Koncertlátogató szív alakot formál kezével a tengerparti zenei fesztiválon, a tömeg élvezi az élő előadást a naplementében, szerelmi szimbólum gesztus a nyári rendezvényen, a fiatalok ünnepe a művészet szabadtéri szórakozás.
HelloVidék

Nem akarsz otthon punnyadni augusztus 20-án? 10 vidéki program, ami garantáltan lázba hoz

Pais-Horváth Szilvia
2025. augusztus 15. 14:45

Megtanultuk a leckét: augusztus 20. minden évben ugyanazt jelenti – Szent Istvánt és az államalapítást, új kenyeret, tűzijátékot, és azt a pillanatot, amikor az ország fele egyszerre rohamozza meg a budapesti rakpartot. De nemcsak a főváros készül: a magyar vidék számos szeglete fesztiválhangulatban vár, ha marad a kánikula, a Balaton-part sem marad üresen. Virágkarnevál, néptáncfesztivál, Hortobágyon Hídivásár – kell ennél több? Összeszedtük hát, hol érdemes felbukkanni, ha nem akarsz a fülledt fővárosi rakparton vagy otthon, a kanapén izzadni.

1. Nemzetközi néptáncos forgatag a Nádasdy-várnál, Sárváron

Sárváron már augusztus 16-tól beindul a buli: a Nemzetközi Folklór Fesztiválon népzene, gyerekprogramok, táncelőadások és koncertek kísérik az államalapítás ünnepét. A többnapos programban lesz folklór istentisztelet, nemzetközi táncbemutató, és mesés borudvari estek, ahol a hangulat garantált. Idén Angliából, Mexikóból, Szerbiából, Szlovákiából és Törökországból érkeznek táncosok, akik hazai fellépőkkel együtt hozzák a pörgést. A nagy nevek között ott lesz a Boban Marković Orkestar (Szerbia), a god fater. zenekar, Szalonna és Bandája, a Pál Utcai Fiúk, a Gypo Circus és a Culture Cuvée – a zárónapon, augusztus 19-én késő esti koncerttel és utcabállal búcsúznak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Augusztus 20-án pedig felvonulás várja a közönséget Sárvár belvárosában: a nemzetközi táncegyüttesek a Batthyány utcai körforgalomtól indulva vonulnak a Nádasdy-várig, ahol néptáncgála zárja a fesztivált.

2. Brazilos hangulat, tánc és buli a Nagyerdő szívében – Debreceni Virágkarnevál 2025.

Idén már 56. alkalommal repít a színek és virágok kavalkádja Debrecenbe! Tudtad, hogy az első virágfesztivált a 1900-as évek elején rendezték meg, hogy a bevételből egy mentőkocsit vásároljanak a városnak? Akkoriban még nem volt mentőszolgálat, a virágkocsikat sárga akáccal és kék búzavirággal díszítették, és 23 díszes fogat vonult végig a Simonyi úton. Az első hivatalos Virágkarnevál aztán 1966-ban indult, hazai fellépőkkel és középiskolás csoportokkal, majd évről évre egyre nagyobb lett a hírneve. 2016-ban ünnepelték az 50. évfordulót, mára pedig az ország egyik legjelentősebb fesztiválja lett.

Idén augusztus 15. és 20. között rendezik az országos hírű karmevált. A kocsikat 2000 magyar és külföldi közreműködő, 7 zenekar, valamint 10 külföldi csapat kíséri, akik között idén a több, mint 250 dobossal érkező BRAZIL BATALA INTERNATIONAL lesz a legnagyobb durranás.

A karnevál parádéja az oldtimerek felvonulásával kezdődik, utána a „kivirágzott” biciklik következnek, majd jön a fő attrakció: virágkocsik, művészeti együttesek, zenészek és táncosok produkciói. Az egész város ilyenkor nyüzsög, a Piac utca zsúfolt, a szállások telítettek, és a debreceni turizmus is felpörög – garantáltan nem lehet unatkozni!

