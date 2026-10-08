Rendkívüli hírek érkeztek a forintról: váratlan fordulatot vett a magyar fizetőeszköz árfolyama

Gyengült kissé a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Délután hat órakor az euró jegyzése 366,04 forinton állt a reggel hat órai 365,88 forint után, a dollár jegyzése 327,13 forintra ment fel 326,55-ről, a svájci franké pedig 392,47 forintra 392,20 forintról.

Csütörtök délutáni jegyzésén a forint vegyesen áll a hó eleji kezdéshez képest a főbb devizákkal szemben: 0,2 százalékkal erősebben az euró ellenében, de 0,9 és 1,3 százalékkal a dollárral és a svájci frankkal szemben.

Az év eleji kezdésnél a forint közel öt százalékkal áll erősebben az euróval és öt százalékkal a svájci frank ellenében, a dollárral szemben azonban a nyeresége mindössze 0,1 százalék.