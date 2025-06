10+1 ok, miért ne maradj otthon pünkösdkor: őrületes vidéki programok a hosszú hétvégére

Szerte az országban számos szabadtéri fesztivál vár a közelgő pünkösdi hétvégén. Összegyűjtöttünk néhány különleges programot, ahol vigasságok, halas finomságok vagy éppen pálinka- és borkóstolóval fűszerezett rendezvények garantálják a jó hangulatot. Olyan eseményeket válogattunk össze, ahol a gyerekek is remekül szórakozhatnak, miközben a felnőttek is kiengedhetik a gőzt.

Már csak néhány munkanap van hátra, és ismét egy hosszú hétvégének örülhetünk. 2025-ben június 8–9-én ünnepeljük a pünkösdöt, sokan ilyenkor elutaznak, hogy kihasználják a szabadnapokat – de azoknak sem kell unatkozniuk, akik most nem külföldi kikapcsolódást terveznek. Az ország különböző pontjain számos izgalmas fesztivállal készülnek, de ha jobb dolgunk nem akad, vidéken sorra nyitnak a strandok is. Mutatjuk is, 2025-ben mik lehetnek a legütősebb pünkösdi programok vidéken. Vigyázat, válogatásunk erősen szubjektív lesz!

Apropó, tudjátok, mit is ünneplünk pünkösdkor? A keresztény egyház egyik legfontosabb ünnepe közeleg, amely a húsvét utáni ötvenedik napon esik, és a Szentlélek eljövetelét ünnepli. A szó a görög “pentekoszté” szóból ered, ami “ötvenedik”-et jelent. A húsvét utáni hetedik vasárnapon és a következő hétfőn van, és ezen az ünnepen emlékeznek meg arról, hogy a Szentlélek leszállt Jézus tanítványaira, az apostolokra. Ezen a napon a keresztények a Szentlélek kiáradását, az Egyház születésnapját és az új törvény kezdetét is ünneplik.

A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösdhöz, mint a pünkösdi királyválasztás, a májusfaállítás, pünkösdi királyné-járás, pünkösdölés és a Hungarikummá nyilvánította a Csíksomlyói búcsú. Ezek népszerűsége mai napig töretlen, számos településen még napjainkban is rendszeresen megrendezik őket. Viszont a pünkösd nem csak vallási és hagyományőrzési szempontból fontos ünnep. A magyar gasztronómia terén ugyan olyan kiemelkedő esemény, mint karácsony vagy a húsvét - de erről a HelloVidék itt írt.

Ezek idén a legnépszerűbb belföldi úti célok Pünkösdkor ismét a Balaton a sláger a belföldi utazók körében: Siófok vezeti a legnépszerűbb úti célok toplistáját, míg régiós bontásban a „magyar tenger” térsége adja a foglalások csaknem negyedét. A hosszú hétvégére jellemzően kétfős, kétéjszakás pihenéseket terveznek a magyar vendégek, akik leggyakrabban apartmanban, vendégházban vagy hotelben szállnak meg. A tíz legkedveltebb város között ott van Gyula, Szeged, Eger és Balatonfüred is, míg a legtöbben 70 ezer forint alatti szállásra költenek - írta a Pénzcentrum a Szállás.hu adatai alapján.

1. Hal- és borünnep - Balatonfüred

Június 6–9. között ismét megtelik élettel Balatonfüred ikonikus sétánya: jön a Balatoni Hal- és Borünnep! A Tagore sétányon rendezett gasztrofesztivál a balatoni halételek és borok szerelmeseinek kihagyhatatlan élményeket kínál – friss fogások, neves borászatok, családi programok és élő koncertek várják a látogatókat. A rendezvény igazi élmény kicsiknek és nagyoknak, akár több napra is.

Tipp: Pikniktakaróval és kényelmes ruhában élvezheted a balatoni panorámát, miközben egy pohár borral kezedben hallgatod a szabadtéri koncertet.

