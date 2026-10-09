Emelkedéssel nyithat a budapesti tőzsde, így állnak a részvények most

Pozitív korrekció jöhet pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint, mivel reggelre javult a nemzetközi befektetői hangulat. A BÉT részvényindexe, a BUX 4142,28 pontos, 2,93 százalékos csökkenéssel, 137 165,79 ponton zárt csütörtökön.

Varga Zoltán kommentárjában közölte, az OTP árfolyamában 36 337 forintnál húzódik a következő erős támasz, míg a 38 684 forintos szint most rövid távú ellenállást jelent. Csütörtökön az OTP-részvények ára 2030 forinttal, 5,09 százalékkal 37 870 forintra esett, forgalmuk 46,4 milliárd forintot tett ki.

A Richter a 12 270 forintos támasz alatt zárt, így ez a szint már ellenállást jelent , a következő támasz 12 040 forintnál látható. Az előző nap a Richter-papírok árfolyama 300 forinttal, 2,4 százalékkal 12 200 forintra csökkent, a részvények forgalma 3,7 milliárd forintot ért el.

Az elemző szerint a Mol árfolyamában az 50 napos mozgóátlag jelent támaszt 4976 forintnál, ellenállás 5083 forintnál található. Csütörtökön a Mol árfolyama 35 forinttal, 0,7 százalékkal 5000 forintra csökkent, 5,1 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom grafikonján 2518 forintnál, majd 2447 forintnál adódnak támaszok, ellenállást a 30 napos mozgóátlag képez 2555 forintnál. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,39 százalékkal 2530 forintra gyengült, forgalma 1,2 milliárd forint volt.