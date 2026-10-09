Jövő csütörtökön rendhagyó módon másfél napos uniós csúcstalálkozó kezdődik Brüsszelben
Emelkedéssel nyithat a budapesti tőzsde, így állnak a részvények most
Pozitív korrekció jöhet pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint, mivel reggelre javult a nemzetközi befektetői hangulat. A BÉT részvényindexe, a BUX 4142,28 pontos, 2,93 százalékos csökkenéssel, 137 165,79 ponton zárt csütörtökön.
Varga Zoltán kommentárjában közölte, az OTP árfolyamában 36 337 forintnál húzódik a következő erős támasz, míg a 38 684 forintos szint most rövid távú ellenállást jelent. Csütörtökön az OTP-részvények ára 2030 forinttal, 5,09 százalékkal 37 870 forintra esett, forgalmuk 46,4 milliárd forintot tett ki.
A Richter a 12 270 forintos támasz alatt zárt, így ez a szint már ellenállást jelent , a következő támasz 12 040 forintnál látható. Az előző nap a Richter-papírok árfolyama 300 forinttal, 2,4 százalékkal 12 200 forintra csökkent, a részvények forgalma 3,7 milliárd forintot ért el.
Az elemző szerint a Mol árfolyamában az 50 napos mozgóátlag jelent támaszt 4976 forintnál, ellenállás 5083 forintnál található. Csütörtökön a Mol árfolyama 35 forinttal, 0,7 százalékkal 5000 forintra csökkent, 5,1 milliárd forintos forgalomban.
A Magyar Telekom grafikonján 2518 forintnál, majd 2447 forintnál adódnak támaszok, ellenállást a 30 napos mozgóátlag képez 2555 forintnál. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,39 százalékkal 2530 forintra gyengült, forgalma 1,2 milliárd forint volt.
Vitézy Dávid: leáll az egyik legnagyobb budapesti vasútfejlesztés, az autósokra és a rolleresekre is szigorítás várhat
Leáll a Déli Körvasút építése, emellett szigorodhatnak a gyorshajtásra és az elektromos rollerekre vonatkozó szabályok.
Magyar Péter fontos intézkedéseket jelentett be: a pénztárcánkon és az orvosi rendelőkben is érezhetjük a hatásukat
Tíz órától miniszterelnöki tájékoztatót tart Magyar Péter a kormány legfrissebb döntéseiről. A tájékoztatón részt vesz Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is.
Október 1-jétől ismét igényelhető az óbudai téli rezsitámogatás, amely havi 12 ezer forintos segítséget jelenthet a jogosult háztartásoknak.
2027 januárjától átfogóan megújul és szélesebb körben válik elérhetővé a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA).
Gyengült kissé a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Kármán András szerint jelenleg a fogyasztási adóterhek a legmagasabbak, miközben a tőkejövedelmek és a befektetések adózása európai összevetésben is kifejezetten kedvező.
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Gajdos László szerint a moratórium fenntartása veszélyeztetné a fával fűtő háztartások ellátását.
Egymilliárdos gyermekvédelmi jóvátételi alap indul, amely pszichológiai, jogi és lakhatási segítséget is biztosíthat.
Mélypontra került az OTP árfolyama: az európai bankpapírok mellett a magyar részvény is nagyot esett.
A VOSZ szerint a vagyonadó veszélyeztetheti a vállalkozások fejlődését, ezért több ponton is módosítaná a tervezetet.
Az MKIK szerint jó irány a kata átalakítása, de a vagyonadó miatt óvatosságra intenek a vállalkozói tőke védelmében.
Súlyos versenyhátrányt jelent a magyar gazdaság számára az elöregedett, elmaradt beruházásokkal küzdő és jelentős importra szoruló hazai energiarendszer.
Durva károkat okozhat az aszály ezekben a megyékben: csont száraz a talaj, elég egy apró hiba és meg is van a baj
A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talajelőkészítéséhez is csak néhol a Dunántúlon és északkeleten elég nedves a talaj fölső rétege, másfelé rendkívül száraz a...
Nagyot esett szerdán a BUX, az elemző szerint pedig csütörtökön is enyhe csökkenéssel indulhat a budapesti tőzsde.
A vagyonadótól négy év alatt 800 milliárd forint bevételt vár a kormány a Pénzügyminisztérium szerint.
Kissé erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
A kormány által bejelentett KATA-változások több tízezer vállalkozót érinthetnek.
A helyi önkormányzatok finanszírozási nehézségei álltak a Portfolio Budapest Economic Forum polgármesteri panelbeszélgetésének középpontjában.
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