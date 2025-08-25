2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
Fiatal, boldog nő, aki ragasztószalaggal lezár egy dobozt, mielőtt új otthonába költözik. Másolás hely.
HelloVidék

Figyelem, extra lakhatási támogatást kínálnak a vidéki fiataloknak: lakbér sincs, csak a rezsit kell fizetni

HelloVidék
2025. augusztus 25. 15:45

Extra lehetőséget kínál a fiataloknak Balassagyarmat: a város 11 teljesen felújított bérlakást ad kedvezményesen használatba a 18–35 év közötti pályázóknak. Mutatjuk is a részleteket!

Balassagyarmat újabb pályázati lehetőséget hirdetett meg az „Esély otthon – Balassagyarmaton” program keretében. A cél, hogy a városban tanuló vagy dolgozó, fiatal szakembereknek otthont biztosítson, és ezzel is erősítse a város lakosságmegtartó képességét - írta a Nool.hu.

A program részeként összesen 11 teljesen felújított bérlakás várja a pályázókat a Rákóczi fejedelem út 25–27. szám alatti társasházban. A lakásokat maximum két évre lehet bérelni, a bérleti díj megfizetése nélkül – a rezsiköltségek azonban a bérlőt terhelik. A lakások teljesen berendezettek, így a beköltözők azonnal otthonos környezetben kezdhetik új életüket.

A támogatásra azok a 18 és 35 év közötti fiatalok jelentkezhetnek, akik Nógrád vármegyében dolgoznak, vagy részt vettek az Esély Otthon program ösztöndíjában, illetve felkészítő képzésén. Fontos feltétel, hogy a pályázónak ne legyen saját, beköltözhető balassagyarmati ingatlana, és vállalnia kell, hogy a bérleti időszak lejárta után legalább két évig a városban marad.

A pályázat előnyt biztosít a hiányszakmákban dolgozóknak, a szociálisan rászorulóknak, a kisgyermekes családoknak, valamint azoknak a fiataloknak, akik Balassagyarmaton rendelkeznek munkaviszonnyal. A nyertes pályázóknak közösségi célú önkéntes munkát is vállalniuk kell, ezzel is erősítve a város közösségi életét.

A pályázatot legkésőbb szeptember 3-ig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. Az elbírálás szeptember végén várható, a döntésről minden pályázót írásban értesítenek.

A kezdeményezés célja nem csupán lakhatási lehetőség biztosítása, hanem az is, hogy a fiatal szakemberek hosszú távon Balassagyarmaton találják meg otthonukat és hivatásuk kiteljesedésének helyét.
Címlapkép: Getty Images
#lakhatási támogatás #város #lakhatás #hellovidék #balassagyarmat

