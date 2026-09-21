Százezreket spórolhat, aki ilyen autót venne: elképesztő, mi történik a magyar piac slágertermékeivel

Átrendeződött a legkeresettebb használt SUV-k toplistája az egyik használtautós portál 2026. január és augusztus közötti adatai szerint. A szegmens iránti kereslet 16%-kal nőtt, a kínálati átlagár ugyanakkor csökkent, és a hajtásláncok versenyében is jelentős a mozgás.

A tavaly nyolcadik Suzuki SX4 S-Cross és a tizedik Honda CR-V kikerült a legkeresettebb tíz használt SUV közül. Helyükre a Hyundai Kona 15 900, a Tesla Model Y pedig 14 700 érdeklődéssel* lépett be. A Suzuki ettől még erős maradt a szegmensben: a Vitara 17,4%-os növekedéssel őrizte meg a második helyet, vagyis a márkán belül a kereslet a Vitarára koncentrálódott.

Az élen nincs változás: a BMW X sorozat 45 500 érdeklődéssel továbbra is verhetetlen, noha egyedüliként a tízből 8,7%-kal csökkent iránta az érdeklődés. A legnagyobb növekedést a Ford Kuga hozta 38,7%-kal, amivel a hetedik helyről a hatodikra lépett előre.

A toplista átalakulása jól mutatja, hogy a használt SUV-k piacán is gyorsan változik a vásárlói ízlés: a Tesla Model Y és a Hyundai Kona belépése a legkeresettebb tízbe néhány éve még elképzelhetetlen lett volna

– mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

Nőtt a kereslet, közben olcsóbbak lettek a SUV-k

Egyre több autókeresőt győznek meg a SUV-k előnyei, azaz a könnyebb be- és kiszállás, a tágas csomagtér és a nagyobb hasmagasság, ami a rosszabb utakon is biztonságot nyújt. A szegmensre érkező érdeklődések száma 16%-kal emelkedett az év első nyolc hónapjában 2025 azonos időszakához képest.

A SUV-k alapvetően magasabb árkategóriát képviselnek, a tíz legnépszerűbb modell átlagára 4,4 és 13 millió forint között mozog. A legelérhetőbb a Dacia Duster 4,42 millió forinttal, a legdrágább a Tesla Model Y 13,03 millió forinttal.

A teljes szegmens kínálati átlagára 8,64 millió forintról 8,49 millió forintra, vagyis közel 150 ezer forinttal csökkent egy év alatt. Önmagában augusztusban még nagyobb a különbség: a 8,35 millió forintos átlagár 394 ezer forinttal, 4,5%-kal marad el a tavalyitól.

Már minden negyedik érdeklődés elektromos vagy hibrid SUV-ra érkezik

A benzines modellek adják a SUV-érdeklődések 40,8%-át, a dízelek 30,1%-át, az elektromos autók 14,6, a hibridek 13,6%-át. Az elektromos és hibrid modellek együtt már minden negyedik érdeklődést viszik, tavaly még csak minden ötödiket.

A növekedés is itt a leggyorsabb: az elektromos SUV-k iránti kereslet 74,9%-kal, a hibrideké 39,3%-kal bővült 2025 első nyolc hónapjához képest. A dízel az egyetlen visszaeső hajtáslánc a szegmensben, 7,8%-os csökkenéssel.

Ősszel tovább erősödhet a kereslet

A havi adatokból látszik, hogy a szegmens legerősebb időszaka az ősz: 2024-ben a szeptember–novemberi hónapokban mért érdeklődések átlaga 20,5, 2025-ben 12,5%-kal haladta meg a nyári hónapokét.

2026 augusztusában 77 300 érdeklődés érkezett SUV-kra. Bár az idei június-augusztus közötti időszakban mért növekedés mértéke elmarad az azt megelőző évekétől, ha az idei ősz mégis követi az elmúlt két év mintáját, szeptember és november között havi 78–82 ezer érdeklődés is várható a szegmensben.

Az őszi hónapok az elmúlt két évben egyaránt a szegmens legerősebb időszakát hozták. Idén ráadásul az SUV-t keresők több, mint 21 000 hirdetésből válogathatnak, ami 14%-os bővülés tavalyhoz képest, és az árak mérséklődése is a vásárlóknak kedvez

– tette hozzá a Használtautó.hu üzletágvezetője.