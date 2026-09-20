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Megint baj van a paksi atomerőműben: titokzatos műszaki hiba lépett fel - azonnali javításba kezdtek a szakemberek
Gépészeti meghibásodás miatt 150 megawattal kellett csökkenteni a paksi atomerőmű 2. blokkjának teljesítményét vasárnap reggel. A szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán, amely a nyári fennakadások után újabb kihívást jelent a létesítmény számára - közölte a cég.
Az MVM tájékoztatása egy műszaki hiba történt a Paksi atomerőműben, amely 7 óra 35 perckor lépett fel. A javítást haladéktalanul megkezdték, arról azonban egyelőre nem adtak tájékoztatást, hogy pontosan melyik berendezésben keletkezett a meghibásodás.
Az erőmű működését az elmúlt hónapokban több tényező is nehezítette. A nyári időszakban a tartós hőség és a Duna rekordalacsony vízállása okozott kritikus helyzetet, mivel a folyó vízhőmérséklete megközelítette a jogszabályban rögzített biztonsági határértéket.
A szélsőséges körülmények miatt augusztusban szinte teljesen le is kellett állítani a blokkokat. A hasonló esetek elkerülése és a zavartalan termelés biztosítása érdekében a kormány még abban a hónapban elrendelte egy fenékküszöb megépítését a folyómederben.
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