2. Pünkösdi virágálom - Székesfehérvár

Székesfehérvár belvárosa idén pünkösdkor ismét virágba borul: június 6–9. között a Városház téren virágkötő mesterek csodás installációi kápráztatják el a járókelőket – minden évben lenyűgöző látvány! A Pünkösdi virágálom fő helyszíne a történelmi Városház tér, ahol a virágkötők kreatív installációi mellett gyerekfoglalkozások és színpadi előadások is helyet kapnak. A program hagyományosan galambröptetéssel indul! Az esemény különleges hangulata remek lehetőséget kínál egy sétára, fotózásra és pihenésre egyaránt.

Tipp: Ha igazán látványos élményre vágysz, érdemes naplemente környékén érkezni – a virágdíszek és a történelmi belváros fényei együtt lesznek igazán varázslatosak!

3. Pünkösdi Sokadalom és Hajdúvárosok Találkozója - Hajdúszoboszló

Ha a pünkösdi hosszú hétvégét élményekkel teli, hagyományőrző programokkal töltenéd, akkor Hajdúszoboszlón a helyed! Június 6–9. között színes folklórműsorok, látványos mesterségbemutatók, gasztroélmények és koncertek várnak a Szent István parkban és a Szabadtéri Színpadon. A rendezvény igazi időutazást kínál a középkortól napjainkig, miközben a legkisebbek sem unatkoznak a fajátékos játszóházban.

A tartalmas hétvége keretében ismét megrendezésre kerül a Hajdúvárosok Találkozója, amely a térség gazdag kulturális örökségét mutatja be. A rendezvény esti programjai is változatos zenei kínálattal szolgálnak: a ZZ Copy – ZZ Top Tribute Band a rock klasszikusait idézi meg, míg a KerecseN Zenekar is kihagyhatatlannak tűnik. A hagyományőrző események mellett a Pünkösdi Sokadalom ideje alatt számos gyermek- és családi program is várja a látogatókat, így minden korosztály számára tartogat élményeket ez a hosszú hétvége.

Tipp: Ne hagyd ki a hétfői mesterség- és hadtörténeti bemutatót – élő történelemóraként kicsiknek és nagyoknak is felejthetetlen élmény!

4. Pünkösdi Tor-Túra 2025 - Egerszalók

Kóstoljátok végig a falut! Egerszalók portáinál, a borospincéknél szabad tűzön és kemencékben

készült helyi ételkülönlegességekkel, házi sütivel és zamatos borokkal fogadják az ínyenceket!

Június 7-én a Pünkösdi Tor-Túra során kinyílnak a pincék, illatoznak a házias ételek, és helyi zenekarok gondoskodnak a kellemes időtöltésről. A családosokat gyerekprogramokkal, a gasztronómia szerelmeseit kóstolójegyes túrával, a borkedvelőket pedig pincevezetésekkel és hatféle borral várják. Az étkezőudvarban lesz lángos, bográcsos, hamburger, csapolt sörök, sült ételek. (Kóstolójegy idén: 3 étel + 1 pohár bor vagy üdítő: 4.000 Ft)

Tipp: Érkezz korán, hogy minden portán jusson időd megízlelni a helyi specialitásokat és ne maradj le a Helli Pincészet borkóstolójáról sem!

5. Nemzetközi Halfőző Verseny - Balatonszárszó

2025. június 7-én rendezik meg Balatonszárszó szezonnyitó gasztro eseményét.

A Szárszói Nemzetközi Halfőző Verseny helyszíne a Mikszáth utcai Központi Strand. A verseny célja, hogy a történelmi Magyarország különböző térségeiből érkező csapatok bemutassák a halászlé készítésének sajátos, tájegységükre jellemző módját, ezzel is ápolva és népszerűsítve ezt a hungarikumot. A Központi Strandon megrendezett halfőző verseny nemcsak ínyenceknek, de bulizni vágyóknak is szól: élő zene, kóstolók és baráti hangulat vár mindenkit. Délután Brassdance-koncert, este pedig a halfőző mesterek díjazása koronázza meg a napot.

Tipp: A kóstolójegy beszerzése kötelező – a nagybogrács tartalmát vétek lenne kihagyni!

