Rendkívüli! Most jelentette be a kormány: közvetlen pénzügyi mentőöv érkezik a magyar családoknak

Új adósságkezelési tanácsadást indít a kormány november 20-tól, amellyel közvetlen támogatást nyújt a lakosságnak a pénzügyi nehézségek kezelésében – derül ki Magyarország Kormányának Facebook-bejegyzéséből.

A szolgáltatás elérése rendkívül egyszerű lesz, hiszen az érintettek személyesen a kormányablakokban, valamint az interneten keresztül is jelentkezhetnek a tanácsadásra. A személyes találkozók mellett pedig egy digitális platform is támogatja majd a tudatosabb pénzügyi tervezést.

"A szolgáltatáshoz kapcsolódó honlapon pedig kérdőív és háztartási költségkalkulátor is segíti majd a családokat abban, hogy átlássák a saját pénzügyi helyzetüket" – olvasható a kormány bejegyzésében.

Ezek az online eszközök abban nyújthatnak segítséget, hogy a felhasználók pontosan felmérhessék bevételeiket és kiadásaikat, megalapozva ezzel a sikeres adósságrendezést.