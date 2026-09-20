2026. szeptember 20. vasárnap Friderika
21 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Paks, 2024. szeptember 22.Az áradó Duna a Paksi Atomerőműnél 2024. szeptember 22-én. Az Energiaügyi Minisztérium közlése szerint továbbra sem veszélyezteti az árvíz az energiaellátás biztonságát. Az erőműnél szeptember 20-án reggel
Gazdaság

Megint baj van a paksi atomerőműben: titokzatos műszaki hiba lépett fel - azonnali javításba kezdtek a szakemberek

Pénzcentrum
2026. szeptember 20. 18:35

Gépészeti meghibásodás miatt 150 megawattal kellett csökkenteni a paksi atomerőmű 2. blokkjának teljesítményét vasárnap reggel. A szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán, amely a nyári fennakadások után újabb kihívást jelent a létesítmény számára - közölte a cég.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az MVM tájékoztatása egy műszaki hiba történt a Paksi atomerőműben, amely 7 óra 35 perckor lépett fel. A javítást haladéktalanul megkezdték, arról azonban egyelőre nem adtak tájékoztatást, hogy pontosan melyik berendezésben keletkezett a meghibásodás.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az erőmű működését az elmúlt hónapokban több tényező is nehezítette. A nyári időszakban a tartós hőség és a Duna rekordalacsony vízállása okozott kritikus helyzetet, mivel a folyó vízhőmérséklete megközelítette a jogszabályban rögzített biztonsági határértéket.

A szélsőséges körülmények miatt augusztusban szinte teljesen le is kellett állítani a blokkokat. A hasonló esetek elkerülése és a zavartalan termelés biztosítása érdekében a kormány még abban a hónapban elrendelte egy fenékküszöb megépítését a folyómederben.
#energia #duna #hőség #gazdaság #paks #mvm #atomerőmű #vízállás #atomenergia #meghibásodás #paksi atomerőmű
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:00
18:35
18:22
17:55
17:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 18. 16:46
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Kasza Elliott-tal  |  2026. szeptember 19. 18:55
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni íg...
MEDIA1  |  2026. szeptember 19. 16:10
Mintegy 500 állást szüntet meg az RTL és a Sky Németországban
A két médiavállalat összehangolása miatt tervezett leépítés nagyobb része még idén megtörténik. Az R...
Összkép  |  2026. szeptember 19. 12:02
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 18. 15:13
Önként ment el a munkahelyéről - vagy mégsem?
Egy hitelfedezeti biztosításnál fontos lehet az a tény, hogy ki kezdeményezte az adós munkahelyének...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 20.
Tombol a fogászati turizmus Magyarországon: százezrek érkeznek évente, nekik ennyiért sem drága egy komoly beavatkozás
2026. szeptember 19.
Nagyon rosszul járhat, akinek ilyen háza van: alig lehet eladni, főleg az idősek esnek drága csapdába
2026. szeptember 20.
Elképesztő vagyonon ülnek a világ legnagyobb sztárjai: mutatjuk, ki vezeti a milliárdos celebek listáját
2026. szeptember 20.
Kitálalt a magyar órásmester, ennyibe kerül manapság egy prémium karóra javítása: sokakat hidegzuhanyként érhet egy ilyen költség
2026. szeptember 19.
Húsbavágó hírt kapott rengeteg 40-50 év körüli magyar munkavállaló: így menekülhetnek meg a legrosszabbtól, ha beüt a krach
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 20. vasárnap
Friderika
38. hét
Szeptember 20.
Az európai kultúra napja
Szeptember 20.
A gyermekek világnapja
Szeptember 20.
Biztosítási világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Megszólalt a Roszatom vezére a Paks II projektről: egyértelműen üzent a magyar kormánynak Lihacsov
2
1 hete
Meglepő fordulat a paksi fenékküszöb ügyében: ezt mondja az Európai Bizottság
3
3 napja
Magyar Péter fontos bejelentéseket tett: ekkor jöhet a nyugdíjas SZÉP-kártya, húsz évre visszamenőleg vizsgálódhat a NAV
4
6 napja
Megszólalt a korábbi pénzügyminiszter, Bokros Lajos: "A Tisza-kormány 100 nap alatt még semmit sem tett a gazdaságért"
5
1 napja
Kiderült az igazság a 120 ezer forintos nyugdíjminimumról: hiába örül neki sok idős magyar – ennek még komoly böjtje lesz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Refinanszírozó pénzintézet
Az a pénzintézet, amely a forrást biztosítja a bank számára valamely hitel nyújtásához. Refinanszírozott hitel esetén tehát a bank a pénzügyi intézménytől kapott forrást továbbítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 20. 19:00
Megszólalt a nyugdíjszakértő: tarthatatlan a hazai rendszer, nyugdíjkorhatár-csökkentésre is szükség lenne
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 20. 18:22
Most érkezett! Brutális csapást indítottak Moszkva ellen: 450 drónt zúdítottak az orosz fővárosra
Agrárszektor  |  2026. szeptember 20. 19:27
Durva bírság jár ezért: sokan nem tudják, 65 ezret is fizethetnek