Három forduló után rúgták ki a világbajnokot: megint edzőt vált a Fiorentina, nagy bajban a Violák

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A Fiorentina mindössze három Serie A-fordulót követően menesztette Fabio Grosso vezetőedzőt. A firenzei klub a posztra azt a Paolo Vanolit nevezte ki, aki a legutóbbi idényben már irányította a csapatot, és megmentette a kieséstől.
A döntésről szóló közlemény vasárnap késő este jelent meg, nem sokkal a Torino elleni hazai vereséget követően. Grosso mindössze két hónapot töltött a kispadon, a bajnokságban egyetlen pontot sem szerzett. A Roma idegenben 4–0-ra verte a Fiorentinát, majd a centenáriumi ünnepségen az újonc Frosinone győzött 3–0-ra a Franchi-stadionban, végül a Torino elleni vereség pecsételte meg Grosso sorsát. A három bajnokin kapott kilenc gól a klub történetének legrosszabb szezonkezdete.
A nyáron a Fiorentina komoly erőfeszítéseket tett a keret megerősítésére, hiszen 130 millió eurót költött, és tizenhárom új játékost igazolt. Grosso kinevezése Fabio Paratici sportigazgató első döntése volt, bár a háttérben tapasztaltabb edzőkkel is tárgyaltak. A szakmai koncepció kudarca így nemcsak az edzőre, hanem a vezetésre is árnyékot vet, a sajtóértesülések szerint ugyanis Grosso és Paratici között komoly nézeteltérések alakultak ki a válságkezelés mikéntjéről.
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Grossónak kétségtelenül voltak enyhítő körülményei is, hiszen a tizenhárom új igazolás közül többen csak az átigazolási időszak utolsó napjaiban érkeztek, így a keret gyakorlatilag teljesen átalakulóban volt. Az edző eredetileg 4–3–3-as felállásban gondolkodott, de szélsők hiányában kénytelen volt formációt váltani, így három bajnokin háromféle taktikai rendszert próbált ki, ami az összeszokottság teljes hiányához vezetett.
A szurkolók már a Torino elleni meccsen kifütyülték a csapatot, és az edző távozását követelték. A klubvezetés eredetileg a válogatott szünetig akart várni az értékeléssel, ám a helyzet végül tarthatatlanná vált. Paolo Vanoli visszatérésétől azt remélik, hogy a tavaly a kiesés ellen sikeresen küzdő szakember gyorsan stabilizálni tudja az együttest.
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