdaságot.
