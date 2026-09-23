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Gazdaság

Kissé emelkedtek az állampapírhozamok: így alakult az aukciós értékesítés a héten

MTI
2026. szeptember 23. 16:52

Kissé emelkedett az állam hitelfelvételének költsége a 6 hónapos diszkont kincstárjegyek szerdai aukcióján az előző aukcióhoz képest.

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A 6 hónapos diszkontkincstárjegy-aukción az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 20,0 milliárd forintért vitt piacra állampapírt. Az elsődleges forgalmazók 28,6 milliárd forintnyi ajánlatából 20,0 milliárdot fogadott el az ÁKK.

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Az aukciós átlaghozam 5,16 százalék volt, 3 bázisponttal magasabb a két héttel korábbi aukción kialakult átlaghozamnál. Kedden a 6 hónapos lejáratra a másodpiacon 5,22 százalékos referenciahozam alakult ki.
Címlapkép: Getty Images
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