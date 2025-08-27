Sziklába vájt múlt és jelen: négy izgalmas barlanglakás Magyarországon

Magyarország barlanglakásai és kőbe vájt terei nem pusztán egyszerű turisztikai látványosságok, hanem az emberi lelemény, a túlélés és a közösségi élet lenyomatainak őrzői. Egykor mindennapi otthonok, műhelyek, pincék és búvóhelyek voltak, ma múzeumok, művésztelepek, színházak és borospincék viszik tovább történetüket. A Csodásmagyarország.hu négy hazai barlanglakást mutat be, amelyeket érdemes testközelből is megismerni.

1. Művészet a mélyben Noszvajon

Noszvaj tufába vájt barlanglakásai egyszerre őrzik a múlt nyomait, és adnak teret a kortárs alkotásnak. A Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep 1997-ben kezdte újjáéleszteni a valaha lakóhelyként használt pinceházakat: betemetett udvarokat tártak fel, ösvényeket kötöttek össze, oromfalakat emeltek, és új belső tereket faragtak a kőbe. Az évről évre formálódó tájban szobrok, természetművészeti alkotások és kézműves tárgyak születnek, a műhelyekben pedig a szobrászat, festészet, zene és iparművészet mellett a helyi hagyományos mesterségek – például kőfaragás vagy mogyoróvessző-fonás – is jelen vannak.

A nyári művészeti találkozók során a látogatók közelről figyelhetik meg az alkotás folyamatát, miközben kultúrtörténeti előadások és meseterápiás programok idézik meg az egykor lakott földalatti világ szellemét. Noszvajon járva a barlanglakások mellett érdemes felfedezni a De La Motte Kastélyt, a helyi néphagyományokat, gasztronómiai örökséget aktívan ápoló Gazdaházat, és egy kellemes sétát tenni a síkfőkúti tavaknál.

2. Tibolddarócon a bor, ami örök

A Bükkalján, Mezőkövesdtől 17 kilométerre található Tibolddaróc igazi különlegessége a riolittufába vájt, hét szinten elterülő barlanglakás- és pincerendszer. A közel ezer üreg közül sok eredetileg lakóhelyként szolgált. A 20. század elején még a falu lakóinak több mint fele itt élt. A sziklából kialakított terek szárazak, állandó 8–12 °C-os hőmérsékletük ideális volt a mindennapi élethez és a termények tárolásához. A későbbiekben a barlanglakásokat borospincévé alakították, és máig a Bükki borvidék kiváló borainak, pezsgőalapborainak adnak otthont.

A pincefaluban ma is felfedezhetők a régi élet nyomai: falba vájt polcok, szellőző „léleklyukak” és titkos rejtekek, ahová egykor élelmet vagy bort rejtettek. A Szucskó Pincében például több ezer palack bor, pezsgő és pálinka pihen. Aki ide látogat, bor- és pincetúrán ismerkedhet meg a hagyományos fahordós és modern acéltartályos érleléssel, miközben egyedülálló, föld alatti hangulatban kóstolhatja a helyi nedűket.

A pincefalu minden évben júniusban kel igazán életre a „Víg Daróci Pincék Főzőfesztiválján”, ahol középkori módszerekkel készített ételek és helyi borok várják a vendégeket. Aki a felszínre is kíváncsi, annak érdemes felkeresni a Kálváriát, a klasszicista Bottlik-kastélyt, a barokk Gencsy-kúriát és a helytörténeti kiállítást is.

3. Időutazás Egerszalókon

A Bükkalja vulkáni tufakövébe vájt egerszalóki barlanglakások a 19–20. század fordulóján még mindennapi otthonok voltak. A könnyen faragható, hőszigetelő kőből alakították ki a lakótereket,

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

kamrákat, sőt, ólakat is. Némelyikben még a ’60-as években is éltek, ma pedig felújítva várják a látogatókat. A Sáfrány utca barlangházai között sétálva bepillanthatunk a paraszti élet mindennapjaiba: működő nyári konyha, korhű berendezés, kézműves műhelyek, borbemutató és interaktív kiállítás idézi meg a múltat. A Sáfránykert szabadtéri színpada koncerteknek, közösségi programoknak ad otthont, a „mesebarlang” és a 3D-s „időgép” mozi pedig kicsiknek és nagyoknak is emlékezetes élményt nyújt. Ha a barlanglakások felfedezése után további időutazásra vágyunk, érdemes felkeresni az egerszalóki nosztalgiafürdőt, ahol az 1970-es, 80-as éveket idéző módon frissülhetünk fel, esetleg a csupán 18 km-re lévő kisnánai várat, a későközépkori magyar nemesi rezidenciák egyik legszebb emlékét

4. Egy letűnt világ Budafokon

Vannak városrészek, amelyek a föld felett mesélnek, Budafok és Tétény viszont a föld alatt is őrzi titkait. A sziklákba vájt barlang- és pincelakások története egyszerre szól kényszerről és túlélésről, emberi találékonyságról és szívós kitartásról. Nem is olyan régen még családok éltek ezekben a föld alatti otthonokban, gyakran szűkös körülmények között. A 20. század közepére a legtöbb pincelakás fölé ház épült, a lakók eltűntek, de a mély udvarok még ma is felfedezhetők. Egyetlen eredeti lakás maradt fenn: Özvegy Tóth Győzőné otthona, ahol a hatvanas évek végéig lakott. Ma a fenntartó 22. kerületi önkormányzat és a Klauzál Ház megmentő munkájának, gondoskodásának köszönhetően kiállítóhelyként működik. Szoba, konyha, albérlőrész és helyi kisiparosok szerszámai idézik fel a múltat. Egyedülálló kapu egy letűnt világba, ami még itt dobog a föld alatt.

+1: Drámai mélységek Fertőrákoson

A Fertőrákosi Barlangszínház története olyan, mintha maga is egy nagyívű színpadi mű lenne: látványos kezdéssel, fordulatokkal és diadalmas visszatéréssel. A mészkőbányából kialakított kőfejtő akusztikáját először Dohnányi Ernő fedezte fel, majd 1937-ben Kóh Ferenc bariton varázsolt ide „tündérszép éjszakát”, operarészletekkel, fáklyafénnyel és a csillagokkal díszített háttérrel. A közönség fél karéjban ült a lejtőn, a belépő 50 fillér volt, és a falu fele tapsolt a másiknak. Az időjárás szeszélye miatt született meg az ötlet, hogy a kőfejtő csarnokaiból fedett színház legyen: 1970-ben nyitott a 743 férőhelyes Barlangszínház, amely azóta többször megújult. Ma már 760 nézőt fogad fűthető székekkel, korszerű fény- és hangtechnikával, a szezon pedig szinte egész évben tart. A felújított, modern, mégis varázslatos helyszín egyszerre őrzi a régi előadások romantikáját, és kínál kortárs színházi élményt.

Augusztus végén és szeptemberben is sokszínű és izgalmas programkínálattal várja a látogatókat a Fertőrákosi Barlangszínház. Augusztus 29-én például a legendás Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című rockmusical varázsolja el a közönséget Trokán Nóra, Szabó Kimmel Tamás és Novák Péter főszereplésével. Szeptember 6-án Szulák Andrea koncertezik, 7-én pedig a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar hangversenye hallgatható meg Beethoven szimfóniáiból.