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Kép a K&H bank szegedi fiókjának feliratáról. A K&H Bank, azaz Kereskedelmi es Hitelbank Magyarország egyik legnagyobb bankja, amely a belga KBC Bankhoz tartozik. Magyarországon az egyik legfontosabb pénzintézet mind a lakossági, mind
Gazdaság

Szó nélkül megváltoztatták rengeteg K&H-s PIN-kódját: használhatatlanná váltak a bankkártyák

Pénzcentrum
2026. szeptember 29. 11:32

A váratlan technikai probléma miatt sokak kártyáját letiltotta a rendszer, a bank pedig nagy erőkkel dolgozik a hiba elhárításán - írta meg a Telex.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Egy külső szolgáltató hibájából a K&H több ügyfelének bankkártya-PIN-kódja is megváltozott előzetes értesítés nélkül kedden. A problémára akkor derült fény, amikor az ügyfelek a közösségi médiában jelezték, hogy hiába adták meg a megszokott PIN-kódjukat a fizetésnél, a többszöri hibás próbálkozás miatt a rendszer letiltotta a kártyájukat.

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Az érintettek semmilyen tájékoztatást nem kaptak a banktól a kód megváltozásáról, ráadásul többeknél rövid időn belül – szintén értesítés nélkül – magától visszaállt az eredeti számsor. A felhasználói beszámolók alapján a jelenség nem a teljes ügyfélkört érintette.

A K&H Bank a történtekkel kapcsolatban megerősítette, hogy egy külső partnert érintő technikai hiba áll a háttérben. Ez okozta a fennakadásokat az ATM-es készpénzfelvételeknél és -befizetéseknél, valamint a POS-terminálok használata során. A pénzintézet hozzátette, hogy kiemelt prioritással dolgoznak a szolgáltatás mielőbbi, teljes körű helyreállításán.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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