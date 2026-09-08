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gyermekvédelem
Otthon

Hatalmas változás jön a gyermekvédelemben: felszámolják a jelenlegi rendszert, a vezetők helye sem automatikus

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 09:52

Megkezdődött a gyermekvédelmi szakellátás átfogó szervezeti átalakításának előkészítése, amelynek első lépései a tervek szerint 2027. január 1-jén lépnek életbe. A Szociális és Családügyi Minisztérium célja a jelenlegi, túlbürokratizált és központosított rendszer felszámolása, valamint a döntési jogkörök helyi szintre történő visszaadása. Bár az átmeneti időszak zökkenőmentes működését a korábbi vezetők biztosítják, a jövőbeli irányításra nem kapnak automatikus felhatalmazást - közölte a Népszava.

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A gyermekvédelmi rendszer megújítása során az egyik leginkább vitatott kérdés a vezetés személye volt. Szakmai körökből ugyanis komoly kritika érte a tárcát amiatt, hogy az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat (OGYSZ) átmeneti irányításával és az átszervezés előkészítésével olyan vezetőket bíztak meg, akik az előző kormányzat alatt is pozíciót töltöttek be. Both Emőke gyermekvédelmi helyettes államtitkár ezt azzal indokolta, hogy egy több ezer munkatársat és számos intézményt érintő átalakítást csak úgy lehet végrehajtani, ha a gyermekek ellátása egyetlen percre sem kerül veszélybe. Ehhez olyan szakemberekre van szükség, akik pontosan ismerik a hálózat jelenlegi jogi és működési folyamatait.

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A helyettes államtitkár ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az átmeneti megbízás nem jelent automatikus felhatalmazást az új rendszer irányítására. A jövőbeli igazgatói posztra nyílt pályázatot írnak majd ki. Az elsődleges szempont nem a pozíciók bebetonozása, hanem a szakmai alkalmasság, a gyermekjogi szemlélet és a biztonság érvényesülése.

A folyamatban lévő állapotfelmérés egyértelműen rávilágított arra, hogy az elmúlt évek erős központosítása lassú és nehézkes működést eredményezett. Ennek hátrányait az intézmények a mindennapokban is érzik, hiszen egy egyszerű, kis összegű beszerzés – például egy elromlott babamérleg vagy egy eltört szék pótlása – jelenleg több engedélyezési szinten megy keresztül, ami akár hónapokat is igénybe vehet.

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Az új stratégiai cél éppen a centralizáció lebontása. A tervek szerint 2027 elejétől a feladatok egy önállóbb, kifejezetten gyermekvédelmi fókuszú háttérintézményi struktúrába kerülnek. Az átszervezés során felülvizsgálják, mely döntéseket kell országos szinten tartani, és melyeket indokolt visszaadni a megfelelő kapacitással rendelkező helyi intézményeknek. A központi irányítás feladata a jövőben nem a mindennapi működés mikromenedzsmentje lesz, hanem a szakmai minimumok garantálása, a minőségbiztosítás és a gyermekek biztonságának felügyelete. Ugyanez a decentralizációs irány érvényesül a gyermekvédelem más területein, például az örökbefogadás szakmai szabályozásában is.

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Az átalakítás, amely jelentős részben a meglévő feladatok és munkatársak – az OGYSZ esetében mintegy 1600 ember – szervezeti áthelyezését jelenti, végső soron a gyermekek érdekét szolgálja. Both Emőke rámutatott, hogy a gyermekvédelembe kerülő kiskorúak eleve traumákkal és veszteségekkel érkeznek, ezért a reform során kiemelten fontos a kiszámíthatóság. A rendszert úgy kell megújítani, hogy az semmiképpen se teremtsen újabb bizonytalanságot a leginkább rászorulók életében.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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