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Rendkívüli hírek érkeztek a devizapiacról: nagyot lépett a forint kedd reggel

Pénzcentrum
2026. október 6. 07:51

Erősödött a forint kedd reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon. Az euró jegyzése 367,20 forintra csökkent a hétfő esti 367,57 forintról, miközben a dollár és a svájci frank árfolyama is mérséklődött.

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A keddi kereskedés elején tovább javult a forint pozíciója a főbb devizákkal szemben. Reggel hét órakor egy euróért 367,20 forintot kellett fizetni a nemzetközi devizakereskedelemben, szemben a hétfő esti 367,57 forintos jegyzéssel.

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A dollár árfolyama szintén lefelé mozdult. Az amerikai devizát 327,33 forinton jegyezték kedd reggel, míg hétfő este még 327,83 forintot ért. A svájci frank esetében is a forint erősödése látszott. A frank 394,44 forintról 393,64 forintra gyengült kedd reggel.

Közben a nemzetközi devizapiacon az euró is erősödött a dollárral szemben. Az euró jegyzése 1,1209 dollárról 1,1218 dollárra emelkedett.

A forint számára kedvező nyitás egyelőre azt jelzi, hogy a magyar fizetőeszköz folytatja az előző napokban látott stabilabb mozgását. A befektetők figyelme kedden is elsősorban a nemzetközi piaci hangulatra, valamint az európai és amerikai makrogazdasági fejleményekre irányulhat.
Címlapkép: Getty Images
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