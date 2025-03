Hídi vásár 2025: itt a Hortobágyi Hídivásár időpontja, helyszíne, az összes program

Magyarország legismertebb vásárrendezvényei közé tartozik az éves Hortobágyi Hídi vásár, amelyet a megszokott módon idén nyáron is megrendeznek a híres alföldi településen. Na de mégis, mi mindent érdemes tudni a hortobágyi vásár kapcsán, honnan ered a Hortobágyi Hídi vásár hagyománya, mi a Hortobágyi Hídivásár története? Mikor lesz a Hortobágyi Hídi vásár 2025 évében, mi mindent kell tudnunk a Hídi vásár Hortobágy településen történő megrendezéséről?

Cikkünkben minden fontos és aktuális tudnivalót összegyűjtöttünk a Hortobágyi Hídi vásár kapcsán: tudd meg, mikor lesz a Hortobágyi Hídi vásár 2025 évében, hol lesz a Hortobágyi Hídivásár helyszíne, mettől meddig tart a Hortobágyi vásár 2025-ben, illetve mi minden kapható a Hortobágyi Hídi vásárban! Amellett, hogy eláruljuk, mit érdemes tudni a Hortobágyi Hídi vásáron való részvételről, annak is utánajárunk, hogy mi a hortobágyi Hídi vásár története, mióta rendezik meg a hortobágyi vásárt és mi változott az elmúlt évek során!

A Hortobágyi Hídi vásár története

Az éves Hortobágyi Hídi vásár a magyar kulturális örökség része, nemzeti értékeink egyike, amelyet az 1800-as évek óta tartanak meg a gazdák a híres hortobágyi Kilenclyukú híd lábánál. A Hídi vásár kezdetben állatvásár* volt, ahol főként lovakat, szarvasmarhákat, juhokat és sertéseket bocsátottak áruba, azonban a rendezvény messze nem csak a kereskedelemről szólt: a hortobágyi vásár kiemelt társasági eseménynek számított Debrecen térségében, ugyanis ekkor találkoztak egymással a csikósok, gulyások, pásztorok és kondások és cseréltek egymás között híreket.

*Figyelem! Betiltották a kutyák és macskák kereskedelmét az állatvásárokon 2024. november második felétől tilos kutyát, házimacskát és vadon befogott madarakat árulni állatvásárokon - hirdették ki még tavaly a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletben . A rendelet „a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről”, valamint „a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról” szóló rendeleteket egyidejűleg módosítja. A rendelet főként a 3 említett faj egyedeire vonatkozik, így nem minden kisállat tűnik el várhatóan a vidéki piacokról.

A Hortobágyi Hídi vásár kezdetben egyszerű gulyaszéli vásár volt, azonban, ahogy teltek-múltak az évek, egyre közelebb kúszott a Hortobágy szimbólumaként is ismert Kilenclyukú hídhoz – innen ered a „Hídi vásár” elnevezés is – egész egyszerűen azért, mert itt kereszteződtek a fontos kereskedelmi útvonalak. A hortobágyi vásár 1825-től kezdve működött lóvásárként is, azonban a Tiszántúl legnagyobb vásárjává csak 1892-ben, a vasútvonal megépítését követően vált – ekkortól évente kétszer tartottak állatvásárt Hortobágyon.

Az állatvásároknak mindig volt kirakodóvásár vonatkozása is, hiszen ez az esemény a helyi mesteremberek (pl. fazekasok, bőrdíszművesek, fafaragók, késkészítők, mézeskalácsosok) és népművészek számára is kiváló lehetőséget teremtett kézműves termékeik eladására. A hortobágyi vásár fénykora a 19. század végén, 20. század elején volt, a két világháború közti időszakban elvesztette jelentőségét, később, a 20. század második felében pedig kézműves vásárként éledt újjá.

A modern Hortobágyi Hídi vásár tehát már levetkőzte állatvásár jellegét: a hortobágyi vásár 2025-ben leginkább népi- és kézműves kirakodóvásárként és turistalátványosságként működik.

A Hídivásár időpontja: mikor lesz a Hortobágyi Hídi vásár 2025 évében?

Az éves Hortobágyi Hídivásár rendszerint az államalapítás, egyben az új kenyér ünnepén, azaz augusztus 20-án kerül megrendezésre. Az esemény nagy volumene miatt a Hortobágyi Hídi vásár az elmúlt évek során rendszerint többnapos programsorozat volt, ami idén sem lesz másképp, ugyanis

a hortobágyi Hídi vásár 2025-ben előreláthatólag augusztus 17-20. között kerül megrendezésre.

Hol van a Hortobágyi Hídivásár helyszíne?

Ahogy a fentiekben jeleztük, a Hídi vásár helye a Kilenclyukú híd közvetlen közelében keresendő, egész pontosan a hortobágyi vásártéren (4071 Hortobágy, Vásártér).

Hídi vásár programok 2025

A kirakodóvásáron való nézelődés mellett a Hortobágyi Hídi vásár programok is remek szórakozást ígérnek. Bár a Hortobágyi hídi vásár 2025-ös programlistája még nem került kihirdetésre, elöljáróban elmondhatjuk, hogy a pásztorkultúra bemutatása mellett a hagyományőrzés és a folklór jegyében zajló rendezvény keretei közt zenés és néptáncos fellépések várják a látogatókat, emellett modern zenei programokra is számíthatunk.

A vásározók régen a helyi csárdában, a lacikonyhákon, illetve az alkalmi zöldvendéglők egyikében olthatták szomjukat és étkezhettek – ennek a hagyománya még most is él, ugyanis a Hortobágyra érkezők széles büfékínálattal találkozhatnak a vásárban. A tipikus büféételek mellett a magyaros, tájjellegű fogásokat (pl. szürkemarhából készült pörkölt, gulyás, slambuc, hortobágyi húsos palacsinta stb.) is megkóstolhatjuk a Hortobágyi Hídi vásár 2025 évi rendezvényén.

Vásárnaptár 2025: nem csak Hortobágyon rendeznek hídi vásárt!

Mivel a rendezvények elnevezése csalóka lehet, fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem csak egy Hídivásár létezik az országban: a Szeged Napja rendezvénysorozat részeként 2025. május 24-25-én megrendezésre kerül a Szegedi Hídivásár is, amelyet az ország legnagyobb kézműves seregszemléjeként tartanak számon – ehhez hasonló rendezvény egyébként a szegedi Bödön Piac nevű kézműves vásár is.

A hortobágyi vásár mellett más éves és havi gyakorisággal megrendezett kirakodó- és állatvásárokon is részt vehetünk. Érdemes meglátogatnunk többek között a Pécsen, Kecskeméten, Miskolcon, Ruzsán, Lajosmizsén, Kisteleken, Mezőtúron, Kiskundorozsmán, Nagykőrösön, Jászapátin, Debrecenben, Kiskunhalason, Kiskunfélegyházán, Szekszárdon, Dabason, Feketetón, Ónodon, Vácon, Miskolcon, Mórahalmon, Dunaföldváron és Dunaújvárosban rendezett vásárokat is.