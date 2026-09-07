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Utazás

Nagy bejelentést tett a FlixBus: indulnak a belföldi járatok - retteghet a MÁV és a Volánbusz?

Pénzcentrum
2026. szeptember 7. 11:29

A FlixBus bejelentette, hogy a nyár folyamán elindította a belföldi jegyértékesítését Magyarországon. A globális piacvezető mobilitási vállalat jelenleg 16 nemzetközi vonalon kínál belföldi jegyvásárlási lehetőséget utasai számára, összesen 41 reláción, 14 magyar várost érintve.

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Magyarország azon kevés európai országok egyike, ahol a FlixBus mindeddig nem épített ki belföldi hálózatot – annak ellenére, hogy Európa legtöbb piacán, több szomszédos országban is már megtette ezt. A 2026-ban magyarországi jelenlétének 10. évfordulóját ünneplő FlixBus most változtat ezen, azonnal és kézzelfogható módon bővítve a modern, megfizethető és fenntartható hazai mobilitási lehetőségeket mind a lakosság, mind az ide érkező turisták számára.

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2026-ra a FlixBus átfogó nemzetközi hálózatot épített ki, amely szinte egész Európát lefedi: összesen 65 nemzetközi vonal köti össze Magyarországot 21 ország 267 városával. Ez a hálózat mindig is érintett magyarországi megállókat – ezekre a relációkra mostantól belföldi jegy is vásárolható.

Közvetlen járatok a Liszt Ferenc Repülőtérről az ország nagyvárosaiba

Az újonnan megnyílt belföldi relációk legjelentősebb eleme a Budapest Liszt Ferenc Repülőtér és a vidéki nagyvárosok közvetlen összekötése – egy olyan szolgáltatás, amely eddig hiányzott a magyar közlekedési kínálatból. A közvetlen reptéri kapcsolatoknak köszönhetően az utasok átszállás nélkül elérik a reptérről Szeged, Győr, Miskolc, Siófok, Debrecen, Kecskemét és Szolnok városát is – összesen 7 várost Budapesten kívül. A leghosszabb repülőtéri kapcsolat jelenleg Budapesti Repülőtér – Debrecen, 2 óra 45 perc, az összes többi városba ennél rövidebb idő alatt el lehet jutni.

A reptéri járatok mindkét irányban üzemelnek: a nagyvárosokból érkező utasok ugyanúgy közvetlenül elérhetik a repteret, mint a külföldről érkezők a végállomásukat.

„A Budapest Liszt Ferenc Repülőtér és a magyar nagyvárosok közvetlen buszos összekötése olyan utazási lehetőséget teremt, amely eddig egyszerűen nem létezett: a reptérről egyszerűen és megfizethető áron lehet busszal eljutni Miskolcra, Szegedre vagy akár Siófokra – taxi, átszállás és autóbérlés nélkül. A vidéki nagyvárosokban élő magyar utasok számára ez valódi újdonság: a reptéren leszállva néhány kattintással megvan a hazafelé vezető út, a FlixBus applikációjából foglalt jeggyel. Meggyőződésünk, hogy ez a fajta kényelmes, elérhető és fenntartható mobilitás nemcsak az utasokat, hanem az egész magyar idegenforgalmat is segíti – és ez csak a kezdet." – Michal Leman, a FlixBus kelet-európai régiójának alelnöke

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A jelenlegi belföldi hálózat – 14 város, 41 reláció

A reptéri kapcsolatokon túl a FlixBus belföldi hálózata már most az ország legtöbb nagyvárosát lefedi. A jelenleg elérhető 41 reláció Budapesten kívül 13 magyar várost érint: Győrt, Siófokot, Szegedet, Kecskemétet, Debrecent, Miskolcot, Szolnokot, Hévízt, Keszthelyt, Sárvárt, Sopront, Nagykanizsát és Székesfehérvárt.

A fővároson belül a belföldi relációk több megállóból is elérhetőek – Népliget, Kelenföld, Keleti pályaudvar és a Mexikói út –, így a város különböző pontjain egyaránt kényelmes a csatlakozás.

A hálózat egyik kiemelkedő eleme a Sopron–Sárvár–Hévíz–Keszthely útvonalon közlekedő nemzetközi járat: most már a Brnot Zágrábbal összekötő vonal magyarországi megállói között is lehet jegyet vásárolni.

A legnépszerűbb útvonalak

A belföldi jegyek értékesítésének elindulása óta az utasok egyértelműen jelezték, mely útvonalak iránt a legnagyobb az érdeklődés. Az eddigi foglalási adatok alapján a legnépszerűbb relációk:

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  • 1. Budapest Népliget – Budapest Repülőtér
  • 2. Budapest – Siófok
  • 3. Budapest – Kecskemét
  • 4. Budapest – Győr
  • 5. Budapest – Miskolc

A jelenleg elérhető 16 vonal mellé a közeljövőben további vonalak csatlakoznak, a belföldön utazók számára elérhető hálózat folyamatosan bővülni fog.

A FlixBus belföldi jegyei a flixbus.hu oldalon, valamint a FlixBus mobilalkalmazásán keresztül érhetőek el. A jegyár tartalmaz egy kisebb és egy nagyobb poggyász szállítását, a fedélzeti Wi-Fi-t és a kényelmes, légkondicionált utazást. Fontos, hogy a jegyárak nem állandóak, dinamikusan változnak a kereslet alapján.

Néhány példa az induló jegyárakra:

  • Budapest Repülőtér – Kecskemét: 1 599 Ft-tól
  • Budapest Repülőtér – Szeged: 2 249 Ft-tól
  • Budapest – Siófok: 2 349 Ft-tól

A regionális kontextus

A tíz éves magyarországi jelenlét tapasztalatai alapján a FlixBus egyértelmű célja, hogy a magyarországi távolsági közösségi közlekedésben szabad és tisztességes verseny alakulhasson ki. A vállalat meggyőződése szerint a piacnyitás nemcsak versenyképesebbé tenné a közlekedést, hanem érzékelhetően javítaná az ország általános mobilitását és a kisebb városok elérhetőségét is. Az első lépés 2026 márciusában történt meg, amikor elindult a jegyértékesítés a Budapest Keleti pályaudvar és a Budapest Repülőtér között – ez volt a FlixBus első kabotázs járata Magyarországon. Bár szerény kezdet volt, bebizonyította, hogy a FlixBus készen áll a hazai hálózat fokozatos kiépítésére.

A szomszédos országok példái jól mutatják, mire lehet számítani egy valódi piacnyitástól. Romániában az utasok azonnal reagáltak a liberalizációra: mindössze nyolc hónap alatt – 2025 júliusa és 2026 februárja között – a FlixBus 300 000 utast szállított belföldi járatokon, ami az összes romániai FlixBus-utas közel felét jelenti. Horvátországban a FlixBus belföldi megjelenése évi 2,7 millió kilométernyi új kapacitást adott a hálózathoz – olyan kapcsolatokat teremtve,

amelyek korábban nem léteztek, vagy csak nehézkesen voltak elérhetők. A horvát tengerpart és a belső területek közötti összeköttetés javulása közvetlenül éreztette hatását a turizmusban és a helyi mobilitásban egyaránt.
Címlapkép: Getty Images
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