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Gazdaság

Hatan haltak meg idén a Balatonban: a vízirendőrök szerint új veszély fenyegeti a fürdőzőket

Pénzcentrum
2026. szeptember 7. 09:32

Jelentősen javultak a vízbefulladásos statisztikák a Balatonon az elmúlt évtizedekben. Míg a kilencvenes években még közel 50 haláleset történt minden évben, idén nyár végéig hat halálos áldozatot követelt a tó. A vízirendőrök több mint kétszáz embert mentettek ki a tóból, a hatóságok pedig arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi rendkívül alacsony vízállás és a hirtelen mélyülő mederszakaszok újabb komoly veszélyforrást jelentenek a fürdőzők számára - írta az Infostart.

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Míg az 1990-es évek elején évente megközelítőleg ötvenen fulladtak a Balatonba, napjainkra ez a szám tíz körülire csökkent. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság adatai szerint 2026 első nyolc hónapjában hatan vesztették életüket a tóban. Ezzel párhuzamosan a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai augusztus végéig 137 esetben összesen 227 embert hoztak ki épségben a vízből. A bajba jutottak mintegy harmadát az egyre népszerűbb SUP-ot (Stand Up Paddle) használók tették ki.

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A vízirendőröknek a szabálytalankodókkal szemben is fel kellett lépniük, ezért az év során 323 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, 107 alkalommal pedig feljelentést tettek, többnyire a viharjelzési szabályok figyelmen kívül hagyása miatt.

A rendőrség emellett egy egyre súlyosabb kockázati tényezőre is felhívta a figyelmet. A nyár végére 40 centiméter körülire apadt vízállás miatt a strandolók a megszokottnál jóval beljebb sétálnak a mederben, így azonban váratlanul elérhetik azokat a természetes vízmozgás által kialakított marásvonalakat, ahol a vízmélység egyetlen lépés után akár több métert is zuhanhat. Ez az árokszerű, hirtelen mélyülés a felkészületlen vagy bizonytalanul úszó fürdőzőknél pillanatok alatt pánikot és tragédiát okozhat.

Egy kis odafigyeléssel megelőzhető a baj

Tavaly a HelloVidéknek a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az alábbi aranyszabályokat emelte ki a biztonságos fürdőzésre: 

  • Először is ismerjük meg azt a helyet ahová nyaralni érkeznek, kérdezzék meg a helyi strand mederjellemzőit, hogy hol milyen mély a víz, hogy vannak-e esetlegesen a mederben hirtelen leszakadások, lyukak (ismert a déli parton a marás jelensége, amikor a meder rövidtávon sokat mélyül, szinte leszakad, az nem látszik a felszínről), áramlások vagy sodrás! A helyi jellemzők és az úszni tudásuk alapján döntsenek egy-egy fürdőhely számukra való alkalmasságáról!
  • Aki nem tud úszni, az ne menjen be a természetes vizekbe, esetleg csak a parti sávban hűsítse magát!
  • Gyengén úszók csak a nagyon sekély vízben fürödjenek!
  • Soha ne távolodjanak el messze a parttól olyan eszközökkel, amelyek a használatával még csak most ismerkednek!
  • Kerüljék a vízibiciklikről, egyéb fürdő eszközökről történő hirtelen vízbeugrást, hiszen nem biztos, hogy tisztában vagyunk a vízmélységgel, valamint a vízhőmérséklet is hirtelen sokkhatással van a szervezetre!
  • Amennyiben nem biztosak saját úszni tudásukban és vízijárművekkel vagy fürdőeszközökkel vízre mennek, mindenképpen használjanak mentőmellényt!
  • A gyermekekre fürdőeszközökön, vízibiciklin mindig adjanak mentőmellényt!
  • Szintén nagyon fontos, hogy ha mégis felfújható fürdőeszközzel (strandosgumicsónak, gumimatrac, SUP, stb.) vagy vízibiciklivel elsodródunk a szélben, azt ne hagyjuk el a mentés megérkezéséig, mert ezt biztosan észlelik a partról vagy a vízről mások és azonnal segítséget fognak hívni, így a mentőegységek gyorsan megérkezhetnek és megoldhatják a kialakult veszélyhelyzetet.
  • A szélben vagy egyéb okból elsodródott felfújható eszköz után ne ússzunk, mert szintén az életünket tesszük kockára, ezen eszközök a szélben képesek egyre gyorsabban sodródnak, így csak veszélynek tesszük ki magunkat.
  • Lehetőleg kerüljék az extrém melegben a hőcsúcsokban (11 és 16 óra között) való nyílt vízen tartózkodást és ha lehet ne fogyasszanak túlzott mértékben alkoholt azért, hogy fizikailag képesek legyenek egy-egy vészhelyzet kezelésére!
  • Távol a parttól kerüljék az egyedül való úszást, fürdőeszköz használatot!
  • Tartsák be a viharjelzések szabályait! Elsőfokú viharjelzésnél (percenként 45 sárga fényjelzés) a parttól 500 méterre lehet csak eltávolodni a fürdés során vagy fürdőeszközt, vízibiciklit használva, a II. fokú viharjelzés esetében viharjelzésnél (percenként 90 sárga fényjelzés) fürdeni tilos!
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #rendőrség #veszély #gazdaság #statisztika #halálesetek #mentés #vízállás #balesetek #somogy megye #2026
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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