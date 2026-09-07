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Három forduló után rúgták ki a világbajnokot: megint edzőt vált a Fiorentina, nagy bajban a Violák

Pénzcentrum
2026. szeptember 7. 11:22

A Fiorentina mindössze három Serie A-fordulót követően menesztette Fabio Grosso vezetőedzőt. A firenzei klub a posztra azt a Paolo Vanolit nevezte ki, aki a legutóbbi idényben már irányította a csapatot, és megmentette a kieséstől.

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A döntésről szóló közlemény vasárnap késő este jelent meg, nem sokkal a Torino elleni hazai vereséget követően. Grosso mindössze két hónapot töltött a kispadon, a bajnokságban egyetlen pontot sem szerzett. A Roma idegenben 4–0-ra verte a Fiorentinát, majd a centenáriumi ünnepségen az újonc Frosinone győzött 3–0-ra a Franchi-stadionban, végül a Torino elleni vereség pecsételte meg Grosso sorsát. A három bajnokin kapott kilenc gól a klub történetének legrosszabb szezonkezdete.

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A nyáron a Fiorentina komoly erőfeszítéseket tett a keret megerősítésére, hiszen 130 millió eurót költött, és tizenhárom új játékost igazolt. Grosso kinevezése Fabio Paratici sportigazgató első döntése volt, bár a háttérben tapasztaltabb edzőkkel is tárgyaltak. A szakmai koncepció kudarca így nemcsak az edzőre, hanem a vezetésre is árnyékot vet, a sajtóértesülések szerint ugyanis Grosso és Paratici között komoly nézeteltérések alakultak ki a válságkezelés mikéntjéről.

Olaszország
Fiorentina
Piaci érték: 323,55M €
Edző: Fabio Grosso
Bajnokság: Italian Serie A
Jelenlegi helyezés: #20
Italian Serie A helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
18.
Venezia
3
0
0
3
2
7
-5
0
19.
Genoa
3
0
0
3
1
7
-6
0
20.
Fiorentina
3
0
0
3
1
9
-8
0
Adatlap létrehozva: 2026.09.07.

Grossónak kétségtelenül voltak enyhítő körülményei is, hiszen a tizenhárom új igazolás közül többen csak az átigazolási időszak utolsó napjaiban érkeztek, így a keret gyakorlatilag teljesen átalakulóban volt. Az edző eredetileg 4–3–3-as felállásban gondolkodott, de szélsők hiányában kénytelen volt formációt váltani, így három bajnokin háromféle taktikai rendszert próbált ki, ami az összeszokottság teljes hiányához vezetett.

A szurkolók már a Torino elleni meccsen kifütyülték a csapatot, és az edző távozását követelték. A klubvezetés eredetileg a válogatott szünetig akart várni az értékeléssel, ám a helyzet végül tarthatatlanná vált. Paolo Vanoli visszatérésétől azt remélik, hogy a tavaly a kiesés ellen sikeresen küzdő szakember gyorsan stabilizálni tudja az együttest.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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