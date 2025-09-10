Végveszélyben a vidék ikonikus műemléke: ez az a ház, ahol Napóleon is megszállt a csata után + Videó

Életveszélyessé vált a győri belváros egyik ikonikus műemléke, a Napóleon-ház. Az épület teteje beszakadt, a könnyező gomba pusztítja a faszerkezetet – ha nem történik gyors beavatkozás, a város egyik legértékesebb műemléke pusztul el.

Győr hazánk harmadik leggazdagabb városa műemlékekben, a Király utca ékköve, a Napóleon-ház pedig több mint 300 éve meghatározó része a barokk belvárosnak. A legenda szerint maga Napóleon is megszállt itt 1809-ben a győri csata idején. Az egykor lakásként és kulturális intézményként is használt épületet azonban 2021 végén életveszélyesnek nyilvánították, majd 2022-ben a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum is kiköltözött belőle - írta a Kisalföld.hu.

Azóta az üresen álló épület teteje egy ponton beszakadt, az esővíz folyamatosan áztatja a szerkezetet. A nedves környezetben megjelent a könnyező gomba, amely lassan „megeszi” a több száz éves faanyagokat. Ez nemcsak az épület stabilitását veszélyezteti, hanem a teljes szerkezet összeomlásához vezethet.

Drága, de sürgős beavatkozásra van szükség

2024-ben építészek készítettek állapotfelmérést, amely szerint a tető felújítása és a gombairtás 120–200 millió forintból megvalósítható lenne. Kósa Roland alpolgármester a helyszíni bejárást követően kijelentette: „az utolsó utáni órában vagyunk az épület megmentésében”. A városvezetés most krízismegbeszélést hívott össze, és egy „Barokk belváros megmentéséért” alap létrehozását ígéri, amelyből a hasonló állagmegóvási munkákat finanszíroznák.

A Napóleon-ház nemcsak Győr, hanem Magyarország kulturális örökségének része. Amennyiben a szükséges forrásokat nem biztosítják, az ország egyik legértékesebb barokk műemléke végleg elveszhet.