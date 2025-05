Riadót fújtak a hazai kutatók: veszélyes invazív faj fenyegeti a Balaton és a Velencei-tó vizét

Aggasztó hírek érkeztek a magyar vizeinkről, egy inváziós faj terjedését észlelték két népszerű tó vízrendszerében: vörös mocsárrák bukkant fel a Balatonban és a Velencei-tónál is. A látványos, de veszélyes rákfaj a hazai élővilágot is fenyegeti.

A vörös mocsárrák (Procambarus clarkii), az egyik legismertebb inváziós vízi élőlény, már a Balaton és a Velencei-tó környékén is megjelent – számolt be róla egy friss tudományos felmérés a Halászat című szaklapban (Weiperth et al., 2025), amit a Magyar Haltani Társaság szemlézett. A kutatók október és december között több helyszínen is azonosították az amerikai eredetű fajt, köztük Balatonfüred, Balatonfűzfő, Siófok, valamint Gárdony belterületén.

A rákokat nemcsak a természetes élőhelyeken, hanem vízelvezető csatornákban és termálvízzel terhelt területeken is megtalálták – élő és elpusztult példányokat egyaránt. Az inváziós faj rendkívül gyorsan képes szaporodni és alkalmazkodni, ezért különösen nagy veszélyt jelent a hazai őshonos rákfajokra, mint például a folyami rákra vagy a kecskerákra. Ráadásul a vörös mocsárrák a pusztító rákpestis hordozója és terjesztője is lehet.

Procambarus clarki, azaz az invazív vörös mocsárrák

Miért probléma a jelenlétükkel?

A vörös mocsárrák nemcsak az őshonos fajokat szoríthatja ki, de komoly károkat okozhat a partfalakban, mederben, sőt, az infrastruktúrában is, például a csapadékvizek elvezetését szolgáló csatornák állapotában. A kutatók szerint terjedése szoros összefüggésben áll az emberi tevékenységgel – díszállatként való tartás, nem megfelelő elhelyezés, felelőtlen telepítések játszanak szerepet az eljutásában új területekre.

Bár a mostani vizsgálat pontos képet adott az érintett területekről, a kutatók szerint szinte biztos, hogy a vörös mocsárrák tovább fog terjedni a Balaton és a Velencei-tó vízgyűjtőin. A probléma nemcsak természetvédelmi, hanem gazdasági és turisztikai vonatkozásokkal is bír – hiszen a rákpestis révén teljes őshonos állományok pusztulhatnak ki.