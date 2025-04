Megérkezett a sztárkertész titkos listája: most ültesd ki ezeket a növényeket, és csodát látsz nyáron

Most, hogy végre tartósan melegszik az idő, és a fagyveszélynek nyoma sincs, elérkezett a pillanat, hogy a cserepekben teleltetett kivit, fügét, gránátalmát vagy datolyaszilvát végre a kert földjébe költöztessük. Néhány fontos szabályt azonban mindenképp be kell tartani!

Harcz Endre becsehelyi kertész, akivel a HelloVidék több ízben is interjúzott, most külön Facebook-posztban hívta fel a figyelmet arra, hogy a következő hetek várhatóan fagymentes időszaka ideális az eddig nem kiültetett, melegkedvelő növények szabadföldi telepítésére. Akinek a kert sarkában még cserépben várakozik a kivi, füge, gránátalma vagy épp a datolyaszilva (káki), most érdemes elvégezni az ültetést, de néhány fontos szabályt mindenképp be kell tartani.

Most érdemes kiültetni a következőket:

kivik

fügék

kákik (datolyaszilva)

gránátalmák

selyemmirtuszok

indián banánok

1. Fényhez szoktatás: ne égesse meg a nap a palántát!

Ha a növény zárt, fényszegény helyen telelt, és halvány, sápadt leveleket hozott, nem szabad azonnal tűző napra tenni. A leveleket ilyenkor könnyen megégetheti a hirtelen napsütés. Harcz Endre javaslata szerint 2–3 hét árnyékos vagy félárnyékos szoktatás szükséges, hogy a növény felkészülten álljon a napfény kihívásaira.

2. Kulcsfontosságú a helyes öntözés

Külön figyelmet érdemel az öntözés kérdése, főként a datolyaszilva (káki) és más későn kihajtó növények esetében. Ilyenkor a leggyakoribb hiba, hogy a kertbarátok a növények látszólagos „tétlensége” miatt túl gyakran locsolnak, bízva abban, hogy ettől gyorsabban beindul a növekedés. Ez azonban épp ellentétes hatást válthat ki, hiszen a kihajtás előtti időszakban a gyökérzóna talajának csak enyhén nedvesnek kell lennie. Ha a talaj nedves, akkor öntözésre nincs szükség – még akkor sem, ha a növény már megindult.

A túlöntözés ebben az időszakban különösen veszélyes, mivel a lombtalan növény nem párologtat vizet, így a gyökerek körül felhalmozódó víz nem tud elpárologni, ami a gyökérzet berothadásához és a növény pusztulásához vezethet. A legfontosabb tehát: kevesebb víz, több türelem.

3. A káki (datolyaszilva) ültetésének aranyszabályai

A káki kiültetésekor két fontos szempontot emelt még ki:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szemzés kerüljön a föld alá 3–5 centiméterrel.

Kihajtás előtt a túlöntözés a leggyakoribb hiba!

Ahogy a kertész írta, sokan esnek abba a hibába, hogy ha a frissen ültetett fa nem hajt ki, az öntözést fokozzák – ezzel azonban éppen ellentétes hatást érnek el, mert a gyökér berothadhat, és a fa elpusztulhat.

3+1. Türelem! Ezek a növények nem sietnek

Fontos tudni, emelte ki a szakember, hogy a káki nem indul be azonnal ültetés után. Sok esetben csak április második felében, sőt májusban vagy júniusban kezdenek pattanni a rügyei – ez teljesen normális, nem jelent problémát. Ugyanez igaz az indián banánra, a gránátalmára és a selyemmirtuszra is – ezek természetüknél fogva később hajtanak ki.

Összefoglalva tehát

Ültetéskor több fontos részletre is érdemes odafigyelni a siker érdekében. Ha a növény zárt térben nevelkedett, nem szabad azonnal tűző napra tenni – fokozatosan kell hozzászoktatni a napfényhez, különben a friss, halvány levelek megéghetnek. A káki esetében különösen fontos, hogy az ültetés során a szemzés helye 3–5 centiméterrel a föld alá kerüljön, ez segíti a stabilabb növekedést és a fagytűrést.

Kihajtás előtt a növényeknek csak minimális mennyiségű vízre van szükségük, mivel ilyenkor még nem párologtatnak aktívan, és a túlöntözés könnyen a gyökér rothadásához vezethet. Emellett tudni kell, hogy bizonyos növények – mint a káki, az indián banán vagy a selyemmirtusz – természetüknél fogva későn hajtanak, így a lassú kihajtás nem a sikertelenség jele, hanem teljesen normális folyamat. A türelem ilyenkor legalább olyan fontos, mint a gondos ültetés.