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Debrecen, 2020. január 20.A közmunkásokat foglalkoztató Dehusz (Debreceni Humán Szolgáltató) Kft. dolgozója tûzifával megpakolt talicskát tol a cég telephelyén Debrecenben 2020. január 20-án. A városi önkormányzat megkezdte a téli tû
Gazdaság

Közel 600 milliárd forintot költött el az állam erre a programra: kiderült, hogy teljesen becsődölt a rendszer

Pénzcentrum
2026. augusztus 27. 11:04

Az eredeti célja szerint a közfoglalkoztatásnak átmenetet kellett volna jelentenie a munkaerőpiac felé, az ÁSZ friss jelentése szerint azonban ez mára egyre kevésbé valósul meg. 2020 és 2024 között 584,4 milliárd forintot fordított rá az állam, miközben a közmunkások egyre nagyobb része tartósan a rendszerben marad. A kistelepüléseken a közfoglalkoztatás időközben az önkormányzati feladatellátás fontos elemévé vált. Az ÁSZ szerint ezért a teljes rendszert érdemes lenne újragondolni, írja a Népszava.

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Az Állami Számvevőszék friss jelentése szerint a közfoglalkoztatás mára jelentősen eltávolodott eredeti céljától. A 2011-ben elindított programot azért hozták létre, hogy a munkanélküliek átmeneti foglalkoztatás után visszatérjenek az elsődleges munkaerőpiacra, ez azonban az elmúlt években egyre kevésbé működik.

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A közfoglalkoztatottak átlagos éves létszáma 2020 és 2025 között 29,4 százalékkal, 65 330 főre csökkent. Miközben 2020-ban még a közmunkások 12,9 százaléka jutott vissza a versenyszférába, 2025-re ez az arány mindössze 6,6 százalékra esett. A közfoglalkoztatásból kilépők 58,8 százaléka ráadásul rövid időn belül ismét közmunkás lett.

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Különösen fontos szerepe lett a rendszernek a kisebb, hátrányos helyzetű településeken. Az 1000 fő alatti falvakban az önkormányzati dolgozók csaknem fele közfoglalkoztatott volt. A települések sok esetben nélkülük nem tudnák megfelelően ellátni a köztisztasági, településüzemeltetési és szociális feladatokat.

Mindeközben az állami támogatás is csökkent: a 2025-ös, 140,8 milliárd forintos előirányzat nominálisan is kevesebb mint fele a 2016-os 340 milliárdnak. 2020 és 2024 között összesen 584,4 milliárd forintot költött az állam közfoglalkoztatásra, ennek 77 százaléka az önkormányzatokhoz került.

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A közmunkások bére továbbra is jóval a minimálbér alatt van: 2025-ben havi 145 400 forintot tett ki. Az ÁSZ szerint a rendszerben a képzési, munkaszervezési és ellenőrzési problémák is jelentősek, ezért a közfoglalkoztatás egészének újragondolását javasolja.

Címlapi kép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
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