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Haladékot kapott Magyarország: eddig nem kell leválni az orosz gázról, kőolajról
Meghosszabbította az amerikai Pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) Magyarország mentességét az orosz kőolaj- és földgáz vásárlását sújtó szankciók alól - közölte a magyar Külügyminisztérium a Facebook-oldalán kedden.
Az OFAC arról értesítette a Külügyminisztériumot, hogy 2027. március 19-ig meghosszabbította a Mol esetében a Barátság kőolajvezetéken keresztül szállított orosz kőolaj azonnali piaci vásárlásaihoz, vagy a meglévő szerződések teljesítéséhez szükséges tranzakciókra vonatkozó iránymutatását - jelezte a tárca. A mentesség a Lukoiltól, illetve a Litascótól beszerzett, a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező orosz kőolaj beszerzésére vonatkozik.
A minisztérium tájékoztatása szerint az OFAC az MVM esetében is meghosszabbította iránymutatását a Török Áramlat vezetéken történő orosz földgázszállításokat érintő pénzügyi tranzakciók kapcsán. Az iránymutatás a márciusi határidő lejárta után megújítható - írta a Külügyminisztérium. Az OFAC döntése azt jelenti, hogy a Mol és az MVM továbbra is vásárolhat orosz kőolajat és földgázt.
Szlovákia gazdasági minisztere, Denisa Saková szintén kedden jelentette be, hogy az amerikai kormányzat a mentesség november 21-én lejáró időpontjához képest 120 nappal meghosszabbította Szlovákiának azt a lehetőséget, hogy továbbra is vásároljon és fizessen az orosz kőolajért az amerikai szankciók kockázata nélkül.
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