6. Pünkösdi Sokadalom a Múzeumfaluban - Nyíregyháza

Ha pünkösdkor egy igazán hangulatos, hagyományőrző ünnepre vágysz, a nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban a helyed! Június 8–9-én a Pünkösdi Sokadalom változatos népzenei, táncos, mesés és kézműves programokkal idézi meg a múltat. Vasárnap Rétközi Ajak település közössége lesz a vendég, hétfőn pedig jön a hagyományos pünkösdi király-választás és a Kuckó Művésztanya vásári komédiái. A gyerekeket óriásbábos előadások, körhinta és népi játszóudvar várja, míg a felnőttek élő zenével, kézművesekkel és gasztronómiai élményekkel töltekezhetnek.

Tipp: A gyógyteakóstolót és a paszabi szőtteskiállítást se hagyd ki – igazi különlegességek!

7. Pünkösd az Egri Várban

Az Egri Vár idén is különleges pünkösdi élményekkel vár! Június 8–9-én megelevenedik a történelem: a látogatók fegyverbemutatók, interaktív tábori életképek és kézműves foglalkozások segítségével utazhatnak vissza a hősi múltba. A gyerekeket népi játszótér, kisállatsimogató, nemezelés és agyagozás várja, míg a felnőttek családi rejtvényfejtésen és kenyérsütés-bemutatón is részt vehetnek. Beáta, a vár hős asszonya izgalmas mesékkel színesíti a hétvégét.

Tipp: Ne hagyd ki a „Kovászból cipó” és „A király kenyere” című programokat – minden korosztálynak élvezetesek!

8. Pünkösdi Nyitott Pincék 2025 - Palkonya

Pünkösd? Akkor Palkonya! Két nap, amikor a bor, a kultúra és a zene találkozik a Villányi borvidék egyik legbájosabb falujában. A Palkonyai Nyitott Pincék minden évben kihagyhatatlan élmény – és 2025-ben még többet nyújt, mint valaha!

Idén erre számíthattok:

Élőzenei koncertek: Zaporozsec, Dánielfy, Bohemian Brass Band, és még sokan mások!

Borkóstolók: helyi vincellérek borai várják, hogy felfedezd őket

Gasztronómiai különlegességek, helyi ízek

Kulturális programok: színház, irodalom, kiállítás

Gyermekprogramok, kézműves foglalkozások

Kézműves vásár, egyedi portékák

Programhelyszínek:

Malompark: zene, bábszínház, koncertek

Faluház: gyerekprogramok, irodalmi estek, kiállítás, színház

@palkonyagasztrofalu ✨ A Vaj Bisztró csapata Pünkösdkor is tárt ajtókkal vár Benneteket - különleges fogásokkal, gondosan válogatott alapanyagokból, szívvel-lélekkel elkészítve. A grillen sülnek a finomságok, a poharakban hűs fehérbor vagy pezsgő - nálunk minden adott egy tökéletes élményhez. Térjetek be hozzájuk, és kóstoljátok meg a pünkösdi ízeket! Palkonya | 2025. 06.07-08. | ️ [JEGYEK] Katt ide és biztosítsd be a helyed: https://programok.palkonya.hu/ [TOVÁBBI RÉSZLETEK] Programok, pincék, élmények: https://bit.ly/palkonyai-pünkösdi-nyitott-pincék-2025 #PünkösdiNyitottPincék #Palkonya #fesztivál #kóstoló #nyitottpincék #pünkösd2025 #mustsee #weekendvibes #tavaszivibes #programtippek #gasztrotúra #foryou #fyp #foryoupage #viralvideo #tiktokmagyarorszag ♬ original sound - palkonyagasztrofalu

9. Gyulai Pálinkafesztivál

Június 6. és 8. között Gyula történelmi Várkertje ismét megtelik életkedvvel, pálinkaillattal és zenével – idén ráadásul jubileumi, huszonötödik alkalommal. Ez a három nap nem csak a pálinkáról szól: a hangulat, a mesterségbeli tudás és a magyar könnyűzenei élet húzónevei is gondoskodnak róla, hogy ez ne csak emlék, hanem élmény legyen.

A fesztivál alapja persze a pálinka: az ország legnevesebb főzdéi kínálják kóstolásra és megismerésre különleges italukat, és több mesterkurzus is segít mélyebbre merülni a gyümölcsökből készült párlatok világában. Emellett a Brillante Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny ünnepélyes díjátadója is itt zajlik, ahol igazán kivételes italok kerülnek reflektorfénybe. A fesztivál egyik különlegessége idén is a Nemzeti Összetartozás Pálinkájának palackozása lesz, amely a Kárpát-medence magyar közösségeinek összefogását szimbolizálja – nemcsak gesztusértéke, de minősége miatt is érdemes odafigyelni rá.