3. Bor, kenyér, Balaton – Siófokon így ünnepelnek

Augusztus 19. és 23. között újra megtelik élettel Siófok hajóállomása: jön a Bor és Kenyér Ünnepe, a város egyik legnagyobb nyári programja. Lesz minden, ami ilyenkor kell – zenés és kulturális műsorok, koncertek, kézműves foglalkozások, sztárfellépők és persze rengeteg bor. A hagyományos kenyér- és borszentelés idén sem marad el, sőt, kihirdetik Siófok Város Borát is. Napközben gasztro- és kézműves árusok, borterasz, családi és gyerekprogramok, este pedig koncertek gondoskodnak a hangulatról. A csúcspont augusztus 20-án este 10-kor jön: a tűzijáték a Balaton felett, amitől garantáltan mindenki „óóó”-zni fog.

4. Bor, jazz és tűzijáték – Balatonfüred nyárestéi

Augusztus 8. és 31. között a Tagore sétány ad otthont Balatonfüred ikonikus eseményének, a Borheteknek. A város egyik legnépszerűbb gasztronómiai fesztiválján a Balatonfüredi-Csopaki borvidék legjobb borait lehet kóstolni, a borosgazdák faházai között pedig az Év Füredi Borásza cím is gazdára talál. A Borheteket naponta zenei programok kísérik: a Kisfaludy Színpadon és a boros pavilonok között felállított kisebb színpadokon jazz, blues és népzene váltja egymást. (A szervezők üzenik: a borok minőségét folyamatosan ellenőrzik, és csak palackozott tételek kerülhetnek poharakba – az egyedi, három decis kristálypoharak pedig különleges emléknek is tökéletesek, mindegyik talpán dombornyomott Balatonfüred felirattal.)

A pavilonok minden nap 10-től éjfélig nyitva tartanak, a csúcspont pedig augusztus 20-án érkezik: tűzijáték a Tagore sétánynál, ami a vízpartról és a kikötőből is lenyűgöző látvány.

5. Huszárok és tűzijáték – Festetics Vágta Gyenesdiáson

A lovak és lovasok szerelmesei számára kötelező program augusztus 20-án Gyenesdiáson: jön a Festetics Vágta. Ez a hagyományőrző és sportesemény a híres Festetics család örökségét idézi meg, és már évek óta a nyár egyik leglátványosabb programja a Balaton nyugati partján. A Faludi-sík ad otthont a versenyeknek: egész nap izgalmas lovasversenyek, ügyességi bemutatók és hagyományőrző huszárprogramok szórakoztatják a közönséget. A gyerekek pónilovaglással, népi játékokkal és mesemondással töltődhetnek fel, a családokat pedig helyi termelők portékái és gasztronómiai udvar várja. A napot a tűzijáték zárja.

6. Székesfehérvári Királyi Napok 2025.

Augusztus 10–20. között Székesfehérvár belvárosa és a Zichy liget megtelik középkori hangulattal és modern zenével. A Szent István ünnepéhez kapcsolódó összművészeti fesztiválon énekmondók, lovagok, kézműves foglalkozások, koncertek és bábműsorok várják a látogatókat pezsgő, vásári hangulatban.
A háromnapos Koronázási Ünnepi Játékokon hagyományőrző csoportok, régizenei együttesek, mesterségbemutatók, családi programok és a királyi óriásbáb-család tagjai hozzák el a középkori varázslatot a városba.

Ha Szent István napján vagy az azt megelőző napokban kimozdulnál, ezeket a programokat ne hagyd ki:

  • Augusztus 18., hétfő: 20:30 EDDA Művek koncert a Zichy-színpadon
  • Augusztus 19., kedd: 19:30 Vastag Tamás
  • Augusztus 20., szerda: 10:00–19:00 Koronázási Ünnepi Játékok – középkori fesztivál az óriásbábokkal, foglalkozásokkal, piacokkal, hagyományőrzőkkel és koncertekkel (Városház tér, Fő utca, Országzászló tér, Zichy liget)
  • Augusztus 20., szerda: 17:15 Fehérvári királyok menete – történelmi felvonulás az óriásbáb-család 23 tagjával, zenészekkel és hagyományőrzőkkel (Koronás park – Fő utca – Szent István tér)
  • 20:00 Erkel Ferenc: Hunyadi László – az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertszerű előadása a Zichy-színpadon

