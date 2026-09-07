Íme tíz mesebeli helyszín Európából, amikről szinte senki sem hallott: tökéletes célpont ősszel is – alig van turista

Európa legnépszerűbb úti céljait évről évre turisták milliói keresik fel, a kontinens azonban még mindig számos kevésbé ismert csodát tartogat. Középkori települések, vízből kiemelkedő templomtornyok, különleges sziklakolostorok és mesebeli házak is szerepelnek a 2026 legizgalmasabb európai „kincseit” bemutató válogatásban.

Egy európai utazás megtervezésekor a legtöbb embernek ugyanazok a nagyvárosok, tengerpartok és világhírű látványosságok jutnak eszébe. Velence szűk utcái, Barcelona nevezetességei vagy a görög szigetek legnépszerűbb üdülőhelyei azonban a főszezonban sokszor már annyira zsúfoltak, hogy a tömeg az utazás élményére is rányomhatja a bélyegét.

Pedig Európában még mindig bőven akadnak olyan kisebb települések és természeti látványosságok, amelyek szépségben felveszik a versenyt a legismertebb úti célokkal, mégsem szerepelnek minden utazó bakancslistáján. Ezeken a helyeken középkori utcák, különleges építészeti emlékek, érintetlennek ható tájak és évszázados helyi hagyományok várják a látogatókat – sok esetben a tömegturizmusra jellemző zsúfoltság nélkül.

A European Best Destinations 2026-os összeállítása ilyen különleges európai úti célokat gyűjtött össze. Bár a listán akadnak egyre népszerűbb látványosságok is, ezek többsége még mindig jóval nyugodtabb és személyesebb élményt kínálhat, mint a kontinens túlterhelt turistaközpontjai. A válogatásban középkori erődváros, vízből kiemelkedő templomtorony, sziklák tetejére épített kolostoregyüttes és mesebeli olasz település is helyet kapott.

1. Tübingen, Németország

A németországi Tübingen egyszerre történelmi város és pezsgő egyetemi központ: lakosságának körülbelül harmadát diákok alkotják. Az óvárost kanyargós utcák és jellegzetes favázas házak teszik különlegessé, miközben a Neckaron tett csónakázás egészen más nézőpontból mutatja meg a települést.

Érdemes felkeresni a Hölderlin-tornyot is, amelyben egykor Friedrich Hölderlin költő élt. A sváb konyha kedvelői maultaschent, vagyis töltött tésztát, valamint sajtos spätzlét kóstolhatnak, a környék pedig Trollinger és Lemberger borairól is ismert.

2. Motovun, Horvátország

Az Isztria szívében, a Mirna folyó völgye fölött magasodó Motovun egy rendkívül jó állapotban fennmaradt középkori település. Városfalai, kőből épült házai, harangtornya és szűk utcái mellett a környező szőlőültetvényekre és erdőkre nyíló kilátás miatt is érdemes felkeresni.

A közeli Motovuni-erdő a fehér szarvasgomba egyik híres termőhelye, ezért a település gasztronómiájában is fontos szerepet kap ez az alapanyag. Ősszel a szarvasgomba és a Teran bor, nyáron pedig a helyi filmfesztivál jelenti a legnagyobb vonzerőt. Tavasszal és télen jóval csendesebb, intimebb arcát mutatja a város.

3. Isola San Giulio, Olaszország

A piemonti Orta-tó apró szigetét nem véletlenül nevezik a „csend szigetének”. Isola San Giulio békés hangulatával, történelmi épületeivel és festői fekvésével elsősorban azoknak lehet ideális, akik a zsúfolt látványosságok helyett nyugalomra vágynak.

A sziget központi épülete a 12. századi, román stílusú San Giulio-bazilika, de a bencés kolostor és a szigetet körbefutó, elgondolkodtató idézetekkel kísért „Csend útja” is különleges élményt kínál. A közeli Orta San Giulióban olyan piemonti fogásokat lehet megkóstolni, mint a bagna càuda vagy a Barolo borral készített rizottó.

4. Alberobello, Olaszország

A dél-olaszországi Puglia egyik legkülönlegesebb települése Alberobello, amely fehérre meszelt, kúpos tetejű kőházairól, a trullókról ismert. Az egyedi épületegyüttest az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította.

