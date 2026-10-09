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brüsszel, eu, európai unió, európai parlament, european union
Gazdaság

Fontos meghívót kapott Magyar Péter Brüsszelből: rendhagyó csúcstalálkozó lesz, az EU jövője a tét

Pénzcentrum
2026. október 9. 09:02

Jövő csütörtökön rendhagyó módon másfél napos uniós csúcstalálkozó kezdődik Brüsszelben, amelyen Magyarországot immár második alkalommal képviseli Magyar Péter miniszterelnök. Az Európai Tanács elnöke, António Costa által összehívott ülés fókuszában az európai gazdaság és a versenyképesség, az Egyesült Államok iráni háborúja miatt megugró energiaárak, a Kínával szembeni kereskedelmi fellépés, a következő hétéves költségvetés, valamint Ukrajna további támogatása és a migráció áll.

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A geopolitikai bizonytalanságok árnyékában a tagállamok állam- és kormányfői elsősorban a kontinens versenyképességi kihívásaira keresnek megoldást. A tanácskozáson irányt mutatnak az Európai Bizottságnak, hogy célzott intézkedésekkel enyhítse a magas energiaárak okozta nyomást, és tovább mérsékelje a fosszilis energiahordozóktól való függőséget. A helyzet súlyosságát jelzi Ursula von der Leyen bizottsági elnök kijelentése, miszerint Donald Trump februárban indult iráni háborúja óta az EU energiabehozatala 100 milliárd euróval drágult anélkül, hogy a behozott mennyiség növekedett volna. Emiatt a közel-keleti hajózási útvonalak zavartalanságának biztosítása is kiemelt téma lesz, emellett áttekintik az áprilisban elfogadott, 2027-ig szóló versenyképességi ütemtervet - írja a Telex.

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A vezetők tárgyalnak az európai ipart sújtó globális makrogazdasági egyensúlytalanságokról is, ami a gyakorlatban elsősorban a Kínával szembeni, immár napi egymilliárd eurót meghaladó kereskedelmi deficitet jelenti. Az unió egyre inkább hajlik a keményebb fellépésre, így amennyiben Peking tisztességtelen kereskedelmi gyakorlata veszélyezteti az európai munkahelyeket és a stratégiai ágazatokat, az EU kész határozott ellenlépéseket tenni.

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A tanácskozáson Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is beszámol országa közelgő téllel kapcsolatos szükségleteiről, különös tekintettel az infrastruktúrát érő folyamatos orosz támadásokra. Az állam- és kormányfők áttekintik Kijev uniós integrációs folyamatát is, amelyben hamarosan újabb csatlakozási fejezetek nyílhatnak meg. Ennek akadálya elhárulni látszik, mivel a magyar kormány hajlik a korábbi blokkolás feloldására, miután az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek oktatási jogait rendező törvényjavaslat. A bővítés kapcsán szóba kerül Montenegró is, amellyel jövőre már lezárulhatnak a csatlakozási tárgyalások.

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A napirenden szerepel az orosz hibrid támadások elleni védekezés és a migráció kérdése is. Bár az Európai Tanács elnöke szerint az eddigi uniós intézkedések hatására fenntarthatóan csökkent az illegális határátlépések száma, a tagállamoknak fokozniuk kell a válságkezelési képességeiket. Különösen fel kell készülniük azokra a helyzetekre, amikor harmadik szereplők fegyverként használják a migrációt az unió nyomás alá helyezésére, ahogyan az a közelmúltban Ceutánál is történt.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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