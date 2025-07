Szenzációs kincsre bukkant az elsőéves egyetemista lány: ki nem találod, mit talált Komáromban!

Egy mosonmagyaróvári lány, Zentai Laura élete első terepgyakorlatán olyat talált, amiről a legtöbb régész csak álmodik: egy több mint kétezer éves római kori szobrot emelt ki a földből Komárom határában, a híres Brigetio lelőhelyen. Az ELTE hallgatójának felfedezése nemcsak egyedülálló, de új fejezetet is nyithat a késő római kori emlékek kutatásában.

Zentai Laura, az Eötvös Loránd Tudományegyetem régészet szakos hallgatója első terepgyakorlatát töltötte Komáromban, amikor az ötödik napon váratlan dolog történt: egy apró, bronzból készült emberalakot talált a föld alatt. A lelet a római kori Brigetio katonai tábor területén került elő – ott, ahol a rómaiak egykor erődöt és települést építettek. A helyszín az elmúlt évtizedekben már több komoly felfedezést is adott, de most egy elsőéves hallgató keze alatt bukkant fel egy újabb történelmi kincs.

„Kapargattam a földet, és egyszer csak láttam, hogy valami kéklik. Kiemeltem és egy kis emberalak volt" – mesélte Laura a Kemma.hu-nak adott interjúban.

A kis bronz ülőfigura egy ritka tárgy része lehetett, valószínűleg egy fából készült, bronzlemezekkel borított edény díszítőeleme. A Brigetio Légiótábor romjai alatt, egy egykori leégett épület maradványai között bukkantak rá – széttörve, szétégve, de annál értékesebben.

A régészet menőbb, mint gondolnád

Laura, aki eredetileg inkább a középkor iránt érdeklődött, úgy érzi, ez a felfedezés sorsfordító pillanat volt számára. A lelet hatására még inkább elkötelezte magát a régészet iránt. „Ez egyértelműen motiváció a jövőre. Még jobban szeretném ezt csinálni, még többet tanulni róla." A fiatal hallgató arra is buzdít mindenkit, aki a régészet iránt érdeklődik, hogy merjen belevágni, mert – bár a munka néha monoton – egyetlen pillanat mindent megváltoztathat.

Brigetio lelőhelye nem először szolgál izgalmas felfedezésekkel: az elmúlt években is kerültek elő itt sírok, ékszerek és római kori fürdőépületek maradványai. Zentai Laura felfedezése most új lendületet adhat a feltárásoknak, és inspiráló példa lehet a fiatalok számára is.