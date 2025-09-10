2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
19 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Végveszélyben a vidék ikonikus műemléke: ez az a ház, ahol Napóleon is megszállt a csata után + Videó
HelloVidék

Végveszélyben a vidék ikonikus műemléke: ez az a ház, ahol Napóleon is megszállt a csata után + Videó

HelloVidék
2025. szeptember 10. 18:15

Életveszélyessé vált a győri belváros egyik ikonikus műemléke, a Napóleon-ház. Az épület teteje beszakadt, a könnyező gomba pusztítja a faszerkezetet – ha nem történik gyors beavatkozás, a város egyik legértékesebb műemléke pusztul el.

Győr hazánk harmadik leggazdagabb városa műemlékekben, a Király utca ékköve, a Napóleon-ház pedig több mint 300 éve meghatározó része a barokk belvárosnak. A legenda szerint maga Napóleon is megszállt itt 1809-ben a győri csata idején. Az egykor lakásként és kulturális intézményként is használt épületet azonban 2021 végén életveszélyesnek nyilvánították, majd 2022-ben a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum is kiköltözött belőle - írta a Kisalföld.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Azóta az üresen álló épület teteje egy ponton beszakadt, az esővíz folyamatosan áztatja a szerkezetet. A nedves környezetben megjelent a könnyező gomba, amely lassan „megeszi” a több száz éves faanyagokat. Ez nemcsak az épület stabilitását veszélyezteti, hanem a teljes szerkezet összeomlásához vezethet.

Drága, de sürgős beavatkozásra van szükség

2024-ben építészek készítettek állapotfelmérést, amely szerint a tető felújítása és a gombairtás 120–200 millió forintból megvalósítható lenne. Kósa Roland alpolgármester a helyszíni bejárást követően kijelentette: „az utolsó utáni órában vagyunk az épület megmentésében”. A városvezetés most krízismegbeszélést hívott össze, és egy „Barokk belváros megmentéséért” alap létrehozását ígéri, amelyből a hasonló állagmegóvási munkákat finanszíroznák.

A Napóleon-ház nemcsak Győr, hanem Magyarország kulturális örökségének része. Amennyiben a szükséges forrásokat nem biztosítják, az ország egyik legértékesebb barokk műemléke végleg elveszhet.
Címlapkép: Getty Images
#ház #gomba #győr #belváros #épület #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:18
19:01
18:44
18:33
18:21
Pénzcentrum
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
Kongatják a vészharangot Budapesten és a Balatonnál is: hiába a rekord, ennek nem lesz jó vége
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 10. szerda
Nikolett, Hunor
37. hét
Szeptember 10.
Az öngyilkosság megelőzésének világnapja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
2
3 hete
Pánik a Hévízi-tó körül: tényleg lehűlt a vize? A fürdő most lerántotta a leplet az igazságról
3
3 hete
Egyszerűen kiapad a népszerű magyar tó? Ennek a fele se tréfa, óriási a baj
4
3 hete
Meglepő árak a 2025-ös Savaria Karneválon: ennyibe került a lángos, a sör és a lepény
5
1 hete
Döbbenetes rekord a Balatonon: óriási halszörnyre bukkant a mázlista pecás, videón a gigászi fogás
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankköltség
A számlatulajdonos megbízásainak teljesítése után felszámolt díj, jutalék, és a számla kezelésével kapcsolatosan felmerült költségek együttes elnevezése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 19:01
Kongatják a vészharangot Budapesten és a Balatonnál is: hiába a rekord, ennek nem lesz jó vége
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 18:01
Kvíz: Könnyen eligazodsz a slágerek világában? Te hány magyar dalt ismersz, ami a pénzről szól?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 10. 18:32
Ilyen káposztával vannak tele a hazai boltok, piacok: kemény, honnan jön