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Gazdaság

Rendkívüli hírek érkeztek a forintról: váratlan fordulatot vett a magyar fizetőeszköz árfolyama

MTI
2026. október 8. 19:11

Gyengült kissé a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

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Délután hat órakor az euró jegyzése 366,04 forinton állt a reggel hat órai 365,88 forint után, a dollár jegyzése 327,13 forintra ment fel 326,55-ről, a svájci franké pedig 392,47 forintra 392,20 forintról.

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Csütörtök délutáni jegyzésén a forint vegyesen áll a hó eleji kezdéshez képest a főbb devizákkal szemben: 0,2 százalékkal erősebben az euró ellenében, de 0,9 és 1,3 százalékkal a dollárral és a svájci frankkal szemben.

Az év eleji kezdésnél a forint közel öt százalékkal áll erősebben az euróval és öt százalékkal a svájci frank ellenében, a dollárral szemben azonban a nyeresége mindössze 0,1 százalék.
Címlapkép: Getty Images
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