És ami a hangulatot illeti: a színpad minden este dübörög. Péntek este Neoton Família Sztárjai hozzák el a nosztalgiát, majd a Bagossy Brothers Company zárja a napot egy vérbeli koncerttel. Szombaton a mai közönségkedvencek közül Valmar és a BSW gondoskodnak a buliról, míg vasárnap a retró és a rock szerelmeseinek is kedveznek – Kis Grófo, Hooligans, és a mindig elementáris Kowalsky meg a Vega is fellép. A fesztivál utolsó estéjén még egy jó kis retro buli vár, így a hétvége méltó lezárásra számíthat.

Tipp: Ha valóban ki akarod élvezni a Gyulai Pálinkafesztivál minden pillanatát, érdemes már pénteken délután érkezni, és részt venni a pálinkalovagrendek látványos felvonulásán – ez az egyik legkülönlegesebb hangulatú nyitány. Ne hagyd ki a mesterkurzusokat sem: nemcsak finomakat kóstolhatsz, de érdekes történeteket is hallhatsz a főzőmesterektől.

10. Pünkösdi Örökség Ünnepet rendez a szentendrei Skanzen

Ha Pünkösdkor egy igazán családbarát és kulturálisan gazdag élményre vágysz, akkor a szentendrei Skanzen Pünkösdi Örökség Ünnepe kiváló választás lesz június 8–9-én. A kétnapos esemény nem csupán egy hagyományőrző fesztivál, hanem egy valódi találkozási pont – ahol 55 közösség, tájház és hagyományőrző csoport kelti életre a magyar kultúra sokszínű örökségét.

A látogatók nem pusztán nézői lehetnek a programoknak: kipróbálhatnak mesterségeket, tanulhatnak hímzést, ízelítőt kaphatnak a solymászatból vagy a kalocsai pingálás technikáiból, és akár a deszki aranyhímzésbe is belekóstolhatnak. A gyerekeket népi játékok és interaktív foglalkozások várják, így a család minden tagja megtalálja a számára izgalmas programot.

A délutáni össztánc különösen emlékezetes élmény: több száz táncos együtt ropja a csárdást, amelyhez bárki csatlakozhat. A népzene és a mozgás öröme ilyenkor szó szerint mindenkit magával ragad.

Tipp: Ha igazán elmerülnél a hagyományok világában, érkezz korán, és látogasd végig a tájházak standjait is! Minden helyszín egy-egy kis világot idéz meg, sajátos ízekkel és történetekkel. A néptánctanuláshoz pedig ne felejts el kényelmes cipőt hozni!

10+1: igazi sztárparádé a SopronFesten - Sopron

SopronFest 2025-ben ismét bebizonyítja, hogy az ország egyik legsokoldalúbb és legélménydúsabb fesztiválja: több mint 300 program, 75 helyszín, egész várost átszövő kulturális kavalkád várja a látogatókat június 1–8. között. A programsorozatról részletesen itt írt a HelloVidék.

A pünkösdi hétvége zenei kínálata különösen erős: Timmy Trumpet, Parov Stelar, Worakls, valamint a legendás Earth, Wind & Fire Experience gondoskodik a nemzetközi hangulatról, míg a hazai élvonalat olyan nevek képviselik, mint Ákos, Halott Pénz, Majka, Dzsúdló, Desh vagy Pogány Induló.

De a SopronFest nem csak zene: irodalom, képzőművészet, film, podcast, gasztronómia és városi séták is színesítik a napokat. A Boldogság témájára felfűzött kiállítások, az irodalmi teraszokon zajló beszélgetések (például Nádasdy Ádámmal, Darvasi Lászlóval vagy Kulka Jánossal), és a Sopron Gourmet éttermi programjai mind abba az irányba mutatnak: a város egy hétre az élmények otthona lesz.

Tipp: Ne hagyd ki a Privát Séták sorozatát, ahol helyiek mutatják meg saját sztorikon keresztül Sopron rejtett kincseit – garantáltan más szemmel nézel majd a városra.