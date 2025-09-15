Most jött a hír: szeptember 15-ét követően a szezonon kívüli parkolási rend lépett életbe Siófokon. Mutatjuk a részleteket!
Egyre kínosabb a bűzper Kisbéren: 200 milliós sérelemdíjat kaptak a helyiek, de nem elégedettek
Kisbéren új fordulatot vett a több éve húzódó bűzper: a bíróság közel kétszázmillió forint sérelemdíjat ítélt meg a sertéstelep közvetlen közelében élőknek, miközben sok más lakos, aki szintén szenved a szagtól, most a perköltséget kénytelen állni. A város és a helyi közösség továbbra is azt szeretné elérni, hogy megszűnjön a bűz, bár a felülvizsgálati eljárás akár évekig is eltarthat.
A kisbéri történet évekkel ezelőtt kezdődött, amikor a lakók egy része összefogott a várost elárasztó orrfacsaró bűz miatt. A perben 120 felperes vett részt, akik közül azonban csak azok számíthattak kártérítésre, akik a sertésteleptől 1,2 kilométeren belül élnek. Nekik fejenként hárommillió forint sérelemdíjat ítélt meg a bíróság – írja a Kemma.hu. A többiek viszont hoppon maradtak, és még rosszabb helyzetbe kerültek: fejenként háromszázezer forint perköltséget kell fizetniük. Ez sokak számára, főként a nyugdíjasoknak, komoly terhet jelent, hiszen a tartozást részletekben, havi húsz–huszonötezer forintos törlesztéssel kell kiegyenlíteniük.
A helyiek közül többen csalódottak. „Nem pénzt akartunk, hanem nyugodt levegőt” – mondta a Kemma.hu-nak Hófer Jenő is, aki közel két kilométerre lakik a teleptől, mégis gyakran elviselhetetlennek érzi a bűzt. Elmondása szerint korábban is működött sertéstelep a város szélén, de sosem volt ennyire erős a szaghatás. „A harmadik emeleti lakásomba is beárad a bűz, sokszor elviselhetetlen. A bírósági ítéletből tudtam meg, hogy nekünk már fizetni kell” – tette hozzá a 73 éves férfi.
Sinkovicz Zoltán polgármester hangsúlyozta: a városnak nem a kártérítési pénz a célja, hanem a bűz megszüntetése. „Most jogerős ítéletről beszélünk, de mindkét fél felülvizsgálatot kért. A gazdaság a kártérítés elengedéséért, mi pedig azért, hogy a döntést kiterjesszék azokra is, akiket eddig kizártak” – nyilatkozta a városvezető.
Az önkormányzat közmeghallgatást is tartott, ahol a felperesek ügyvédjével közösen próbálták tisztázni a helyzetet. Az ügyvéd arra biztatta az érintetteket, hogy kezdjék meg a részletfizetést, nehogy kamatokat kelljen fizetniük, ugyanakkor a fellebbezés eredményeként még változhat a helyzet.
A telep tulajdonosát a bíróság kötelezte a kártérítés kifizetésére, de a cég szintén felülvizsgálatot kért, így a jogi huzavona akár évekig is elhúzódhat. Addig azonban a kisbérieknek együtt kell élniük az orrfacsaró bűzzel, miközben a közösség kettészakadt: vannak, akik nyertes félként pénzhez jutnak, és ezzel lezártnak tekintik az ügyet, míg mások tartozással küzdenek, és továbbra is a bűz megszüntetéséért harcolnak.
Egy biztos: a „kisvárosi bűzper” még korántsem ért véget, és a döntés hosszú időre megoszthatja Kisbér közösségét.
