A magyar adórendszer évente mintegy 450 milliárd forintos rejtett állami támogatással, illetve adókieséssel ösztönzi a céges autók magáncélú használatát.
Közel 600 milliárd forintot költött el az állam erre a programra: kiderült, hogy teljesen becsődölt a rendszer
Az eredeti célja szerint a közfoglalkoztatásnak átmenetet kellett volna jelentenie a munkaerőpiac felé, az ÁSZ friss jelentése szerint azonban ez mára egyre kevésbé valósul meg. 2020 és 2024 között 584,4 milliárd forintot fordított rá az állam, miközben a közmunkások egyre nagyobb része tartósan a rendszerben marad. A kistelepüléseken a közfoglalkoztatás időközben az önkormányzati feladatellátás fontos elemévé vált. Az ÁSZ szerint ezért a teljes rendszert érdemes lenne újragondolni, írja a Népszava.
Az Állami Számvevőszék friss jelentése szerint a közfoglalkoztatás mára jelentősen eltávolodott eredeti céljától. A 2011-ben elindított programot azért hozták létre, hogy a munkanélküliek átmeneti foglalkoztatás után visszatérjenek az elsődleges munkaerőpiacra, ez azonban az elmúlt években egyre kevésbé működik.
A közfoglalkoztatottak átlagos éves létszáma 2020 és 2025 között 29,4 százalékkal, 65 330 főre csökkent. Miközben 2020-ban még a közmunkások 12,9 százaléka jutott vissza a versenyszférába, 2025-re ez az arány mindössze 6,6 százalékra esett. A közfoglalkoztatásból kilépők 58,8 százaléka ráadásul rövid időn belül ismét közmunkás lett.
Különösen fontos szerepe lett a rendszernek a kisebb, hátrányos helyzetű településeken. Az 1000 fő alatti falvakban az önkormányzati dolgozók csaknem fele közfoglalkoztatott volt. A települések sok esetben nélkülük nem tudnák megfelelően ellátni a köztisztasági, településüzemeltetési és szociális feladatokat.
Mindeközben az állami támogatás is csökkent: a 2025-ös, 140,8 milliárd forintos előirányzat nominálisan is kevesebb mint fele a 2016-os 340 milliárdnak. 2020 és 2024 között összesen 584,4 milliárd forintot költött az állam közfoglalkoztatásra, ennek 77 százaléka az önkormányzatokhoz került.
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A közmunkások bére továbbra is jóval a minimálbér alatt van: 2025-ben havi 145 400 forintot tett ki. Az ÁSZ szerint a rendszerben a képzési, munkaszervezési és ellenőrzési problémák is jelentősek, ezért a közfoglalkoztatás egészének újragondolását javasolja.
Címlapi kép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
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