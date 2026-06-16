Zöld az út a Mol szerbiai bevásárlása előtt: aláírták a szerződést, ez nagy üzlet lesz

A pancsovai finomító is tovább működhet a megállapodás értelmében, a dokumentumot már korábban jóváhagyta a szerb kormány.

Aláírta a szerb kormány és a MOL-csoport a Szerb Kőolajipari Vállalat, azaz a NIS irányításáról szóló részvényesi megállapodást azzal a céllal, hogy a magyar olajvállalat esetleges tulajdonszerzését követően is garantálják a társaság és a pancsovai finomító jövőjét. A szerb közszolgálati televízió beszámolója szerint a felek hivatalosan is ellenjegyezték a belgrádi kabinet által korábban már jóváhagyott dokumentumot.

A megállapodás kulcsfontosságú garanciákat rögzít arra az esetre, ha a MOL-csoport megvásárolná a NIS többségi tulajdonrészét az orosz Gazpromnyeftytől, így a tranzakciót követően is zavartalanul folytatódhat a szerb energetikai cég fejlesztése. Az egyezség emellett az új tulajdonosi struktúrában is szavatolja a pancsovai kőolajfinomító további stabil működését.

Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója ma délután közleményben is megerősítette a hírt. Mint fogalmazott, a régió ellátási biztonságának stabilitást ad a felvásárlás.

A szerb kormánnyal folytatott konstruktív tárgyalásaink eredményeként megállapodtunk a vállalat majdani irányításáról: a tranzakció sikeres lezárása esetén a MOL többségi részvényesként hatékonyan, szakmai alapon tudja irányítani a NIS-t. Egyértelmű felelősségi körökkel és döntéshozatali eljárással indíthatjuk a közös munkát. Hosszú bizonytalan időszaknak vethetünk véget. Bizalommal tekintek a szerb kormánnyal való együttműködés elé. Mindent megteszünk majd, hogy a NIS-t még erősebbé és még jövedelmezőbbé tegyük és Szerbia érezze, jó partnerei vagyunk. De fontos hangsúlyozni, hogy ezzel a megállapodással az adásvételi folyamatnak még nincs vége. Meg kell még állapodni az eladóval és meg kell szerezni az Amerikai Egyesült Államok jóváhagyását is. Bizakodó vagyok, mert ezzel erősíteni tudjuk az egész régió ellátásbiztonságát és a közép-kelet-európai országok energetikai vállalatainak magasabb szintű együttműködését valósíthatjuk meg

- mondta Hernádi Zsolt.