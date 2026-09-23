Kissé emelkedtek az állampapírhozamok: így alakult az aukciós értékesítés a héten

Kissé emelkedett az állam hitelfelvételének költsége a 6 hónapos diszkont kincstárjegyek szerdai aukcióján az előző aukcióhoz képest.

A 6 hónapos diszkontkincstárjegy-aukción az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 20,0 milliárd forintért vitt piacra állampapírt. Az elsődleges forgalmazók 28,6 milliárd forintnyi ajánlatából 20,0 milliárdot fogadott el az ÁKK.

Az aukciós átlaghozam 5,16 százalék volt, 3 bázisponttal magasabb a két héttel korábbi aukción kialakult átlaghozamnál. Kedden a 6 hónapos lejáratra a másodpiacon 5,22 százalékos referenciahozam alakult ki.