Tízévente történik ilyen csoda: ez a porcelánbundás bébi most leveri az összes cuki macskás videót

Tízévente történik meg a csoda, most újra eljött az idő: különleges színű dámszarvasborjú látta meg a napvilágot a Budakeszi Vadasparkban.

Legutóbb 2015-ben született halvány bézs színű dámszarvas borjú a Budakeszi Vadasparkban. A most 3 hónapos csöppség még anyja védelmező közelségében van, de a látogatók már így is felfedezhetik a kifutón - írta a vadaspark sajtóközleményében.

Az érdeklődők számára feltűnhet, hogy a porcelánszínű kicsi bika mellett egy sötét színváltozatú borjú is ugrándozik a kifutón. A dámszarvas borjak bundája általában sötétebb barna, világos foltokkal pettyezett, orruk pedig jellemzően barnás-fekete, ám létezik még 2 színváltozatuk is a fehér, illetve a fekete. A sötét színárnyalatot a melanin festékanyag felhalmozódása okozza, a világos színt pedig a pigmenthiány.

A kis szarvasok – az őzgidákhoz hasonlóan – teljesen szagtalanul jönnek a világra, hogy a ragadozók ne találják meg őket, a sötétbarna, pettyezett szőrzet is a rejtőzködést szolgálja.

Mint kiderült, a túlélés szempontjából a különleges színváltozatok hátrányt jelenthetnek az egyednek a természetben, hiszen kevésbé tud beleolvadni a környezetébe. Az anya a borját elfekteti a magas fűben vagy egy viszonylag zavartalan helyen, és amíg elmegy legelészni, akár több órára is ott hagyja egyedül, hiszen a kicsi még nem tudja őt követni. A legfontosabb – ha kirándulásaink alkalmával árvának hitt szarvast vagy őzet találunk –, ne érintsük meg! Sétáljunk tovább, az anyja a távolból figyel, és ahogy elhagytuk a terepet, azonnal a kicsinyéhez siet.

A porcelánszínű jövevény – aki az idő múlásával esélyes, hogy fehér színű lesz – névadásában most az érdeklődők is részt vehetnek. A Budakeszi Vadaspark Facebook felületén szavazással dönthetik el holnaptól július 15-ig, mi legyen a kis bika neve.

Fotó: Budakeszi Vadaspark