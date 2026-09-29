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Szó nélkül megváltoztatták rengeteg K&H-s PIN-kódját: használhatatlanná váltak a bankkártyák
A váratlan technikai probléma miatt sokak kártyáját letiltotta a rendszer, a bank pedig nagy erőkkel dolgozik a hiba elhárításán - írta meg a Telex.
Egy külső szolgáltató hibájából a K&H több ügyfelének bankkártya-PIN-kódja is megváltozott előzetes értesítés nélkül kedden. A problémára akkor derült fény, amikor az ügyfelek a közösségi médiában jelezték, hogy hiába adták meg a megszokott PIN-kódjukat a fizetésnél, a többszöri hibás próbálkozás miatt a rendszer letiltotta a kártyájukat.
Az érintettek semmilyen tájékoztatást nem kaptak a banktól a kód megváltozásáról, ráadásul többeknél rövid időn belül – szintén értesítés nélkül – magától visszaállt az eredeti számsor. A felhasználói beszámolók alapján a jelenség nem a teljes ügyfélkört érintette.
A K&H Bank a történtekkel kapcsolatban megerősítette, hogy egy külső partnert érintő technikai hiba áll a háttérben. Ez okozta a fennakadásokat az ATM-es készpénzfelvételeknél és -befizetéseknél, valamint a POS-terminálok használata során. A pénzintézet hozzátette, hogy kiemelt prioritással dolgoznak a szolgáltatás mielőbbi, teljes körű helyreállításán.
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