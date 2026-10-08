A szakértők ugyanakkor kiemelték, hogy az új kormány elköteleződése az európai integráció és az átláthatóbb kormányzás mellett kifejezetten jó piaci fogadtatásra talált.
Rendkívüli hírek érkeztek a forintról: váratlan fordulatot vett a magyar fizetőeszköz árfolyama
Gyengült kissé a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Délután hat órakor az euró jegyzése 366,04 forinton állt a reggel hat órai 365,88 forint után, a dollár jegyzése 327,13 forintra ment fel 326,55-ről, a svájci franké pedig 392,47 forintra 392,20 forintról.
Csütörtök délutáni jegyzésén a forint vegyesen áll a hó eleji kezdéshez képest a főbb devizákkal szemben: 0,2 százalékkal erősebben az euró ellenében, de 0,9 és 1,3 százalékkal a dollárral és a svájci frankkal szemben.
Az év eleji kezdésnél a forint közel öt százalékkal áll erősebben az euróval és öt százalékkal a svájci frank ellenében, a dollárral szemben azonban a nyeresége mindössze 0,1 százalék.
Mélypontra került az OTP árfolyama: az európai bankpapírok mellett a magyar részvény is nagyot esett.
A VOSZ szerint a vagyonadó veszélyeztetheti a vállalkozások fejlődését, ezért több ponton is módosítaná a tervezetet.
Az MKIK szerint jó irány a kata átalakítása, de a vagyonadó miatt óvatosságra intenek a vállalkozói tőke védelmében.
Súlyos versenyhátrányt jelent a magyar gazdaság számára az elöregedett, elmaradt beruházásokkal küzdő és jelentős importra szoruló hazai energiarendszer.
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Nagyot esett szerdán a BUX, az elemző szerint pedig csütörtökön is enyhe csökkenéssel indulhat a budapesti tőzsde.
A vagyonadótól négy év alatt 800 milliárd forint bevételt vár a kormány a Pénzügyminisztérium szerint.
Kissé erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
A kormány által bejelentett KATA-változások több tízezer vállalkozót érinthetnek.
A helyi önkormányzatok finanszírozási nehézségei álltak a Portfolio Budapest Economic Forum polgármesteri panelbeszélgetésének középpontjában.
Elemzők szerint a jelentős adóelőny miatt a színlelt foglalkoztatás kockázata ismét előtérbe kerülhet.
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A magyar gazdaság az elmúlt másfél évtizedben alkalmazott, pusztán a munka és a tőke bevonására épülő extenzív növekedési modellje kimerült.
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Magyar Péter: a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó üzleti kör kész megszüntetni a 23 ezer milliárd forint értékű autópálya-koncessziós szerződést
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