Magunk sem akartunk hinni a szemünknek, de méretes molinó hirdeti a keszthelyi mólónál, eladó a Balaton-part ikonikus óriáskereke. A kiírás szerint nem épp aprópénzt kérnek...
Figyelem, extra lakhatási támogatást kínálnak a vidéki fiataloknak: lakbér sincs, csak a rezsit kell fizetni
Extra lehetőséget kínál a fiataloknak Balassagyarmat: a város 11 teljesen felújított bérlakást ad kedvezményesen használatba a 18–35 év közötti pályázóknak. Mutatjuk is a részleteket!
Balassagyarmat újabb pályázati lehetőséget hirdetett meg az „Esély otthon – Balassagyarmaton” program keretében. A cél, hogy a városban tanuló vagy dolgozó, fiatal szakembereknek otthont biztosítson, és ezzel is erősítse a város lakosságmegtartó képességét - írta a Nool.hu.
A program részeként összesen 11 teljesen felújított bérlakás várja a pályázókat a Rákóczi fejedelem út 25–27. szám alatti társasházban. A lakásokat maximum két évre lehet bérelni, a bérleti díj megfizetése nélkül – a rezsiköltségek azonban a bérlőt terhelik. A lakások teljesen berendezettek, így a beköltözők azonnal otthonos környezetben kezdhetik új életüket.
A támogatásra azok a 18 és 35 év közötti fiatalok jelentkezhetnek, akik Nógrád vármegyében dolgoznak, vagy részt vettek az Esély Otthon program ösztöndíjában, illetve felkészítő képzésén. Fontos feltétel, hogy a pályázónak ne legyen saját, beköltözhető balassagyarmati ingatlana, és vállalnia kell, hogy a bérleti időszak lejárta után legalább két évig a városban marad.
A pályázat előnyt biztosít a hiányszakmákban dolgozóknak, a szociálisan rászorulóknak, a kisgyermekes családoknak, valamint azoknak a fiataloknak, akik Balassagyarmaton rendelkeznek munkaviszonnyal. A nyertes pályázóknak közösségi célú önkéntes munkát is vállalniuk kell, ezzel is erősítve a város közösségi életét.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A pályázatot legkésőbb szeptember 3-ig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. Az elbírálás szeptember végén várható, a döntésről minden pályázót írásban értesítenek.
A kezdeményezés célja nem csupán lakhatási lehetőség biztosítása, hanem az is, hogy a fiatal szakemberek hosszú távon Balassagyarmaton találják meg otthonukat és hivatásuk kiteljesedésének helyét.
Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebből készül a legfinomabb házi lekvár, itt a titkos recept
A házi készítésű lekvárok rajongóinak idén sem kell nélkülözniük a szezon ízletes slágergyümölcsét: tudd meg, hogyan dolgozd fel, mi mindent készíts belőle, amíg még kapható.
A Dining Guide szerint ezek az éttermek azok, ahol a vasárnapi ebéd igazi ünneppé válik a család és a barátok számára.
Most, hogy végre fellélegezhetünk, elmúlt a kánikula, nincs is jobb program, mint felkerekedni, és a bakonyi indián, Cseh Tamás nyomába eredve belevetni magunkat a rengetegbe.
Generációk nőttek fel úgy, hogy szeptember előtt itt vásárolták meg első ceruzáikat vagy temperakészleteiket.
Döbbenetes látvány fogadta a Makói televízió stábját a város szabadstrandján: a folyómeder jó részén ma már nem víz hullámzik, hanem homok terül el. A folyó...
Elszürkült, megrogyott épületek, kitört ablaküvegek - ez fogadja a Nyugat-Európából érkezőket és az ingázó magyarokat a Vas megyei határátkelőkön, többek között Bucsunál.
Sokak örömére a nagyatádi gyógyfürdő idén hosszabb ideig várja a strandolni vágyókat: a szezon egy héttel tovább tart, mint eredetileg tervezték.
Csütörtök délután még elég üres a szombathelyi Fő tér: az árusok többsége ki se pakolt, de néhány falatozó már nekiállt a sütögetésnek.
Pásztónál a patakmeder szinte teljesen kiszáradt, a víz eltűnt. A természetvédelem most riadót fúj, de a helyiek szerint nemcsak a hőség és az aszály a...
„Este fél tizenegy körül hat éhes, csíkos hátú vadmalac lepték el a balatonmáriafürdői Dorka nyaraló kertjét, ahol a tulajdonos és párja videóra vették, amint hangos...
Figyelem, felújítási munkák miatt átmenetileg nem látogatható a Keszthelyi-hegységben található Festetics-kilátó. Részletek itt!
„Tényleg lehűlt a Hévízi-tó?” – hónapok óta keringenek a közösségi médiában hírek a tó hőmérsékletének csökkenéséről és a vízhozam apadásáról. A fürdő most hivatalosan is...
A Palatinus-tó vízszintje egyre kisebb, és a folyamatos szennyeződés is gondot okoz. A szakemberek szerint komoly aggodalomra egyelőre nincs ok.
Szokatlan vendégei akadtak a Tisza-tavi horgászoknak, amikor pecabot helyett vaddisznómalacok jelentek meg mellettük a parton.A meglepetés-vendégekről videó is készült, íme!
Segítség, bűzlik a komposzt, mit rontottunk el? A hazai kertészmérnök elárulja, hogyan kerülhetjük el a kellemetlen szagokat, és varázsolhatunk a zöldhulladékból földi aranyat.
Lomtalanításkor kihelyezett zsákok, dobozok maximális súlya 25 kg lehet.
Különleges élmény várja a Balaton szerelmeseit: a Tihanyi Apátság falai fényfestéssel kelnek életre, és mesélnek Magyarország történelméről.
Tavalyhoz képest idén is korán, augusztus elején kezdődött a szüret a szekszárdi borvidéken, a nagy meleg miatt a termelők kénytelenek a korai fajtákat már leszedni.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.