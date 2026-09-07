Hatan haltak meg idén a Balatonban: a vízirendőrök szerint új veszély fenyegeti a fürdőzőket

Jelentősen javultak a vízbefulladásos statisztikák a Balatonon az elmúlt évtizedekben. Míg a kilencvenes években még közel 50 haláleset történt minden évben, idén nyár végéig hat halálos áldozatot követelt a tó. A vízirendőrök több mint kétszáz embert mentettek ki a tóból, a hatóságok pedig arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi rendkívül alacsony vízállás és a hirtelen mélyülő mederszakaszok újabb komoly veszélyforrást jelentenek a fürdőzők számára - írta az Infostart.

Míg az 1990-es évek elején évente megközelítőleg ötvenen fulladtak a Balatonba, napjainkra ez a szám tíz körülire csökkent. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság adatai szerint 2026 első nyolc hónapjában hatan vesztették életüket a tóban. Ezzel párhuzamosan a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai augusztus végéig 137 esetben összesen 227 embert hoztak ki épségben a vízből. A bajba jutottak mintegy harmadát az egyre népszerűbb SUP-ot (Stand Up Paddle) használók tették ki.

A vízirendőröknek a szabálytalankodókkal szemben is fel kellett lépniük, ezért az év során 323 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, 107 alkalommal pedig feljelentést tettek, többnyire a viharjelzési szabályok figyelmen kívül hagyása miatt.

A rendőrség emellett egy egyre súlyosabb kockázati tényezőre is felhívta a figyelmet. A nyár végére 40 centiméter körülire apadt vízállás miatt a strandolók a megszokottnál jóval beljebb sétálnak a mederben, így azonban váratlanul elérhetik azokat a természetes vízmozgás által kialakított marásvonalakat, ahol a vízmélység egyetlen lépés után akár több métert is zuhanhat. Ez az árokszerű, hirtelen mélyülés a felkészületlen vagy bizonytalanul úszó fürdőzőknél pillanatok alatt pánikot és tragédiát okozhat.

Egy kis odafigyeléssel megelőzhető a baj

Tavaly a HelloVidéknek a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az alábbi aranyszabályokat emelte ki a biztonságos fürdőzésre: