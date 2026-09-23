A kormány egy új energiastratégia elfogadására és nagyszabású, hosszú távú fejlesztésekre, köztük egy 8 gigawattos szélerőműpark kiépítésére készül.
Kissé emelkedtek az állampapírhozamok: így alakult az aukciós értékesítés a héten
Kissé emelkedett az állam hitelfelvételének költsége a 6 hónapos diszkont kincstárjegyek szerdai aukcióján az előző aukcióhoz képest.
A 6 hónapos diszkontkincstárjegy-aukción az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 20,0 milliárd forintért vitt piacra állampapírt. Az elsődleges forgalmazók 28,6 milliárd forintnyi ajánlatából 20,0 milliárdot fogadott el az ÁKK.
Az aukciós átlaghozam 5,16 százalék volt, 3 bázisponttal magasabb a két héttel korábbi aukción kialakult átlaghozamnál. Kedden a 6 hónapos lejáratra a másodpiacon 5,22 százalékos referenciahozam alakult ki.
Megnyílik az EU-s pénzcsap: 4,2 milliárd euróhoz juthat Magyarország, itt van von der Leyen bejelentése
Az Európai Bizottság pozitívan értékelte a magyar kormány jogállamisági reformjait, így javaslatot tett 4,2 milliárd euró befagyasztott uniós forrás felszabadítására.
Visszatér a kötelező sorkatonaság? Behívóparancsokat kezdtek el kiküldeni Tolna és Hajdú-Bihar megyében
Szeptemberben több magyarországi címre is katonai behívóparancs érkezett, ami gyorsan találgatásokra adott okot a közösségi médiában.
Ez lett a magyar EU-milliárdok sorsa: kiderült, miért maradtak ki a felzárkózásból a legszegényebb vidékek
Első pillantásra úgy tűnhet, hogy több hátrányos helyzetű térség jelentős összegeket kapott. A számok mélyebb elemzése azonban rácáfol erre az összképre.
Elindult a pályázat a Szent István Vidékfejlesztési Program helyi fejlesztési testületeibe, szerdától lehet jelentkezni a tíz mikrotérségben.
Pozitív korrekció várható szerdán a nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
A politikusok vagyonát is vizsgálná a NAV: a családtagok sem maradnának ki, nyilvános feketelista is jöhet
A törvénytervezet felhatalmazná a NAV-ot, hogy célzott kockázatelemzéssel vizsgálja az országgyűlési képviselők, az állami vezetők és hozzátartozóik vagyongyarapodását.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Matolcsy tagadja a vádakat, szerinte a gyanúsítás egy hamis mesére épül.
Az Európai Unió tagállamai várhatóan még az idén megállapodnak a 2028 és 2034 közötti időszakra szóló, jelentősen átalakuló hétéves költségvetésről.
Nincs mese, itt a feketeleves: váratlanul gyengülni kezdett a forint, megérezzük a devizák drágulását
A kamatdöntés bejelentésének napján minden vezető devizával szemben gyengült a forint.
Most érkezett! Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt: ezzel vádolják az MNB korábbi elnökét
Hivatali visszaélés gyanújával hallgatta ki a Nemzeti Nyomozó Iroda a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és további hat embert.
Házkutatásokat és lefoglalásokat hajtott végre a Központi Nyomozó Főügyészség az MNB alapítványait érintő, százmilliárdos hűtlen kezelés gyanúja miatt indított eljárásban.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2028. január 1-jétől 3 százalékról 2,5 százalékra csökkenti inflációs célját.
Brutális jóslat érkezett: hamarosan minden lélektani határt átléphet az üzemanyagár, ez nagyon fog fájni
A szaúdi szállítások újraindulása hozott némi átmeneti enyhülést, a közel-keleti feszültségek és a megrongálódott infrastruktúra így is tartós kockázatot jelentenek.
A költségvetés jelenleg igen magas hiányt mutat, de segíthet a helyzeten, hogy a likviditási tartalékok erősödtek, és az év végén jelentős uniós bevételek érkezhetnek.
Hatvan új kormányrendelet jelent meg egyszerre: megszűnik a TEK önállósága, alapjaiban alakul át a magyar rendőrség
Október 1-jétől új rendszerben működnek a rendvédelmi szervek, a változásokat hatvan kormányrendelet vezeti át.
Most közölte a Mol: ekkor termelhet újra teljes kapacitással a Dunai Finomító, így áll a sérült üzem javítása
Az üzembehelyezést és tesztelést követően újra teljes kapacitáson termelhet majd a százhalombattai finomító, várhatóan októberben.
Súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg, és bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a Mol tiszaújvárosi üzemében történt halálos robbanás ügyében.
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