7. Radics Gigi és a KFT is fellép Szegeden az államalapítás kétnapos ünnepén

Idén kétnapos programsorozattal ünneplik az államalapítást Szegeden, a rendezvény központja a Széchenyi tér lesz. Változás, hogy a tűzijáték idén nem a rakparton, hanem szintén a Széchenyi téren kerül megrendezésre.

A két napos esemény augusztus 19-én, kedden délután veszi kezdetét. A téren élő koncertek, gyermekműsorok és utcabál várja a szórakozni vágyókat. A keddi nap sztárvendége Singh Viki: a 18 órakor kezdődő fellépés után 20 órától Radics Gigi koncertje következik. Szerdán 20 órától a KFT lép színpadra, produkciójuk a 21 órakor kezdődő tűzijáték után is folytatódik, majd az Útközband zárja a napot.

Természetesen nem csak a programok miatt érdemes kilátogatni: a Széchenyi téren borászatok, sörfőzdék, vendéglátósok és kézművesek is várják az érdeklődőket. Az ünnepi megemlékezést augusztus 20-án délután tartják, a tűzijátékot pedig az idén a Széchenyi térről lehet majd megtekinteni.

8. Rizling Placc Fesztivál Hévízen

Találkozzunk Hévízen a Hévízi Bor- és Gasztrokorzón, a Rizling Placc Fesztiválon 2025. augusztus 16. és 20. között! Négy napon át a bor köré épülő élmények várnak: zenés és táncos programok, neves borászok és pincészetek, megújuló gasztronómiai kínálat, kézművesek portékái, gyermekprogramok, valamint a felnőtteket is lenyűgöző művészek és fellépők. Hévíz idén is garantáltan felejthetetlen élményekkel vár minden látogatót!

9.  Ünnepelj a Szigetköz szívében, bulizz a Punnany Massiffal és az az R-Go-val

Mosonmagyaróváron augusztus 17. és 20. között számos ingyenes koncert és minden korosztálynak szóló program várja azokat, akik a Szigetközben szeretnék ünnepelni augusztus 20-át. A könnyűzene kedvelői igazi nagyágyúk fellépésein bulizhatnak: a színpadon lesz a Margaret Island, Szikora Robi és az R-GO, a VALMAR, Fenyő Miklós, a Vad Fruttik, a Punnany Massif és Dzsúdló. Emellett retro filmvetítéseken is újra megnézhetjük a Szaffit, a Vukot vagy a Csinibabát.

Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén pedig ünnepi műsorral készülnek a szervezők. A látogatók végigsétálhatnak a mesterségek utcáján, megkóstolhatják a Szigetköz legnagyobb halászlevét, és természetesen egy látványos tűzijátékban is gyönyörködhetnek majd.

10. Az ország egyik legizgalmasabb vására a Kilenclyukú hídnál

Aki még sohasem járt a Hortobágyon, augusztus 20-a kiváló alkalom arra, hogy felfedezze a magyar táj egyik ékkövét. Ahogy minden évben, idén is országos hírű kirakodó- és népművészeti vásárral várják a látogatókat, ahol a népi, kézműves és bio termékek mellett régiségekbe is belefuthatunk.

A vásár nevét természetesen a világhírű Kilenclyukú híd adja, amely méltó helyszínt biztosít a magyar és külföldi vendégek számára egyaránt. A gasztronómia szerelmesei sem fognak csalódni: Hortobágyon különleges ételekkel és helyi fogásokkal várják őket, például megkóstolhatják a nemzeti értéknek számító slambucot is.
Címlapkép: Getty Images
#buli #nemzetközi #kultúra #augusztus #hellovidék #államalapítás #programajánló

