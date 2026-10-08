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Gazdaság

Hatalmasat zakózott az OTP: két hét alatt 20 százalékot esett az árfolyam

Pénzcentrum
2026. október 8. 12:35

Két hét alatt mintegy 20 százalékkal esett az OTP Bank tőzsdei árfolyama, amely így közel fél éve nem látott szintre került. A részvény ára a július eleje és szeptember közepe közötti 45–46 ezer forintos szintről október 8-ra 39 ezer forint alá csökkent. Az esés hátterében az európai bankrészvényeket érintő általános eladási hullám mellett az OTP oroszországi jelenlétével kapcsolatos bizonytalanság is szerepet játszik. A befektetői hangulatot közben az európai államadósság és az emelkedő kamatokkal kapcsolatos félelmek is rontják.

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Két hét alatt körülbelül 20 százalékot esett az OTP Bank tőzsdei árfolyama, amely október 8-ra 39 ezer forint alá csökkent. A részvényt július eleje és szeptember közepe között még 45–46 ezer forint körül adták-vették. Az eséssel az OTP árfolyama közel fél éve nem látott szintre került.

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A héten az európai bankok többségének részvényárfolyama is zuhant. A befektetők az elmúlt időszak kötvényeladási hulláma és az emelkedő olajárak miatt magasabb inflációval, így magasabb kamatokkal számolnak. A nyugat-európai bankok közül többnek 4–5 százalékkal esett az árfolyama, a magyar részvényeknél azonban hagyományosan nagyobbak a kilengések.

Az OTP esésében szerepet játszhat az is, hogy szeptember 28-án Csányi Péter vezérigazgató arról beszélt, hogy a bank mérlegeli az oroszországi kivonulást. A bank korábban azt is közölte, hogy Oroszországban már az alkalmazottak negyedét leépítették. A befektetők számára további kockázatot jelenthetnek az európai államadóssággal kapcsolatos félelmek, különösen Franciaország rendkívül magas és várhatóan tovább növekvő államadóssága, foglalta össze a Telex.

A piaci aggodalmak közben nemcsak Európára korlátozódnak: az Egyesült Államok államkötvényeinek kamatszintje csütörtökön 24 éves csúcsra emelkedett. A befektetők attól is tartanak, hogy a francia adóssághelyzet egy esetleges válságot indíthat el, amely más eurózónás országokra is átterjedhet.

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Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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