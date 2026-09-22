Bár évi hatszázmilliárd forintos bevételt is hozhatna az államkasszának a tervezett hazai vagyonadó.
Drámai változás indult el Magyarországon: teljesen megbolondulnak az évszakok, nem lesz klasszikus tél
Magyarországon az éghajlatváltozás hatására drasztikusan átalakult az évszakok hossza és szerkezete, a tavasz és a nyár hetekkel kitolódott, míg a hagyományos értelemben vett tél a jövőben akár teljesen megszűnhet. Bár az enyhébb időjárásnak vannak kényelmi előnyei, a felmelegedés és az eltolódó csapadékviszonyok olyan súlyos ökológiai és mezőgazdasági kihívásokat teremtenek, amelyekhez elengedhetetlen az alkalmazkodás.
Negyvenöt évvel ezelőtt a négy évszak még nagyjából azonos hosszúságú volt, mára azonban a nyár fokozatosan bekebelezte az őszt, a tavasz pedig a telet. Egy hazai kutatás rámutatott, hogy a tavasz és a nyár is 25-25 nappal lett hosszabb, így az év közel kétharmadát már ez a két évszak teszi ki.
Az ELTE éghajlatkutatóinak elemzése szerint a meteorológiai ősz a gyakorlatban már rég nem szeptember elsején, hanem átlagosan csak szeptember 17-én kezdődik, és egészen december 18-ig tart. Ez magyarázza azt a mára teljesen megszokottá vált jelenséget is, hogy még szeptember végén is nyárias, 25 fok feletti meleg tapasztalható - számolt be a Portfolio.
A hőmérséklet emelkedését a csapadékviszonyok átalakulása kíséri, hazánk klímája ugyanis egy csapadékosabb és egy egyre szárazabb félévre kezd kettészakadni. A hagyományos, bőséges havazások és a tartósan hótakarós napok lassan teljesen kikopnak a telekből, miközben a nyár eleji, korábban csapadékos időszakok is gyakran elmaradnak. A tartós, csendes esőzéseket hozó ciklonok ritkulnak, helyüket kiszámíthatatlan, szélsőséges időjárási események veszik át. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ha ez a tendencia folytatódik, a jövőben az év valószínűleg csupán egy hosszú meleg és egy rövidebb, hűvös időszakra oszlik majd fel, a fogcsikorgató hidegekkel járó telek pedig végleg a múltba vesznek.
Az évszakok felborulása már most is alapjaiban befolyásolja a természetet és a mindennapokat. Bár a lakosság számára anyagilag kedvező lehet a fűtési szezon egyre későbbi kezdete, az élővilág és a mezőgazdaság megszenvedi a gyors változásokat. A tartós hőség és a növényzet legyengülése miatt tömegesen jelennek meg az idegenhonos kártevők, és folyamatosan terjeszkednek észak felé az olyan új fajok, mint az ázsiai tigrisszúnyog. A kullancsok aktív időszaka szintén drasztikusan meghosszabbodott, ma már kora tavasztól egészen a tél elejéig tart.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A felmelegedés a hazai erdőket sem kíméli; a legpesszimistább forgatókönyvek szerint a Magyarországon domináns kocsánytalan tölgyesek és cseresek területe akár a felére is zsugorodhat. A mezőgazdaságban hiába jelenthetne elméleti előnyt a hosszabb tenyészidőszak, a fokozott párolgás és a gyakori vízhiány miatt a mérleg egyértelműen negatív. További súlyos probléma, hogy a növények korábbi – olykor többszöri – virágzása egyre gyakrabban csúszik el a beporzó rovarok életritmusától.
A hazai ökoszisztéma jelenleg az alapjaitól szerveződik újra, és próbál beállni egy új egyensúlyi állapotba. Mivel ezt a nagyszabású éghajlati és ökológiai átalakulást megállítani már nem tudjuk, a jövőbeli boldogulásunk egyetlen reális esélye a gyors és tudatos alkalmazkodás maradt.
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