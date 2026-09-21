A kiskereskedelmi és importbeszerzési árrések eltűnése miatt a hazai töltőállomásokon sokkal gyorsabban megjelenhetnek a külföldi drágulások.
Kilőtt a magyar tőzsde a nyitáskor, de brutális hiány és ársokk fenyegeti az autósokat
Emelkedéssel indult a hét a magyar és a vezető európai tőzsdéken, a BUX erősödését mind a négy hazai blue chip támogatta. A kispapírok közül a kiváló féléves számokat közlő PannErgy került a figyelem középpontjába. Eközben globális motorolajhiány és brutális drágulási hullám söpör végig a világpiacon, ami újabb súlyos költségnyomást jelent a vállalatoknak és a fogyasztóknak.
A hétfői nyitást követően a BUX 0,6 százalékkal emelkedett, és 153 727 ponton állt, miközben mind a négy hazai blue chip árfolyama feljebb került. Európában is kedvező volt a hangulat, a német DAX 0,7, a francia CAC 0,6, a brit FTSE 100 pedig 0,3 százalékos pluszban járt a kereskedés elején.
A magyar részvényindex a 20, az 50 és a 200 napos mozgóátlaga felett tartózkodott, ami a rövidebb és hosszabb időtávokon is emelkedő trendet jelez. A közepes kapitalizációjú vállalatok részvényei vegyesen teljesítettek, közülük a PannErgy emelkedett ki, miután a társaság pénteken, a tőzsdezárás után erős féléves gyorsjelentést tett közzé. A legnagyobb forgalmú papírok között az OTP és a Mol mellett reggel a Kulcs-Soft is szerepelt.
Ázsiában is a vevők voltak fölényben
Az ázsiai piacokon többnyire emelkedtek az indexek. A reggeli adatok szerint a dél-koreai Kospi 1,66, a kisebb vállalatokat tömörítő Kosdaq 0,82 százalékos pluszban járt. Hongkongban a Hang Seng 0,57, a kínai szárazföldi CSI 300 pedig 0,42 százalékkal került feljebb. Az ausztrál S&P/ASX 200 lényegében stagnált, a japán tőzsdék ünnepnap miatt zárva tartottak.
Az amerikai részvénypiac pénteken vegyesen zárt. A Dow Jones 0,2 százalékkal esett, az S&P 500 ugyanennyivel emelkedett, a Nasdaq pedig 0,7 százalékot erősödött. Hétfő reggel a határidős indexek pozitív nyitást vetítettek előre: a Dow és az S&P 500 nagyjából 0,4, a Nasdaq közel 0,6 százalékos emelkedést jelzett.
A hét első napján magyar makrogazdasági adatközlés nem várható, az Egyesült Államokban viszont megjelenik a chicagói Fed augusztusi, gazdasági aktivitást mérő indexe.
Jelentősen nőtt a PannErgy nyeresége
A PannErgy első féléves árbevétele 6 százalékkal, nettó profitja pedig 75 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A geotermikus hőértékesítés is bővült, elsősorban a győri rendszer jobb teljesítményének köszönhetően. A menedzsment a féléves eredmények után megerősítette az idei EBITDA-ra (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) vonatkozó várakozását.
Közel négyszeresére drágult a szintetikus motorolajok egyik alapanyaga
Az energiapiaci ellátási zavarok a motorolajok piacán is súlyos hiányt okoztak. A teljesen szintetikus motorolajok alapanyagaként használt, úgynevezett III. csoportú bázisolaj amerikai ára február óta közel a négyszeresére, gallononként 12,45 dolláros történelmi csúcsra emelkedett. A drágulás mértéke jóval meghaladja a nyersolajét és az üzemanyagokét.
A hiány egyik fő oka a Shell katari, földgázból folyékony szénhidrogént előállító (GTL) üzemét ért márciusi iráni csapás. A súlyosan megrongálódott létesítmény a III. csoportú bázisolaj egyik legnagyobb termelője volt. Emellett a Hormuzi-szoros körüli katonai feszültség akadályozza a Perzsa-öbölből Dél-Koreába tartó nyersolajszállításokat is, márpedig ott működik több meghatározó bázisolajgyártó.
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A piac érzékenységét mutatja, hogy a globális bázisolaj-export napi mintegy 350 ezer hordót tesz ki, szemben a napi százmillió hordót meghaladó világpiaci olajforgalommal. Egy nagyobb termelő kiesése ezért különösen súlyos ellátási fennakadásokat okozhat.
A drágulás már a kiskereskedelemben is látványos. A Costco egyes szintetikus motorolajok árát csaknem megduplázta, és vásárlónként egy csomagra korlátozta az értékesíthető mennyiséget. Az amerikai lánc, Walmart webáruházában több márka készlete minimálisra csökkent.
Hónapokig tarthat az ellátás helyreállása
A New York-i tőzsdén jegyzett Valvoline olajcsere-hálózat egyelőre nem tapasztalt hiányt az üzleteiben, de kenőanyagköltségei március óta 60 százalékkal nőttek. A társaság ezt részben az ügyfelekre hárította át, az olajcsere díját 5–7 dollárral emelte. Lori Flees vezérigazgató szerint a Hormuzi-szoros teljes megnyitását követően is négy–hat hónapra lehet szükség ahhoz, hogy a III. csoportú bázisolaj ellátása visszatérjen a konfliktus előtti szintre.
A legnehezebb helyzetben a hosszú távú beszállítói szerződés nélkül működő független szervizek és kenőanyag-keverő vállalatok vannak. A szerződéses vevők is csak allokált mennyiséghez jutnak, a keretszerződéssel nem rendelkező cégek pedig alig tudnak alapanyagot beszerezni.
Az Amerikai Kőolajipari Intézet (API) átmeneti, rendkívüli engedélyezési eljárással próbálja segíteni az alternatív bázisolajokra való átállást. A helyettesítés azonban nem jelent azonnali megoldást, mert a gyártóknak továbbra is teljesíteniük kell a szintetikus motorolajokra vonatkozó szigorú specifikációs és tesztelési követelményeket.
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