A legtöbb trullo a Rione Monti és az Aia Piccola negyedekben található, ahol a szűk utcák valóságos útvesztőt alkotnak. Külön figyelmet érdemel a kétszintes Trullo Sovrano, valamint a szintén ebben a stílusban emelt Szent Antal-templom. A helyi konyha jellegzetes fogása a répalevéllel készített orecchiette, de a burrata, a focaccia barese és a taralli is kihagyhatatlan.

5. Meteora, Görögország

A közép-görögországi Meteora kolostorai hatalmas sziklaoszlopok tetején állnak, így a táj első pillantásra szinte valószerűtlennek hat. A 14. és 16. század között kialakított kolostoregyüttes ma az UNESCO világörökségének része.

A hat ma is működő kolostor közül a Nagy Meteoron és a Varlaam-kolostor a legismertebb. Az építészeti és vallástörténeti emlékek mellett a sziklák tetejéről a thesszáliai síkságra nyíló panoráma is lenyűgöző. A környéket túraútvonalakon is be lehet járni, a közeli Kalambakában pedig muszakát, szuvlakit, fűszeres kolbászragut és galaktobourekót érdemes kóstolni.

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6. Fiskardo, Görögország

Kefalónia északi csücskében található Fiskardo, egy színes házairól és megőrzött velencei építészetéről ismert kikötőfalu. A vízparti kávézók, üzletek és tavernák mellett a kristálytiszta tenger és a környező strandok jelentik a legnagyobb vonzerőt.

A közeli Emblisi és Foki strandok különösen látványosak, de a térség római kori temetője és egy 6. századi bazilika romjai is felkereshetők. A helyi éttermekben friss tengeri fogások, homáros tészta, fokhagymás szósszal tálalt sült tőkehal és fűszeres halragu kerülhet az asztalra.

7. Kravica-vízesés, Bosznia-Hercegovina

A Ljubuški közelében fekvő Kravica-vízesés Bosznia-Hercegovina egyik leglátványosabb természeti kincse. A Trebižat folyó vize több ágon, sűrű növényzettel körülvéve zúdul alá: a vízesésrendszer szélessége meghaladja a 120 métert, egyes zuhatagai pedig 25 méter magasak.

A látogatók a tiszta vizű medencékben úszhatnak, csónakázhatnak, túrázhatnak vagy a kijelölt pihenőhelyeken gyönyörködhetnek a tájban. A környék vendéglőiben ćevapi, burek és a Trebižatból származó friss pisztráng is kapható.

8. Monsaraz, Portugália

Az Alentejo régió egyik dombtetőjén álló Monsaraz hófehér házaival, macskaköves utcáival és középkori falaival olyan, mintha megállt volna benne az idő. A faluból messzire ellátni a környező síkságokra és az Alqueva-tóra.

A monsarazi vár falairól különösen szép panoráma nyílik a vidékre. Érdemes felkeresni a Nossa Senhora da Lagoa-templomot, valamint végigsétálni a kézműves műhelyekkel és galériákkal szegélyezett utcákon. A közeli tó csónakázásra is alkalmas, a térség alacsony fényszennyezése pedig kiváló feltételeket teremt a csillagok megfigyeléséhez. A helyi konyha kenyéralapú fogásairól, juhsajtjairól és karakteres borairól ismert.

9. Lago di Resia, Olaszország

Dél-Tirol egyik legkülönösebb látványossága a Lago di Resia, vagyis a Reschen-tó vizéből kiemelkedő 14. századi templomtorony. A mesterséges tó létrehozásakor a régi Curon település nagy része víz alá került, a harangtornyot azonban meghagyták.

A látvány télen válik igazán különlegessé, amikor a befagyott tavon akár a torony közelébe is el lehet sétálni. A környéken túrázni, kerékpározni és kiteszörfözni is lehet. A helyi gasztronómia az olasz és az osztrák konyha találkozását tükrözi: a speck és a különféle knédlik egyaránt jellemző fogások.

10. Pérouges, Franciaország

Az Auvergne-Rhône-Alpes régióban fekvő Pérouges Franciaország egyik legszebben megőrzött középkori erődvárosa. Macskaköves utcái, vaskos kőházai és történelmi hangulata évszázadokkal repíti vissza az ide érkezőket.

A fallal körülvett településen érdemes bejárni a szűk sikátorokat, felkeresni a Sainte-Marie-Madeleine-templomot és megnézni a Place du Tilleul ősi hársfáját. A kézműves üzletek és kisebb múzeumok mellett a helyi gasztronómia is tartogat érdekességet: Pérouges jellegzetessége a cukorral és vajjal készített édes lepény, a galette de Pérouges.