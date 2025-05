Zsebbenyúlós lesz a pancsolás 2025-ben: így spórolhatsz súlyos ezreket a strandbelépőn

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Május 1-jén hivatalosan is megnyíltak a strandok, de a fürdőszezon igazán csak az iskolai szünettel indul be. Addig az időjárás nagyban befolyásolja a látogatottságot. Magyarország fürdőnagyhatalom, országszerte működnek népszerű gyógy- és élményfürdők. 2025-ben a belépőjegyárak emelkedése mérséklődött, de továbbra is magasak. Számos természetes vízparti strand viszont ingyenesen is látogatható.

Bár május 1-je a hivatalos strandnyitó dátum Magyarországon, a fürdőszezon valójában csak az iskolai szünet kezdetén, június közepén pörög fel igazán. Addig a legtöbb strand és fürdő fokozatosan nyitja meg kapuit, de a látogatottság nagyban függ az időjárástól is: egy melegebb tavaszi hétvégén máris zsúfolttá válhatnak a közkedvelt helyek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Magyarország fürdőnagyhatalom Kevés ország dicsekedhet olyan gazdag termálvízkészlettel, mint Magyarország. A természetes meleg vizek évszázadok óta fontos részét képezik a hazai egészségturizmusnak és szabadidős fürdőzésnek is. A fővárosban olyan legendás helyek működnek, mint a Széchenyi Gyógyfürdő, a Gellért Fürdő, a Rudas vagy épp a Lukács, de a városi strandok – például a Palatinus – is népszerűek a nyári hónapokban. EZ IS ÉRDEKELHET Ez lehet a pesti fürdők aduásza 2025-ben: óriási átalakítás készül, új kedvezmények élesednek Május 1-jén hivatalosan megnyitnak ugyan a strandok, de a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója szerint az időjárás gyakran átírja a terveket. Ezek a legnépszerűbb vidéki fürdők A vidéki Magyarország bővelkedik kiépített, sokszor nemzetközi hírű fürdőkben. Az Alföld észak-keleti sarkában található hajdúszoboszlói Hungarospa Európa egyik legnagyobb fürdőkomplexuma. Szintén kiemelkedő a győri Rába Quelle, a sárvári és a zalakarosi gyógyfürdő, vagy épp a modern élményfürdőként is működő miskolctapolcai barlangfürdő. Említést érdemel továbbá Harkány, Hévíz (a világhírű meleg vizű tóval), Bük, Cserkeszőlő és Tiszakécske, valamint olyan kisebb, de kedvelt fürdőhelyek, mint Makó, Orosháza-Gyopárosfürdő vagy Demjén, ahol barlangfürdő és éjszakai fürdőzés is várja a látogatókat. A vidéki városok jelentős része üzemeltet saját strandot, gyakran gyógyvízre alapozva, ezek jellemzően kedvezőbb árakkal, családiasabb hangulattal várják a vendégeket. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Hol lehet ingyen fürödni? A fizetős strandokon kívül Magyarországon számos természetes fürdőhely érhető el térítésmentesen. Ilyen például a Tisza mentén több szabadstrand is, például Kiskörénél vagy Szeged környékén. A Dunánál szintén vannak kijelölt partszakaszok, ahol a fürdés engedélyezett és ingyenes – például a Római-part Budapesten, vagy a szentendrei Duna-ág egyes részei. Ezen kívül több tóparti strand is szabadon használható, például a Velencei-tó néhány kisebb, nem kiépített szakasza, vagy a Tisza-tónál Poroszlón és Sarudon található szabadstrandok. Fontos azonban, hogy ezeknél a helyszíneknél mindig érdemes tájékozódni a vízminőségről és az aktuális biztonsági szabályokról, mivel nem minden természetes vízterület rendelkezik hivatalos engedéllyel fürdésre.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK