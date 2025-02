Kész, vége! Életveszélyessé vált, lebontották a népszerű tatai kilátót: szétrágták a hódok

Másfél évvel a lezárása után most elbontották Tata népszerű kilátóját, amit a fa szerkezet korhadása és a hódok aknamunkája tett életveszélyessé. . A helye egyelőre üres marad, de a város tervezi egy új kilátó építését.

Nem ez az első eset Magyarországon, hogy népszerű kirándulóhelyet balesetveszély miatt zárnak le vagy bontanak el kilátókat. Nemrégiben a fonyódi Várhegyi kilátót kellett a földdel egyenlővé tenni, szerkezetét ugyanis gyakorlatilag felfalták az élősködők. 15 évet sem bírt ki, és 80 millióból épült.

A tatai Réti VIII-as tó melletti kilátót, amelyet másfél éve zártak le balesetveszély miatt, mostanra szintén elbontották. Az építmény alsó lépcsőfokai elkorhadtak, és a vizsgálatok során kiderült, hogy a támasztóoszlopok is súlyosan károsodtak. A problémát elsősorban a környéken elszaporodott hódok okozták, akik tevékenysége miatt a terület rendszeresen víz alá került, így a kilátó fa szerkezete folyamatosan ázott, ami gyorsította a korhadást.

A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. még 2023-ban közösségi oldalán számolt be arról, hogy az önkormányzat megbízásából állagfelmérő vizsgálatokat végeztek az épületen. Akkor még arról volt szó, hogy a kilátó hiányzó alsó lépcsőfokai miatt szükséges a szemle, azonban az állapotfelmérés során kiderült, hogy a kilátó lábazata és támasztóoszlopai is jelentős mértékű korhadásnak indultak:

A város tervezi egy új kilátó építését a területre, valamint egy másik kilátó létrehozását az Öreg-tó mellé, de ezek megvalósításának időpontja még nem ismert - írta a Kemma.hu.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 456 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 140 517 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A hódokkal rendszeresen találkozhatnak a helyiek Tatán, főleg az Által-ér és a Réti tavak környékén. Sokan szívesen megállnak, hogy a bájos állatok tevékenységét figyeljék. Azonban a nagyra nőtt rágcsálók hiába cukik, nagyon sok kárt okoznak. Tatán ezért is, több ízben felmerült az életterük szabályozásának szükségessége. A Hellovidék is foglalkozott már korábban is a hódok által okozott károkkal, kiemelve, hogy ezek az állatok jelentős pusztítást okozhatnak az erdőkben és más természeti területeken.