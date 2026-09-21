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Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. szeptember 14-én.
Gazdaság

Kész, ennyi volt: eldőlt a Városliget sorsa, rendkívüli bejelentést tett a kormányfő

Pénzcentrum
2026. szeptember 21. 12:15

Szigorodó gyermekvédelmi és építésügyi szabályozásról, a 2027-es költségvetés előkészületeiről, az új parlamenti munkarendről, valamint vatikáni látogatásáról is beszélt legfrissebb bejelentkezésében a kormányfő. A részletekről Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook-videójában.

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Az Országgyűlés ezen a héten több kiemelt fontosságú törvényjavaslatot is tárgyal. Ezek közül az egyik legjelentősebb a gyermekvédelmi törvény szigorítása, amely az online tér biztonságosabbá tétele mellett a kórházakban hagyott csecsemők helyzetének rendezésére is megoldást kínál. Emellett napirendre kerül az építészeti törvény módosítása is, amely a kiemelt beruházások esetében szigorúbb engedélyezési és környezetvédelmi előírásokat vezet be, valamint jogszabályi szinten rendezi a fővárosi zöldterületek védelmét. "Nem lehet majd beépíteni a Városligetet, ezzel pontot teszünk egy régi vitára" – mutatott rá a miniszterelnök.

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A kormányzati döntéshozatal előkészítését ismertetve a kormányfő kitért a védelmi, a költségvetési, a fejlesztési és a stratégiai kabinet szerepére, amelyek a szerdai kormányülés munkáját alapozzák meg. Ezt követően a miniszterelnök csütörtökön a Vatikánba utazik, ahol magánaudiencián fogadja őt XIV. Leó pápa.

A hét második felében már a 2027-es költségvetés tervezése kerül a fókuszba. A pénzügyminiszterrel és a szakminiszterekkel folytatott egyeztetések mellett a regionális képviselőkkel is áttekintik Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország és a Dél-Alföld legfontosabb helyi fejlesztési igényeit, hogy azok bekerülhessenek a büdzsébe.

A jövő héttől átalakul a parlament menetrendje is, így a képviselők háromhetes ülésezési ciklusra állnak át, amelyben a megszokott hétfői és keddi napok mellett szerdán és csütörtökön is üléseznek majd. "Ez a változás lehetővé teszi, hogy az előkészítő szakbizottságok könnyebben és alaposabban tudjanak dolgozni" – indokolta a döntést a kormányfő, aki szombaton Szolnokon folytatja országjárását.

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Fotó: MTI/Hegedüs Róber
#költségvetés #gazdaság #parlament #gyermekvédelem #építészet #miniszterelnök #törvénymódosítás #vatikán #magyar péter
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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